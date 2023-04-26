https://ria.ru/20230426/akkuyu-1867844377.html
Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи
Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи - РИА Новости, 26.04.2023
Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" в формате видеоконференции, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:19
2023-04-26T13:19
2023-04-26T15:10
аэс "аккую"
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" в формате видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, планирует. В формате видеоконференции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять участие в церемонии и в каком формате. Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" и рассчитывает обсудить с ним двусторонние отношения и ситуацию на Украине.Церемония загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля.Как отметили в пресс-службе Кремля, 27 апреля состоится церемония по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую". Строительство станции осуществляется госкорпорацией "Росатом" на основе Межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего будет введено в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэс "аккую", владимир путин, дмитрий песков, турция, россия
АЭС "Аккую", Владимир Путин, Дмитрий Песков, Турция, Россия
Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи
Путин планирует принять участие в церемонии на АЭС "Аккую" в Турции по видеосвязи
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" в формате видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, планирует. В формате видеоконференции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять участие в церемонии и в каком формате.
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" и рассчитывает обсудить с ним двусторонние отношения и ситуацию на Украине.
Церемония загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции
, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля.
Как отметили в пресс-службе Кремля, 27 апреля состоится церемония по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую". Строительство станции осуществляется госкорпорацией "Росатом" на основе Межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего будет введено в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.
США хотят омрачить церемонию завоза топлива на АЭС "Аккую", заявил Карчаа