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После падения вертолета в Волгоградской области возбудили дело
После падения вертолета в Волгоградской области возбудили дело - РИА Новости, 25.04.2023
После падения вертолета в Волгоградской области возбудили дело
После падения вертолета в Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, сообщается в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:15
2023-04-25T07:15
2023-04-25T13:41
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
городищенский район
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После падения вертолета в Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.В пресс-службе комитета здравоохранения региона журналистам ранее рассказали, что вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб. Крушение произошло в Городищенском районе вне жилого сектора."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ... Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, совместно с криминалистами проведен осмотр места происшествия", - говорится в публикации.
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, городищенский район
Происшествия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Городищенский район
После падения вертолета в Волгоградской области возбудили дело
После ЧП с вертолетом в Волгоградской области завели дело о нарушении правил безопасности