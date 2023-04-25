Рейтинг@Mail.ru
Начались работы по обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" в Москве - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/yauza-1867494977.html
Начались работы по обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" в Москве
Начались работы по обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" в Москве - РИА Новости, 25.04.2023
Начались работы по обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:07
2023-04-25T09:07
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825287017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93f5a4dffbc6d34896691173eea3bcc9.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году продолжаем реализацию масштабного проекта по созданию многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза", все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. Запланированы работы еще на четырех участках, на двух - вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда - они уже стартовали, сейчас там ведется обустройство экомаршрутов общей протяженностью более 1,6 километра", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в районе существующего водоема и вдоль реки Яузы уже демонтированы старые деревянные настилы и подготовлены свайное основание и металлокаркас будущих экотроп. Сейчас формируют конструктив и монтируют стойки для ограждений и специальную террасную доску. "Экотропа пройдет вдоль левого берега реки Яузы со стороны Олонецкого проезда, маршрут свяжут с единым пешеходным пространством парка, для этого, в частности, на другой берег перекинут три мостика. Со стороны Сухонской улицы в районе существующего мостового перехода сделают видовую площадку с качелями. Экотропы оборудуют архитектурной подсветкой с возможностью регулирования уровня яркости в зависимости от времени года", - рассказал Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что еще один экомаршрут появится вокруг существующего пруда - биоплато, местами он пройдет вдоль берега, частично - непосредственно над водой. В него интегрируют две смотровые площадки общей площадью почти 100 квадратных метров. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что экотропы являются одним из четырех тематических маршрутов, которые создаются вдоль всей пойменной части рек Яуза и Чермянка. Они позволят посетителям ближе познакомиться с природой.
https://ria.ru/20230301/navigatsiya-1855120206.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825287017_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfa17a13a1da7fd9ba4f955e83a50fa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Начались работы по обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлагоустроенная территория парка "Яуза" в Москве
Благоустроенная территория парка Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Благоустроенная территория парка "Яуза" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году продолжаем реализацию масштабного проекта по созданию многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза", все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. Запланированы работы еще на четырех участках, на двух - вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда - они уже стартовали, сейчас там ведется обустройство экомаршрутов общей протяженностью более 1,6 километра", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в районе существующего водоема и вдоль реки Яузы уже демонтированы старые деревянные настилы и подготовлены свайное основание и металлокаркас будущих экотроп. Сейчас формируют конструктив и монтируют стойки для ограждений и специальную террасную доску.
"Экотропа пройдет вдоль левого берега реки Яузы со стороны Олонецкого проезда, маршрут свяжут с единым пешеходным пространством парка, для этого, в частности, на другой берег перекинут три мостика. Со стороны Сухонской улицы в районе существующего мостового перехода сделают видовую площадку с качелями. Экотропы оборудуют архитектурной подсветкой с возможностью регулирования уровня яркости в зависимости от времени года", - рассказал Бирюков.
Система пешеходной навигации появится в Парке Яуза
Система пешеходной навигации появится в "Парке Яуза" в Москве этой весной
1 марта, 14:36
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что еще один экомаршрут появится вокруг существующего пруда - биоплато, местами он пройдет вдоль берега, частично - непосредственно над водой. В него интегрируют две смотровые площадки общей площадью почти 100 квадратных метров.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что экотропы являются одним из четырех тематических маршрутов, которые создаются вдоль всей пойменной части рек Яуза и Чермянка. Они позволят посетителям ближе познакомиться с природой.
 
МоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала