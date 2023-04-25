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Россия вновь освобождает мир от нацистской заразы, заявил Киселев - РИА Новости, 25.04.2023
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11:51 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/zaraza-1867541621.html
Россия вновь освобождает мир от нацистской заразы, заявил Киселев
Россия вновь освобождает мир от нацистской заразы, заявил Киселев - РИА Новости, 25.04.2023
Россия вновь освобождает мир от нацистской заразы, заявил Киселев
Россия с "Георгиевской ленточкой" вновь вынуждена освобождать мир от нацистской заразы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:51
2023-04-25T11:51
общество
россия
дмитрий киселев
георгиевская ленточка (акция)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия с "Георгиевской ленточкой" вновь вынуждена освобождать мир от нацистской заразы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, отметив, что этот символ - большая поддержка для тех, кто на передовой, и для жителей новых регионов страны. "Россия с этими символом, "Георгиевской ленточкой", вновь вынуждена освобождать мир от вот этой нацисткой заразы. Мы верим, что вот это новое значение "Георгиевской ленточки", эта акция, которую мы запускаем сегодня - большая поддержка для тех, кто на передовой, и для тех людей в новых регионах России и на территориях Украины, которые сочувствуют высоким идеалам", - сказал Киселев на старте акции "Георгиевская лента - 2023". Он также выразил уверенность, что в России много участников акции.
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общество, россия, дмитрий киселев, георгиевская ленточка (акция)
Общество, Россия, Дмитрий Киселев, Георгиевская ленточка (акция)
Россия вновь освобождает мир от нацистской заразы, заявил Киселев

Киселев: Россия с "Георгиевской ленточкой" вновь освобождает мир от нацистской заразы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАкция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Акция "Георгиевская ленточка". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия с "Георгиевской ленточкой" вновь вынуждена освобождать мир от нацистской заразы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, отметив, что этот символ - большая поддержка для тех, кто на передовой, и для жителей новых регионов страны.
"Россия с этими символом, "Георгиевской ленточкой", вновь вынуждена освобождать мир от вот этой нацисткой заразы. Мы верим, что вот это новое значение "Георгиевской ленточки", эта акция, которую мы запускаем сегодня - большая поддержка для тех, кто на передовой, и для тех людей в новых регионах России и на территориях Украины, которые сочувствуют высоким идеалам", - сказал Киселев на старте акции "Георгиевская лента - 2023".
Он также выразил уверенность, что в России много участников акции.
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Акция "Георгиевская ленточка"
Вчера, 10:34
 
ОбществоРоссияДмитрий КиселевГеоргиевская ленточка (акция)
 
 
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