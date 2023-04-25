https://ria.ru/20230425/zaraza-1867541621.html

Россия вновь освобождает мир от нацистской заразы, заявил Киселев

Россия вновь освобождает мир от нацистской заразы, заявил Киселев - РИА Новости, 25.04.2023

Россия вновь освобождает мир от нацистской заразы, заявил Киселев

Россия с "Георгиевской ленточкой" вновь вынуждена освобождать мир от нацистской заразы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:51

2023-04-25T11:51

2023-04-25T11:51

общество

россия

дмитрий киселев

георгиевская ленточка (акция)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия с "Георгиевской ленточкой" вновь вынуждена освобождать мир от нацистской заразы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, отметив, что этот символ - большая поддержка для тех, кто на передовой, и для жителей новых регионов страны. "Россия с этими символом, "Георгиевской ленточкой", вновь вынуждена освобождать мир от вот этой нацисткой заразы. Мы верим, что вот это новое значение "Георгиевской ленточки", эта акция, которую мы запускаем сегодня - большая поддержка для тех, кто на передовой, и для тех людей в новых регионах России и на территориях Украины, которые сочувствуют высоким идеалам", - сказал Киселев на старте акции "Георгиевская лента - 2023". Он также выразил уверенность, что в России много участников акции.

https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867511887.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, дмитрий киселев, георгиевская ленточка (акция)