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В Донецке установили билборды с цитатами Жириновского - РИА Новости, 25.04.2023
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18:19 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/zhirinovskiy-1867693491.html
В Донецке установили билборды с цитатами Жириновского
В Донецке установили билборды с цитатами Жириновского - РИА Новости, 25.04.2023
В Донецке установили билборды с цитатами Жириновского
Билборды в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском установили в Донецке в день 77-й годовщины со дня рождения российского политика, передает... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:19
2023-04-25T18:19
россия
денис пушилин
владимир жириновский
владимир путин
ссср
донецк
общество
лдпр
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Билборды в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском установили в Донецке в день 77-й годовщины со дня рождения российского политика, передает корреспондент РИА Новости. Такие билборды появились в центре города - на перекрестках бульвара Шевченко и улицы 50-летия СССР, а также проспекта Ватутина и улицы Розы Люксембург. Наряду с портретом Жириновского на этих плакатах приведена одна из его известных цитат: "Я всегда буду защищать русских". Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни. В годовщину смерти политика президент России Владимир Путин отметил, что Жириновский был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком и настоящим лидером старейшей политической партии современной России. Бессменный лидер ЛДПР всегда выступал в поддержку Донбасса. Врио Главы ДНР Денис Пушилин назвал его уход из жизни невосполнимой утратой для всего русского мира.
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россия, денис пушилин, владимир жириновский, владимир путин, ссср, донецк, общество, лдпр
Россия, Денис Пушилин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, СССР, Донецк, Общество, ЛДПР
В Донецке установили билборды с цитатами Жириновского

В Донецке установили билборды с цитатами основателя ЛДПР Владимира Жириновского

© Фото : РИАНовостиБилборды в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском установили в Донецке в день 77-й годовщины со дня рождения российского политика
Билборды в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском установили в Донецке в день 77-й годовщины со дня рождения российского политика - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : РИАНовости
Билборды в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском установили в Донецке в день 77-й годовщины со дня рождения российского политика
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Билборды в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском установили в Донецке в день 77-й годовщины со дня рождения российского политика, передает корреспондент РИА Новости.
Такие билборды появились в центре города - на перекрестках бульвара Шевченко и улицы 50-летия СССР, а также проспекта Ватутина и улицы Розы Люксембург. Наряду с портретом Жириновского на этих плакатах приведена одна из его известных цитат: "Я всегда буду защищать русских".
Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни. В годовщину смерти политика президент России Владимир Путин отметил, что Жириновский был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком и настоящим лидером старейшей политической партии современной России. Бессменный лидер ЛДПР всегда выступал в поддержку Донбасса. Врио Главы ДНР Денис Пушилин назвал его уход из жизни невосполнимой утратой для всего русского мира.
 
РоссияДенис ПушилинВладимир ЖириновскийВладимир ПутинСССРДонецкОбществоЛДПР
 
 
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