https://ria.ru/20230425/vystavka-1867499803.html

Путин поприветствовал участников промышленной выставки в Ташкенте

Путин поприветствовал участников промышленной выставки в Ташкенте - РИА Новости, 25.04.2023

Путин поприветствовал участников промышленной выставки в Ташкенте

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", соответствующая телеграмма... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:44

2023-04-25T09:44

2023-04-25T09:44

экономика

россия

узбекистан

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В Ташкенте в понедельник открылась трехдневная выставка "Иннопром. Центральная Азия". В экспозиции выставки представлены более 300 компаний из России, Узбекистана и других стран СНГ. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия". Центральная Азия обладает богатейшими природными ресурсами и колоссальным человеческим потенциалом. Региональные процессы экономической кооперации демонстрируют весьма высокую динамику", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что наиболее показательны темпы развития взаимодействия между странами-организаторами выставки - Россией и Узбекистаном: по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос более чем на четверть. Путин выразил уверенность в том, что в ходе работы выставки участникам удастся обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы торгово-экономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества, наметить взаимовыгодные совместные проекты, а также установить новые партнерские связи. Он также пожелал участникам выставки интересного, содержательного общения, успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20230424/vstrecha-1867413433.html

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, узбекистан, владимир путин