https://ria.ru/20230425/uregulirovanie-1867743034.html
По украинскому урегулированию нет графика, заявил Лавров
По украинскому урегулированию нет графика, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
По украинскому урегулированию нет графика, заявил Лавров
По украинскому урегулированию нет какого-то графика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T22:16
2023-04-25T22:16
2023-04-25T22:16
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украина
сергей лавров
ирак
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ООН, 25 апр - РИА Новости. По украинскому урегулированию нет какого-то графика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не буду даже гадать. По Украине дело не в том, что есть какой-то график... Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег - какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность", - заявил Лавров журналистам по итогам визита в Нью-Йорк. "Но надо оставаться оптимистами. Мы будем надеяться на то, что возобладает стремление к объединению усилий и пониманию того, что раскалывать мировое сообщество на миллиард и семь миллиардов - это неправильно. Ставить себя выше других - это тоже неправильно", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867735919.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, ирак
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Ирак
По украинскому урегулированию нет графика, заявил Лавров
Лавров заявил, что по украинскому урегулированию нет графика и призвал быть оптимистами