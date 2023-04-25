Российские войска за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ
Минобороны: российские войска за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ
Сотрудник Росгвардии в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
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"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. В районах населенных пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", — говорится в документе.
За сутки противник потерял здесь до 65 военнослужащих, два броневика и пикап.
На Донецком направлении штурмовые отряды при поддержке ВДВ и авиации продолжают уничтожение противника в западной части Артемовска и не дают перебрасывать резервы. Артиллерия Южной группировки войск поразила подразделения ВСУ в районах сел Богдановка, Красное и Ступочки в ДНР.
Потери противника: до 360 военнослужащих и наемников, семь БМП, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
На Южнодонецком и Запорожском направлениях авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" ударили по подразделениям противника в районах Угледара и Павловки в ДНР, а также Новоданиловки и Каменского в Запорожской области. Здесь удалось уничтожить более 120 военнослужащих, броневик, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также артиллерийскую установку "Акация".
На Херсонском направлении уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, а также американская артиллерийская система М777.
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