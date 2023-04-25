https://ria.ru/20230425/zaraza-1867541621.html
Россия вновь освобождает мир от нацистской заразы, заявил Киселев
Россия вновь освобождает мир от нацистской заразы, заявил Киселев - РИА Новости, 25.04.2023
Россия вновь освобождает мир от нацистской заразы, заявил Киселев
Россия с "Георгиевской ленточкой" вновь вынуждена освобождать мир от нацистской заразы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:51
2023-04-25T11:51
2023-04-25T11:51
общество
россия
дмитрий киселев
георгиевская ленточка (акция)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия с "Георгиевской ленточкой" вновь вынуждена освобождать мир от нацистской заразы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, отметив, что этот символ - большая поддержка для тех, кто на передовой, и для жителей новых регионов страны. "Россия с этими символом, "Георгиевской ленточкой", вновь вынуждена освобождать мир от вот этой нацисткой заразы. Мы верим, что вот это новое значение "Георгиевской ленточки", эта акция, которую мы запускаем сегодня - большая поддержка для тех, кто на передовой, и для тех людей в новых регионах России и на территориях Украины, которые сочувствуют высоким идеалам", - сказал Киселев на старте акции "Георгиевская лента - 2023". Он также выразил уверенность, что в России много участников акции.
https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867511887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий киселев, георгиевская ленточка (акция)
Общество, Россия, Дмитрий Киселев, Георгиевская ленточка (акция)
Россия вновь освобождает мир от нацистской заразы, заявил Киселев
Киселев: Россия с "Георгиевской ленточкой" вновь освобождает мир от нацистской заразы