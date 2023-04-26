https://ria.ru/20230426/akkuyu-1867844377.html

Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи

Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи - РИА Новости, 26.04.2023

Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" в формате видеоконференции, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:19

2023-04-26T13:19

2023-04-26T15:10

аэс "аккую"

владимир путин

дмитрий песков

турция

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" в формате видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, планирует. В формате видеоконференции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять участие в церемонии и в каком формате. Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" и рассчитывает обсудить с ним двусторонние отношения и ситуацию на Украине.Церемония загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля.Как отметили в пресс-службе Кремля, 27 апреля состоится церемония по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую". Строительство станции осуществляется госкорпорацией "Росатом" на основе Межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего будет введено в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.

https://ria.ru/20230422/ssha-1867078090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аэс "аккую", владимир путин, дмитрий песков, турция, россия