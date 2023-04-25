https://ria.ru/20230425/vodootvedenie-1867677616.html
Очистные сооружения реконструируют в Липецке
Очистные сооружения реконструируют в Липецке - РИА Новости, 25.04.2023
Очистные сооружения реконструируют в Липецке
Липецкий областной совет депутатов во вторник одобрил законопроект об утверждении концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:32
2023-04-25T17:32
2023-04-25T17:32
липецкая область
липецк
россия
липецкий областной совет депутатов
росводоканал
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867673247_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_0db725cf41a2c2dcb57ce397b3cb857f.jpg
ЛИПЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Липецкий областной совет депутатов во вторник одобрил законопроект об утверждении концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка, сообщает пресс-служба регионального парламента.Потребность в реконструкции очистных сооружений обусловлена их текущим состоянием. Оборудование изношено, что приводит к накоплению дурнопахнущего осадка сточных вод и негативно сказывается на качестве предоставления услуг жителям.Как отмечается в сообщении, концессионером выбрана компания ООО "РВК-Липецк". Ранее депутаты одобрили концессионное соглашение с компанией в части реконструкции водоснабжения и водоотведения в областном центре. Компания присутствует в семи субъектах РФ. ООО "РВК-Липецк" является налоговым резидентом Липецка, учредителем которого является государственная корпорация ВЭБ.РФ и ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ".Условиями концессии предусмотрен предельный размер расходов концессионера в размере более 5,5 миллиарда рублей – с учетом НДС. Срок концессионного соглашения – 49 лет.По данным пресс-службы, источниками финансирования станут заемные средства, привлекаемые концессионером в размере 3,8 миллиарда рублей, средства Фонда развития территорий в размере 1,6 миллиарда рублей. 137 миллионов рублей составят собственные средства концессионера.В рамках соглашения предусматривается использование ранее разработанного администрацией города проекта реконструкции и модернизации МУП “ЛиСА”. Реализация инвестиционных мероприятий позволит осуществить строительство и реконструкцию объектов по газоочистке и предварительной грубой очистке, системы аэрации, комплекса переработки осадка сточных вод с отделением обезвоживания (термосушки и термоутилизации)."Установка сушки поможет перерабатывать осадок, который вызывает неприятный запах. Накопленные остатки будут устранены в течение трех-пяти лет", - отметили в департаменте ЖКХ Липецка."Принятый сегодня закон в максимально быстрые сроки поможет решить проблему, которая давно волнует всех липчан. Реконструкция начнется уже в этом году и будет состоять из пяти этапов. Работы планируется завершить в 2026 году. От депутатов было много вопросов по рабочему коллективу. Никаких отрицательных моментов для работников предприятия МУП “ЛиСА” не будет", - цитирует пресс-служба спикера областного совета Дмитрия Аверова.Он добавил, что все социальные гарантии, рабочие места и заработная плата будут сохранены.
https://ria.ru/20230419/sotsuchrezhdeniya-1866399634.html
https://ria.ru/20230418/lipetsk-1865996000.html
липецк
россия
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867673247_0:157:2522:2048_1920x0_80_0_0_e66d33f9165584be3cea8f31e17fba88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, россия, липецкий областной совет депутатов, росводоканал, липецкая область
Липецкая область, Липецк, Россия, Липецкий областной Совет депутатов, Росводоканал, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Липецкий областной совет депутатов во вторник одобрил законопроект об утверждении концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Потребность в реконструкции очистных сооружений обусловлена их текущим состоянием. Оборудование изношено, что приводит к накоплению дурнопахнущего осадка сточных вод и негативно сказывается на качестве предоставления услуг жителям.
Как отмечается в сообщении, концессионером выбрана компания ООО "РВК-Липецк". Ранее депутаты одобрили концессионное соглашение с компанией в части реконструкции водоснабжения и водоотведения в областном центре. Компания присутствует в семи субъектах РФ
. ООО "РВК-Липецк" является налоговым резидентом Липецка, учредителем которого является государственная корпорация ВЭБ.РФ и ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ
".
Условиями концессии предусмотрен предельный размер расходов концессионера в размере более 5,5 миллиарда рублей – с учетом НДС. Срок концессионного соглашения – 49 лет.
По данным пресс-службы, источниками финансирования станут заемные средства, привлекаемые концессионером в размере 3,8 миллиарда рублей, средства Фонда развития территорий в размере 1,6 миллиарда рублей. 137 миллионов рублей составят собственные средства концессионера.
В Липецкой области до конца года отремонтируют около 40 соцучреждений
В рамках соглашения предусматривается использование ранее разработанного администрацией города проекта реконструкции и модернизации МУП “ЛиСА”. Реализация инвестиционных мероприятий позволит осуществить строительство и реконструкцию объектов по газоочистке и предварительной грубой очистке, системы аэрации, комплекса переработки осадка сточных вод с отделением обезвоживания (термосушки и термоутилизации).
"Установка сушки поможет перерабатывать осадок, который вызывает неприятный запах. Накопленные остатки будут устранены в течение трех-пяти лет", - отметили в департаменте ЖКХ Липецка.
"Принятый сегодня закон в максимально быстрые сроки поможет решить проблему, которая давно волнует всех липчан. Реконструкция начнется уже в этом году и будет состоять из пяти этапов. Работы планируется завершить в 2026 году. От депутатов было много вопросов по рабочему коллективу. Никаких отрицательных моментов для работников предприятия МУП “ЛиСА” не будет", - цитирует пресс-служба спикера областного совета Дмитрия Аверова.
Он добавил, что все социальные гарантии, рабочие места и заработная плата будут сохранены.
В Липецк поступили новые автобусы по федеральному проекту "Чистый воздух"