https://ria.ru/20230425/vodootvedenie-1867677616.html

Очистные сооружения реконструируют в Липецке

Очистные сооружения реконструируют в Липецке - РИА Новости, 25.04.2023

Очистные сооружения реконструируют в Липецке

Липецкий областной совет депутатов во вторник одобрил законопроект об утверждении концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:32

2023-04-25T17:32

2023-04-25T17:32

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ЛИПЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Липецкий областной совет депутатов во вторник одобрил законопроект об утверждении концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка, сообщает пресс-служба регионального парламента.Потребность в реконструкции очистных сооружений обусловлена их текущим состоянием. Оборудование изношено, что приводит к накоплению дурнопахнущего осадка сточных вод и негативно сказывается на качестве предоставления услуг жителям.Как отмечается в сообщении, концессионером выбрана компания ООО "РВК-Липецк". Ранее депутаты одобрили концессионное соглашение с компанией в части реконструкции водоснабжения и водоотведения в областном центре. Компания присутствует в семи субъектах РФ. ООО "РВК-Липецк" является налоговым резидентом Липецка, учредителем которого является государственная корпорация ВЭБ.РФ и ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ".Условиями концессии предусмотрен предельный размер расходов концессионера в размере более 5,5 миллиарда рублей – с учетом НДС. Срок концессионного соглашения – 49 лет.По данным пресс-службы, источниками финансирования станут заемные средства, привлекаемые концессионером в размере 3,8 миллиарда рублей, средства Фонда развития территорий в размере 1,6 миллиарда рублей. 137 миллионов рублей составят собственные средства концессионера.В рамках соглашения предусматривается использование ранее разработанного администрацией города проекта реконструкции и модернизации МУП “ЛиСА”. Реализация инвестиционных мероприятий позволит осуществить строительство и реконструкцию объектов по газоочистке и предварительной грубой очистке, системы аэрации, комплекса переработки осадка сточных вод с отделением обезвоживания (термосушки и термоутилизации)."Установка сушки поможет перерабатывать осадок, который вызывает неприятный запах. Накопленные остатки будут устранены в течение трех-пяти лет", - отметили в департаменте ЖКХ Липецка."Принятый сегодня закон в максимально быстрые сроки поможет решить проблему, которая давно волнует всех липчан. Реконструкция начнется уже в этом году и будет состоять из пяти этапов. Работы планируется завершить в 2026 году. От депутатов было много вопросов по рабочему коллективу. Никаких отрицательных моментов для работников предприятия МУП “ЛиСА” не будет", - цитирует пресс-служба спикера областного совета Дмитрия Аверова.Он добавил, что все социальные гарантии, рабочие места и заработная плата будут сохранены.

https://ria.ru/20230419/sotsuchrezhdeniya-1866399634.html

https://ria.ru/20230418/lipetsk-1865996000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецк, россия, липецкий областной совет депутатов, росводоканал, липецкая область