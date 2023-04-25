Захарова обвинила США в визовых махинациях в промышленных масштабах
Захарова: американские власти занимаются визовыми махинациями уже в промышленных масштабах
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ООН, 25 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что ООН приложит усилия для кардинального решения вопроса с выдачей виз США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, американские власти занимаются "визовыми махинациями уже в промышленных масштабах" - либо не выдают визы, либо дают их, когда закрывается регистрация "на последний рейс".
"Мы расцениваем такие действия Вашингтона как возмутительный акт самоуправства и беспардонное пренебрежение нормами межгосударственного взаимодействия. Мы рассчитываем на то, что секретариат ООН, руководство профильных структур ООН с опорой на юридически обязывающие договоренности с принимающим государством приложит необходимые усилия для кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации", - сказала Захарова в ходе заседания комитета по информации ООН.
Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.