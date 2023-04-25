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По украинскому урегулированию нет графика, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
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22:16 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/uregulirovanie-1867743034.html
По украинскому урегулированию нет графика, заявил Лавров
По украинскому урегулированию нет графика, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
По украинскому урегулированию нет графика, заявил Лавров
По украинскому урегулированию нет какого-то графика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T22:16
2023-04-25T22:16
в мире
россия
украина
сергей лавров
ирак
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ООН, 25 апр - РИА Новости. По украинскому урегулированию нет какого-то графика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не буду даже гадать. По Украине дело не в том, что есть какой-то график... Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег - какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность", - заявил Лавров журналистам по итогам визита в Нью-Йорк. "Но надо оставаться оптимистами. Мы будем надеяться на то, что возобладает стремление к объединению усилий и пониманию того, что раскалывать мировое сообщество на миллиард и семь миллиардов - это неправильно. Ставить себя выше других - это тоже неправильно", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867735919.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров, ирак
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Ирак
По украинскому урегулированию нет графика, заявил Лавров

Лавров заявил, что по украинскому урегулированию нет графика и призвал быть оптимистами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 25 апр - РИА Новости. По украинскому урегулированию нет какого-то графика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не буду даже гадать. По Украине дело не в том, что есть какой-то график... Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег - какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность", - заявил Лавров журналистам по итогам визита в Нью-Йорк.
"Но надо оставаться оптимистами. Мы будем надеяться на то, что возобладает стремление к объединению усилий и пониманию того, что раскалывать мировое сообщество на миллиард и семь миллиардов - это неправильно. Ставить себя выше других - это тоже неправильно", - добавил Лавров.
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