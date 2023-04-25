https://ria.ru/20230425/zhurnalisty-1867722079.html
Захарова рассказала, как западные журналисты нарушают законодательство
Захарова рассказала, как западные журналисты нарушают законодательство - РИА Новости, 25.04.2023
Захарова рассказала, как западные журналисты нарушают законодательство
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что западные журналисты под прикрытием своего статуса занимаются делами, нарушающими... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:36
2023-04-25T19:36
2023-04-25T19:36
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что западные журналисты под прикрытием своего статуса занимаются делами, нарушающими законодательство, и Россия не единственная страна, в которой они себя так ведут. "Вы, наверное, слышали недавно, с поличным при попытке получить секретные документы в РФ был арестован, задержан американский журналист, к сожалению, это – не единственный случай, когда западные журналисты под прикрытием их журналистского статуса занимаются подобными вещами и нарушают законодательство. Я думаю, что мы – не единственная страна, в которой они так себя ведут", - сказала она в ходе выступления в комитете по информации Генассамблеи ООН. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. "Сейчас действительно заведено уголовное дело на журналиста, потому что его взяли с поличным. Ранее мы действительно проявляли толерантность", - добавила Захарова. Она рассказала, что "случаи, когда иностранные корреспонденты в нашей стране использовали свое положение, аккредитацию для иных целей, нарушая, в том числе, административное право, отнюдь не являются редкими". По ее словам, журналист одного из португальских СМИ в 2016 году покинул Россию в связи с тем, что вместо своих обязанностей занимался коммерческой деятельностью и незаконно торговал различной продукцией, в том числе сувенирной. "Видный американский корреспондент, журналист Times, в 2015 году был задержан за то, что занимался отбором проб воды и почвы рядом с заводом военно-промышленного комплекса. По решению суда был выдворен из страны", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20230425/gershkovich-1867473336.html
https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html
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россия, екатеринбург, сша, мария захарова, эван гершкович, генеральная ассамблея оон, оон, фсб
Россия, Екатеринбург, США, Мария Захарова, Эван Гершкович, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, ФСБ
Захарова рассказала, как западные журналисты нарушают законодательство
Захарова рассказала в ООН, как западные журналисты под прикрытием статуса нарушают законы
ООН, 25 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что западные журналисты под прикрытием своего статуса занимаются делами, нарушающими законодательство, и Россия не единственная страна, в которой они себя так ведут.
"Вы, наверное, слышали недавно, с поличным при попытке получить секретные документы в РФ был арестован, задержан американский журналист, к сожалению, это – не единственный случай, когда западные журналисты под прикрытием их журналистского статуса занимаются подобными вещами и нарушают законодательство. Я думаю, что мы – не единственная страна, в которой они так себя ведут", - сказала она в ходе выступления в комитете по информации Генассамблеи ООН
.
Рябков рассказал о работе над вопросами консульского доступа к Гершковичу ФСБ
России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович
задержан в Екатеринбурге
по подозрению в шпионаже в интересах правительства США
. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы
арестовал его на два месяца.
"Сейчас действительно заведено уголовное дело на журналиста, потому что его взяли с поличным. Ранее мы действительно проявляли толерантность", - добавила Захарова. Она рассказала, что "случаи, когда иностранные корреспонденты в нашей стране использовали свое положение, аккредитацию для иных целей, нарушая, в том числе, административное право, отнюдь не являются редкими".
По ее словам, журналист одного из португальских СМИ в 2016 году покинул Россию в связи с тем, что вместо своих обязанностей занимался коммерческой деятельностью и незаконно торговал различной продукцией, в том числе сувенирной.
"Видный американский корреспондент, журналист Times, в 2015 году был задержан за то, что занимался отбором проб воды и почвы рядом с заводом военно-промышленного комплекса. По решению суда был выдворен из страны", - добавила Захарова.
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