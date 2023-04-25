https://ria.ru/20230425/zakharova-1867714978.html

Захарова обвинила США в визовых махинациях в промышленных масштабах

Захарова обвинила США в визовых махинациях в промышленных масштабах - РИА Новости, 25.04.2023

Захарова обвинила США в визовых махинациях в промышленных масштабах

Москва рассчитывает, что ООН приложит усилия для кардинального решения вопроса с выдачей виз США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:24

2023-04-25T19:24

2023-04-25T19:26

в мире

россия

сша

мария захарова

сергей лавров

оон

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что ООН приложит усилия для кардинального решения вопроса с выдачей виз США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, американские власти занимаются "визовыми махинациями уже в промышленных масштабах" - либо не выдают визы, либо дают их, когда закрывается регистрация "на последний рейс". "Мы расцениваем такие действия Вашингтона как возмутительный акт самоуправства и беспардонное пренебрежение нормами межгосударственного взаимодействия. Мы рассчитываем на то, что секретариат ООН, руководство профильных структур ООН с опорой на юридически обязывающие договоренности с принимающим государством приложит необходимые усилия для кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации", - сказала Захарова в ходе заседания комитета по информации ООН. Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230425/zakharova-1867704968.html

https://ria.ru/20230424/zakharova-1867439996.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, мария захарова, сергей лавров, оон