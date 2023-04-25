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Российские войска за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 25.04.2023 (обновлено: 16:44 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867619921.html
Российские войска за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ
Российские войска за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 25.04.2023
Российские войска за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ
Российские военные ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:30
2023-04-25T16:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.За сутки противник потерял здесь до 65 военнослужащих, два броневика и пикап.На Краснолиманском направлении российские авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" ударили по подразделениям ВСУ в различных районах ДНР и ЛНР, уничтожив до 80 человек личного состава, два броневика и гаубицу Д-20.На Донецком направлении штурмовые отряды при поддержке ВДВ и авиации продолжают уничтожение противника в западной части Артемовска и не дают перебрасывать резервы. Артиллерия Южной группировки войск поразила подразделения ВСУ в районах сел Богдановка, Красное и Ступочки в ДНР.Потери противника: до 360 военнослужащих и наемников, семь БМП, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Южнодонецком и Запорожском направлениях авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" ударили по подразделениям противника в районах Угледара и Павловки в ДНР, а также Новоданиловки и Каменского в Запорожской области. Здесь удалось уничтожить более 120 военнослужащих, броневик, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также артиллерийскую установку "Акация".На Херсонском направлении уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, а также американская артиллерийская система М777.
https://ria.ru/20230425/razdel-1867553322.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Российские войска за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ

Минобороны: российские войска за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии в зоне СВО
Сотрудник Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник Росгвардии в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
«

"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. В районах населенных пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", — говорится в документе.

За сутки противник потерял здесь до 65 военнослужащих, два броневика и пикап.
На Краснолиманском направлении российские авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" ударили по подразделениям ВСУ в различных районах ДНР и ЛНР, уничтожив до 80 человек личного состава, два броневика и гаубицу Д-20.
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На Донецком направлении штурмовые отряды при поддержке ВДВ и авиации продолжают уничтожение противника в западной части Артемовска и не дают перебрасывать резервы. Артиллерия Южной группировки войск поразила подразделения ВСУ в районах сел Богдановка, Красное и Ступочки в ДНР.
Потери противника: до 360 военнослужащих и наемников, семь БМП, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
На Южнодонецком и Запорожском направлениях авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" ударили по подразделениям противника в районах Угледара и Павловки в ДНР, а также Новоданиловки и Каменского в Запорожской области. Здесь удалось уничтожить более 120 военнослужащих, броневик, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также артиллерийскую установку "Акация".
На Херсонском направлении уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, а также американская артиллерийская система М777.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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