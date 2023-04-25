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В Германии назвали восемь проблем Запада на Украине - РИА Новости, 25.04.2023
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16:57 25.04.2023 (обновлено: 17:20 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867657734.html
В Германии назвали восемь проблем Запада на Украине
В Германии назвали восемь проблем Запада на Украине - РИА Новости, 25.04.2023
В Германии назвали восемь проблем Запада на Украине
Стратегия Запада по Украине не работает, и есть восемь неприятных для него факторов, касающихся этой постсоветской республики, пишет немецкий журналист Габор... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:57
2023-04-25T17:20
в мире
украина
москва
сша
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Стратегия Запада по Украине не работает, и есть восемь неприятных для него факторов, касающихся этой постсоветской республики, пишет немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus."Украина все больше и больше напоминает разваливающееся государство", — отметил он.Первым аспектом журналист назвал слишком длинную линию фронта, из-за которой небольшая украинская армия не может добиться каких-либо успехов.Также, как считают независимые эксперты, ВСУ до сих пор не обладают достаточным военным оснащением, что не даст им возможность начать какое-либо наступление.Как указал обозреватель, экономические санкции, введенные Евросоюзом против России, также не смогли оказать никакого эффекта.При этом у Европы не получилось сделать из Москвы "изгоя мирового сообщества". Большая часть государств указывает: "и США несут ответственность за то, что происходит на Украине".Кроме того, Москва смогла укрепить отношения с Пекином, добавил он. Об этом, к примеру, свидетельствуют торговые показатели.Еще одним неприятным фактором для Запада, как утверждает автор материала, стало количество вложенных в Украину денег. Несмотря на десятки миллиардов долларов, успех на поле боя никак не может быть достигнут.Помимо этого, общественность, когда-то яростно поддерживающая украинскую сторону, постепенно начинает охладевать к ней, все чаще выражая свое недовольство длительностью вооруженного конфликта, продолжил он.Всеми восхваляемое единство Запада и стран НАТО, как считает Штайнгарт, существует только на словах, поскольку на самом деле союзники Киева поставляют ему оружие неодинаково, а некоторые и вовсе имеют разногласия в Североатлантическом союзе.Журналист считает, что Западу необходимо пересмотреть подход к конфликту на Украине, иначе его будет ждать провал, несмотря на все вложенные усилия, оборудование, оружие и деньги.Подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский использует ситуацию вокруг возможного контрнаступления Украины для вовлечения НАТО в конфликт и его расширения.
https://ria.ru/20230425/italiya-1867571523.html
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украина
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в мире, украина, москва, сша, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Москва, США, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Германии назвали восемь проблем Запада на Украине

Немецкий журналист Штайнгарт: стратегия Запада на Украине не приносит успеха

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске
Уничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Стратегия Запада по Украине не работает, и есть восемь неприятных для него факторов, касающихся этой постсоветской республики, пишет немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus.
"Украина все больше и больше напоминает разваливающееся государство", — отметил он.
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Первым аспектом журналист назвал слишком длинную линию фронта, из-за которой небольшая украинская армия не может добиться каких-либо успехов.
Также, как считают независимые эксперты, ВСУ до сих пор не обладают достаточным военным оснащением, что не даст им возможность начать какое-либо наступление.
Как указал обозреватель, экономические санкции, введенные Евросоюзом против России, также не смогли оказать никакого эффекта.
При этом у Европы не получилось сделать из Москвы "изгоя мирового сообщества". Большая часть государств указывает: "и США несут ответственность за то, что происходит на Украине".
Кроме того, Москва смогла укрепить отношения с Пекином, добавил он. Об этом, к примеру, свидетельствуют торговые показатели.
Еще одним неприятным фактором для Запада, как утверждает автор материала, стало количество вложенных в Украину денег. Несмотря на десятки миллиардов долларов, успех на поле боя никак не может быть достигнут.
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Помимо этого, общественность, когда-то яростно поддерживающая украинскую сторону, постепенно начинает охладевать к ней, все чаще выражая свое недовольство длительностью вооруженного конфликта, продолжил он.
Всеми восхваляемое единство Запада и стран НАТО, как считает Штайнгарт, существует только на словах, поскольку на самом деле союзники Киева поставляют ему оружие неодинаково, а некоторые и вовсе имеют разногласия в Североатлантическом союзе.
Журналист считает, что Западу необходимо пересмотреть подход к конфликту на Украине, иначе его будет ждать провал, несмотря на все вложенные усилия, оборудование, оружие и деньги.
«

"Дальнейший ход событий предсказать несложно: без изменений в стратегии Киев станет новым Кабулом", — подытожил он.

Подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский использует ситуацию вокруг возможного контрнаступления Украины для вовлечения НАТО в конфликт и его расширения.
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