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Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от ЕС - РИА Новости, 25.04.2023
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12:56 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867559956.html
Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от ЕС
Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от ЕС - РИА Новости, 25.04.2023
Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от ЕС
Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 1,5 миллиарда евро, сообщили в министерстве финансов Украины. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:56
2023-04-25T12:56
украина
киев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 1,5 миллиарда евро, сообщили в министерстве финансов Украины. Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи. "Сегодня Украина получила третий транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале. В ведомстве также отметили, что прямая бюджетная поддержка Украине от ЕС в 2023 году достигла 6 миллиардов евро, а общий объем льготного финансирования от ЕС по данной программе достигает 18 миллиардов евро.
https://ria.ru/20230419/pomosch-1866467900.html
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украина, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 1,5 миллиарда евро

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 1,5 миллиарда евро, сообщили в министерстве финансов Украины.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи.
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"Сегодня Украина получила третий транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.
В ведомстве также отметили, что прямая бюджетная поддержка Украине от ЕС в 2023 году достигла 6 миллиардов евро, а общий объем льготного финансирования от ЕС по данной программе достигает 18 миллиардов евро.
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