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В Запорожской области призвали ООН признать действия Киева геноцидом - РИА Новости, 25.04.2023
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09:14 25.04.2023 (обновлено: 09:15 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/zaporozhe-1867495385.html
В Запорожской области призвали ООН признать действия Киева геноцидом
В Запорожской области призвали ООН признать действия Киева геноцидом - РИА Новости, 25.04.2023
В Запорожской области призвали ООН признать действия Киева геноцидом
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал руководство ООН признать действия киевских властей по обстрелам новых российских... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:14
2023-04-25T09:15
в мире
запорожская область
россия
херсонская область
евгений балицкий
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал руководство ООН признать действия киевских властей по обстрелам новых российских регионов геноцидом. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все факты обстрелов гражданской инфраструктуры региона со стороны украинских войск можно классифицировать как "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид" и призвал Следственный комитет РФ организовать проверку. "Руководству ООН, будь они объективны и последовательны в своих поступках, следовало бы признать геноцидом действия киевского режима и его боевиков. Речь идет о блокадах, терактах и целенаправленных обстрелах мирного населения, проживающего в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР", - сказал РИА Новости Рогов. При этом, он подчеркнул, что не питает особых иллюзий насчет подобного решения со стороны ООН. "ООН сегодня просто безучастный наблюдатель за продолжающимся долгое время беспределом со стороны киевского режима в виде терактов и военных преступлений. К сожалению, сегодня ООН - это не Организация Объединенных Наций, а организация определенных наций. Если говорить конкретно, то англосаксов, именно их интересы они отрабатывают по полной", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230424/obstrel-1867396103.html
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в мире, запорожская область, россия, херсонская область , евгений балицкий, владимир рогов, оон
В мире, Запорожская область, Россия, Херсонская область , Евгений Балицкий, Владимир Рогов, ООН
В Запорожской области призвали ООН признать действия Киева геноцидом

Рогов призвал ООН признать действия Киева по обстрелам новых российских регионов геноцидом

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал руководство ООН признать действия киевских властей по обстрелам новых российских регионов геноцидом.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все факты обстрелов гражданской инфраструктуры региона со стороны украинских войск можно классифицировать как "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид" и призвал Следственный комитет РФ организовать проверку.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Украинские военные 1,5 часа обстреливают запорожские села, заявил Рогов
24 апреля, 16:42
"Руководству ООН, будь они объективны и последовательны в своих поступках, следовало бы признать геноцидом действия киевского режима и его боевиков. Речь идет о блокадах, терактах и целенаправленных обстрелах мирного населения, проживающего в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР", - сказал РИА Новости Рогов.
При этом, он подчеркнул, что не питает особых иллюзий насчет подобного решения со стороны ООН.
"ООН сегодня просто безучастный наблюдатель за продолжающимся долгое время беспределом со стороны киевского режима в виде терактов и военных преступлений. К сожалению, сегодня ООН - это не Организация Объединенных Наций, а организация определенных наций. Если говорить конкретно, то англосаксов, именно их интересы они отрабатывают по полной", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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24 апреля, 12:27
 
В миреЗапорожская областьРоссияХерсонская областьЕвгений БалицкийВладимир РоговООН
 
 
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