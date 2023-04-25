https://ria.ru/20230425/vystavka-1867499803.html
Путин поприветствовал участников промышленной выставки в Ташкенте
Путин поприветствовал участников промышленной выставки в Ташкенте - РИА Новости, 25.04.2023
Путин поприветствовал участников промышленной выставки в Ташкенте
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", соответствующая телеграмма... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:44
2023-04-25T09:44
2023-04-25T09:44
экономика
россия
узбекистан
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В Ташкенте в понедельник открылась трехдневная выставка "Иннопром. Центральная Азия". В экспозиции выставки представлены более 300 компаний из России, Узбекистана и других стран СНГ. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия". Центральная Азия обладает богатейшими природными ресурсами и колоссальным человеческим потенциалом. Региональные процессы экономической кооперации демонстрируют весьма высокую динамику", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что наиболее показательны темпы развития взаимодействия между странами-организаторами выставки - Россией и Узбекистаном: по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос более чем на четверть. Путин выразил уверенность в том, что в ходе работы выставки участникам удастся обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы торгово-экономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества, наметить взаимовыгодные совместные проекты, а также установить новые партнерские связи. Он также пожелал участникам выставки интересного, содержательного общения, успехов и всего самого доброго.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, узбекистан, владимир путин
Экономика, Россия, Узбекистан, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников промышленной выставки в Ташкенте
Путин поприветствовал участников выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал
участников международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В Ташкенте в понедельник открылась трехдневная выставка "Иннопром. Центральная Азия". В экспозиции выставки представлены более 300 компаний из России, Узбекистана
и других стран СНГ
.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия". Центральная Азия
обладает богатейшими природными ресурсами и колоссальным человеческим потенциалом. Региональные процессы экономической кооперации демонстрируют весьма высокую динамику", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что наиболее показательны темпы развития взаимодействия между странами-организаторами выставки - Россией и Узбекистаном: по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос более чем на четверть.
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Путин выразил уверенность в том, что в ходе работы выставки участникам удастся обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы торгово-экономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества, наметить взаимовыгодные совместные проекты, а также установить новые партнерские связи.
Он также пожелал участникам выставки интересного, содержательного общения, успехов и всего самого доброго.