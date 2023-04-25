https://ria.ru/20230425/uregulirovanie-1867686591.html

Лавров: США хотят единолично спонсировать ближневосточное урегулирование

Лавров: США хотят единолично спонсировать ближневосточное урегулирование - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров: США хотят единолично спонсировать ближневосточное урегулирование

Вашингтон хочет быть единоличным спонсором ближневосточного урегулирования (БВУ), хотя давно уже утратил нейтральный статус, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:00

2023-04-25T18:00

2023-04-25T18:11

в мире

сша

цены на нефть

россия

вашингтон (штат)

сергей лавров

дональд трамп

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867427472_0:129:3163:1908_1920x0_80_0_0_5ce573d3c0fcf2497b353dff349e1da4.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вашингтон хочет быть единоличным спонсором ближневосточного урегулирования (БВУ), хотя давно уже утратил нейтральный статус, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вашингтон претендует на роль единоличного спонсора процесса ближневосточного урегулирования, не смущаясь тем, что давно утратил неотъемлемые для честного брокера нейтральность и непредвзятость, особенно после известных решений администрации (президента США) Дональда Трампа, которые прямо противоречат резолюциям СБ ООН и которые администрация Джо Байдена не отменяла", - заявил Лавров, выступая на открытом заседании Совбеза ООН по пункту повестки дня "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".По его словам, вместо того, чтобы "помогать восстанавливать политический горизонт", США и Евросоюз "продолжают деструктивные попытки подменить реальный мир некими экономическими полумерами и продвинуть арабо-израильскую нормализацию в обход справедливого решения палестинской проблемы и Арабской мирной инициативы"."Жертвой таких действий пал ближневосточный "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20230421/obstanovka-1866889027.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, цены на нефть, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, дональд трамп, джо байден, евросоюз, оон