https://ria.ru/20230425/ukraina-1867559956.html

Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от ЕС - РИА Новости, 25.04.2023

Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 1,5 миллиарда евро, сообщили в министерстве финансов Украины. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:56

2023-04-25T12:56

2023-04-25T12:56

украина

киев

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 1,5 миллиарда евро, сообщили в министерстве финансов Украины. Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи. "Сегодня Украина получила третий транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале. В ведомстве также отметили, что прямая бюджетная поддержка Украине от ЕС в 2023 году достигла 6 миллиардов евро, а общий объем льготного финансирования от ЕС по данной программе достигает 18 миллиардов евро.

https://ria.ru/20230419/pomosch-1866467900.html

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украина

киев

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

украина, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире