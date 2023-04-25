https://ria.ru/20230425/yauza-1867494977.html

Начались работы по обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" в Москве

Начались работы по обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" в Москве - РИА Новости, 25.04.2023

Начались работы по обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:07

2023-04-25T09:07

2023-04-25T09:07

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году продолжаем реализацию масштабного проекта по созданию многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза", все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. Запланированы работы еще на четырех участках, на двух - вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда - они уже стартовали, сейчас там ведется обустройство экомаршрутов общей протяженностью более 1,6 километра", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в районе существующего водоема и вдоль реки Яузы уже демонтированы старые деревянные настилы и подготовлены свайное основание и металлокаркас будущих экотроп. Сейчас формируют конструктив и монтируют стойки для ограждений и специальную террасную доску. "Экотропа пройдет вдоль левого берега реки Яузы со стороны Олонецкого проезда, маршрут свяжут с единым пешеходным пространством парка, для этого, в частности, на другой берег перекинут три мостика. Со стороны Сухонской улицы в районе существующего мостового перехода сделают видовую площадку с качелями. Экотропы оборудуют архитектурной подсветкой с возможностью регулирования уровня яркости в зависимости от времени года", - рассказал Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что еще один экомаршрут появится вокруг существующего пруда - биоплато, местами он пройдет вдоль берега, частично - непосредственно над водой. В него интегрируют две смотровые площадки общей площадью почти 100 квадратных метров. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что экотропы являются одним из четырех тематических маршрутов, которые создаются вдоль всей пойменной части рек Яуза и Чермянка. Они позволят посетителям ближе познакомиться с природой.

https://ria.ru/20230301/navigatsiya-1855120206.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы