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После падения вертолета в Волгоградской области возбудили дело - РИА Новости, 25.04.2023
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07:15 25.04.2023 (обновлено: 13:41 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/vertolet-1867487017.html
После падения вертолета в Волгоградской области возбудили дело
После падения вертолета в Волгоградской области возбудили дело - РИА Новости, 25.04.2023
После падения вертолета в Волгоградской области возбудили дело
После падения вертолета в Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, сообщается в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:15
2023-04-25T13:41
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
городищенский район
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После падения вертолета в Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.В пресс-службе комитета здравоохранения региона журналистам ранее рассказали, что вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб. Крушение произошло в Городищенском районе вне жилого сектора."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ... Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, совместно с криминалистами проведен осмотр места происшествия", - говорится в публикации.
волгоградская область
россия
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происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, городищенский район
Происшествия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Городищенский район
После падения вертолета в Волгоградской области возбудили дело

После ЧП с вертолетом в Волгоградской области завели дело о нарушении правил безопасности

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкОбломки разбившегося вертолета санитарной авиации вблизи поселка Ерзовка Городищенского района. 25 апреля 2023
Обломки разбившегося вертолета санитарной авиации вблизи поселка Ерзовка Городищенского района. 25 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Обломки разбившегося вертолета санитарной авиации вблизи поселка Ерзовка Городищенского района. 25 апреля 2023
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После падения вертолета в Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В пресс-службе комитета здравоохранения региона журналистам ранее рассказали, что вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб. Крушение произошло в Городищенском районе вне жилого сектора.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ... Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, совместно с криминалистами проведен осмотр места происшествия", - говорится в публикации.
 
ПроисшествияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияГородищенский район
 
 
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