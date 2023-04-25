https://ria.ru/20230425/ukraina-1867657734.html

В Германии назвали восемь проблем Запада на Украине

В Германии назвали восемь проблем Запада на Украине - РИА Новости, 25.04.2023

В Германии назвали восемь проблем Запада на Украине

Стратегия Запада по Украине не работает, и есть восемь неприятных для него факторов, касающихся этой постсоветской республики, пишет немецкий журналист Габор... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:57

2023-04-25T16:57

2023-04-25T17:20

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Стратегия Запада по Украине не работает, и есть восемь неприятных для него факторов, касающихся этой постсоветской республики, пишет немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus."Украина все больше и больше напоминает разваливающееся государство", — отметил он.Первым аспектом журналист назвал слишком длинную линию фронта, из-за которой небольшая украинская армия не может добиться каких-либо успехов.Также, как считают независимые эксперты, ВСУ до сих пор не обладают достаточным военным оснащением, что не даст им возможность начать какое-либо наступление.Как указал обозреватель, экономические санкции, введенные Евросоюзом против России, также не смогли оказать никакого эффекта.При этом у Европы не получилось сделать из Москвы "изгоя мирового сообщества". Большая часть государств указывает: "и США несут ответственность за то, что происходит на Украине".Кроме того, Москва смогла укрепить отношения с Пекином, добавил он. Об этом, к примеру, свидетельствуют торговые показатели.Еще одним неприятным фактором для Запада, как утверждает автор материала, стало количество вложенных в Украину денег. Несмотря на десятки миллиардов долларов, успех на поле боя никак не может быть достигнут.Помимо этого, общественность, когда-то яростно поддерживающая украинскую сторону, постепенно начинает охладевать к ней, все чаще выражая свое недовольство длительностью вооруженного конфликта, продолжил он.Всеми восхваляемое единство Запада и стран НАТО, как считает Штайнгарт, существует только на словах, поскольку на самом деле союзники Киева поставляют ему оружие неодинаково, а некоторые и вовсе имеют разногласия в Североатлантическом союзе.Журналист считает, что Западу необходимо пересмотреть подход к конфликту на Украине, иначе его будет ждать провал, несмотря на все вложенные усилия, оборудование, оружие и деньги.Подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский использует ситуацию вокруг возможного контрнаступления Украины для вовлечения НАТО в конфликт и его расширения.

https://ria.ru/20230425/italiya-1867571523.html

https://ria.ru/20230425/ssha-1867501506.html

https://ria.ru/20230425/zelenskiy-1867502449.html

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в мире, украина, москва, сша, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины