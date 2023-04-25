https://ria.ru/20230425/zakonoproekt-1867748936.html

В США готовят проект о возвращении Украины к границам 1991 года, пишут СМИ

В США готовят проект о возвращении Украины к границам 1991 года, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023

В США готовят проект о возвращении Украины к границам 1991 года, пишут СМИ

Члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине ее... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T23:23

2023-04-25T23:23

2023-04-25T23:23

в мире

украина

россия

москва

стивен коэн

владимир путин

нато

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине ее возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News. Резолюция, которая, как ожидается, будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена комитетом по международным делам палаты, требует "подчеркнуть, что политика США - видеть победу Украины против вторжения и восстановления в международно признанных границах 1991 года", пишет издание. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230425/spekulyatsii-1867693945.html

https://ria.ru/20230425/ssha-1867501506.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, москва, стивен коэн, владимир путин, нато