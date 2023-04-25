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Лавров: США хотят единолично спонсировать ближневосточное урегулирование
Лавров: США хотят единолично спонсировать ближневосточное урегулирование - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров: США хотят единолично спонсировать ближневосточное урегулирование
Вашингтон хочет быть единоличным спонсором ближневосточного урегулирования (БВУ), хотя давно уже утратил нейтральный статус, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:00
2023-04-25T18:00
2023-04-25T18:11
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вашингтон хочет быть единоличным спонсором ближневосточного урегулирования (БВУ), хотя давно уже утратил нейтральный статус, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вашингтон претендует на роль единоличного спонсора процесса ближневосточного урегулирования, не смущаясь тем, что давно утратил неотъемлемые для честного брокера нейтральность и непредвзятость, особенно после известных решений администрации (президента США) Дональда Трампа, которые прямо противоречат резолюциям СБ ООН и которые администрация Джо Байдена не отменяла", - заявил Лавров, выступая на открытом заседании Совбеза ООН по пункту повестки дня "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".По его словам, вместо того, чтобы "помогать восстанавливать политический горизонт", США и Евросоюз "продолжают деструктивные попытки подменить реальный мир некими экономическими полумерами и продвинуть арабо-израильскую нормализацию в обход справедливого решения палестинской проблемы и Арабской мирной инициативы"."Жертвой таких действий пал ближневосточный "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20230421/obstanovka-1866889027.html
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в мире, сша, цены на нефть, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, дональд трамп, джо байден, евросоюз, оон
В мире, США, Цены на нефть, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джо Байден, Евросоюз, ООН
Лавров: США хотят единолично спонсировать ближневосточное урегулирование
Лавров заявил, что США хотят быть единоличным спонсором урегулирования на Ближнем Востоке