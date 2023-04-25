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После падения вертолета в Волгоградской области возбудили дело

После падения вертолета в Волгоградской области возбудили дело - РИА Новости, 25.04.2023

После падения вертолета в Волгоградской области возбудили дело

После падения вертолета в Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, сообщается в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T07:15

2023-04-25T07:15

2023-04-25T13:41

происшествия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

городищенский район

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После падения вертолета в Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.В пресс-службе комитета здравоохранения региона журналистам ранее рассказали, что вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб. Крушение произошло в Городищенском районе вне жилого сектора."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ... Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, совместно с криминалистами проведен осмотр места происшествия", - говорится в публикации.

волгоградская область

россия

городищенский район

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происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, городищенский район