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СМИ: в ВСУ жалуются на уровень координации между подразделениями - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:18 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/vsu-1867506587.html
СМИ: в ВСУ жалуются на уровень координации между подразделениями
СМИ: в ВСУ жалуются на уровень координации между подразделениями - РИА Новости, 25.04.2023
СМИ: в ВСУ жалуются на уровень координации между подразделениями
Украинские военные жалуются, что "сложно координировать что-либо больше уровня взвода", при этом западные инструкторы пытаются обучить их тактике общевойсковых... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:18
2023-04-25T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинские военные жалуются, что "сложно координировать что-либо больше уровня взвода", при этом западные инструкторы пытаются обучить их тактике общевойсковых маневров, пишет газета New York Times. Как пишет издание, такая тактика предполагает использование эффективной связи для координации наступающих войск с поддерживающими частями, такими как танки и артиллерия. По словам нескольких официальных лиц США, обучение этой тактике прошло хорошо. Однако украинские военные говорят, что до сих пор такие сложные маневры было практически невозможно осуществить, отмечает издание. По их словам, сложность заключается в том, что радиооборудование различается от подразделения к подразделению, а также оно подвержено помехам со стороны сил РФ. "Один украинский солдат, участвовавший в недавней неудачной атаке на юге Украины, сказал, что координировать что-либо выше уровня взвода - подразделения численностью около 30 солдат - по-прежнему чрезвычайно сложно", - пишет газета. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230422/protest-1867080391.html
https://ria.ru/20230314/voennyy-1857676773.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в ВСУ жалуются на уровень координации между подразделениями

NYT: украинские военные жалуются на сложности с координацией подразделений больше взводов

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинские военные жалуются, что "сложно координировать что-либо больше уровня взвода", при этом западные инструкторы пытаются обучить их тактике общевойсковых маневров, пишет газета New York Times.
Как пишет издание, такая тактика предполагает использование эффективной связи для координации наступающих войск с поддерживающими частями, такими как танки и артиллерия. По словам нескольких официальных лиц США, обучение этой тактике прошло хорошо.
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Однако украинские военные говорят, что до сих пор такие сложные маневры было практически невозможно осуществить, отмечает издание. По их словам, сложность заключается в том, что радиооборудование различается от подразделения к подразделению, а также оно подвержено помехам со стороны сил РФ.
"Один украинский солдат, участвовавший в недавней неудачной атаке на юге Украины, сказал, что координировать что-либо выше уровня взвода - подразделения численностью около 30 солдат - по-прежнему чрезвычайно сложно", - пишет газета.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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