Рейтинг@Mail.ru
Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 26.04.2023 (обновлено: 15:10 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/akkuyu-1867844377.html
Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи
Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи - РИА Новости, 26.04.2023
Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" в формате видеоконференции, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:19
2023-04-26T15:10
аэс "аккую"
владимир путин
дмитрий песков
турция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600637560_0:183:1005:748_1920x0_80_0_0_32dc933f8b87962791edff43fdcb5148.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" в формате видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, планирует. В формате видеоконференции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять участие в церемонии и в каком формате. Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" и рассчитывает обсудить с ним двусторонние отношения и ситуацию на Украине.Церемония загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля.Как отметили в пресс-службе Кремля, 27 апреля состоится церемония по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую". Строительство станции осуществляется госкорпорацией "Росатом" на основе Межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего будет введено в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.
https://ria.ru/20230422/ssha-1867078090.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600637560_4:0:1001:748_1920x0_80_0_0_b8567f5ded55fa8fe7e90b505e2cb694.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэс "аккую", владимир путин, дмитрий песков, турция, россия
АЭС "Аккую", Владимир Путин, Дмитрий Песков, Турция, Россия
Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи

Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" в Турции по видеосвязи

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую"
Строительство АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" в формате видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, планирует. В формате видеоконференции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять участие в церемонии и в каком формате.
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" и рассчитывает обсудить с ним двусторонние отношения и ситуацию на Украине.
Церемония загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля.
Как отметили в пресс-службе Кремля, 27 апреля состоится церемония по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую". Строительство станции осуществляется госкорпорацией "Росатом" на основе Межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего будет введено в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.
Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
США хотят омрачить церемонию завоза топлива на АЭС "Аккую", заявил Карчаа
22 апреля, 14:26
 
АЭС "Аккую"Владимир ПутинДмитрий ПесковТурцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала