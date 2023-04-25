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В Донецке установили билборды с цитатами Жириновского

В Донецке установили билборды с цитатами Жириновского - РИА Новости, 25.04.2023

В Донецке установили билборды с цитатами Жириновского

Билборды в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском установили в Донецке в день 77-й годовщины со дня рождения российского политика, передает... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:19

2023-04-25T18:19

2023-04-25T18:19

россия

денис пушилин

владимир жириновский

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Билборды в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском установили в Донецке в день 77-й годовщины со дня рождения российского политика, передает корреспондент РИА Новости. Такие билборды появились в центре города - на перекрестках бульвара Шевченко и улицы 50-летия СССР, а также проспекта Ватутина и улицы Розы Люксембург. Наряду с портретом Жириновского на этих плакатах приведена одна из его известных цитат: "Я всегда буду защищать русских". Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни. В годовщину смерти политика президент России Владимир Путин отметил, что Жириновский был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком и настоящим лидером старейшей политической партии современной России. Бессменный лидер ЛДПР всегда выступал в поддержку Донбасса. Врио Главы ДНР Денис Пушилин назвал его уход из жизни невосполнимой утратой для всего русского мира.

россия

ссср

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россия, денис пушилин, владимир жириновский, владимир путин, ссср, донецк, общество, лдпр