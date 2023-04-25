https://ria.ru/20230425/uregulirovanie-1867743034.html

По украинскому урегулированию нет графика, заявил Лавров

По украинскому урегулированию нет графика, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023

По украинскому урегулированию нет графика, заявил Лавров

По украинскому урегулированию нет какого-то графика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T22:16

2023-04-25T22:16

2023-04-25T22:16

в мире

россия

украина

сергей лавров

ирак

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ООН, 25 апр - РИА Новости. По украинскому урегулированию нет какого-то графика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не буду даже гадать. По Украине дело не в том, что есть какой-то график... Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег - какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность", - заявил Лавров журналистам по итогам визита в Нью-Йорк. "Но надо оставаться оптимистами. Мы будем надеяться на то, что возобладает стремление к объединению усилий и пониманию того, что раскалывать мировое сообщество на миллиард и семь миллиардов - это неправильно. Ставить себя выше других - это тоже неправильно", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20230425/lavrov-1867735919.html

россия

украина

ирак

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сергей лавров, ирак