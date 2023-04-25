https://ria.ru/20230425/ukraina-1867619921.html

Российские войска за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ

Российские войска за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 25.04.2023

Российские войска за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ

Российские военные ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:30

2023-04-25T15:30

2023-04-25T16:44

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

украина

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.За сутки противник потерял здесь до 65 военнослужащих, два броневика и пикап.На Краснолиманском направлении российские авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" ударили по подразделениям ВСУ в различных районах ДНР и ЛНР, уничтожив до 80 человек личного состава, два броневика и гаубицу Д-20.На Донецком направлении штурмовые отряды при поддержке ВДВ и авиации продолжают уничтожение противника в западной части Артемовска и не дают перебрасывать резервы. Артиллерия Южной группировки войск поразила подразделения ВСУ в районах сел Богдановка, Красное и Ступочки в ДНР.Потери противника: до 360 военнослужащих и наемников, семь БМП, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Южнодонецком и Запорожском направлениях авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" ударили по подразделениям противника в районах Угледара и Павловки в ДНР, а также Новоданиловки и Каменского в Запорожской области. Здесь удалось уничтожить более 120 военнослужащих, броневик, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также артиллерийскую установку "Акация".На Херсонском направлении уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, а также американская артиллерийская система М777.

https://ria.ru/20230425/razdel-1867553322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире, украина