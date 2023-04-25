Киев готовит 12 бригад для наступления в мае, сообщили СМИ
NYT: Киев решил подготовить 12 бригад по четыре тысячи военных к концу апреля
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Киев готовит 12 бригад, чтобы начать контрнаступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.
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"Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в следующем месяце. <...> Согласно просочившимся документам Пентагона, которые дают представление о графике Киева, ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около четырех тысяч солдат в каждой будут готовы к концу апреля", — пишет издание.
По данным издания, Киев мало делится с Вашингтоном деталями своего оперативного плана, однако ожидается, что операция, скорее всего, развернется на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря.
Американские чиновники не считают, что наступление ВСУ приведет к резкому изменению ситуации в пользу Украины, пишет NYT. В частности, интенсивные бои под Артемовском истощили запасы боеприпасов и привели к большим потерям личного состава. В связи с этим наиболее вероятным исходом остается "тупиковая ситуация", добавляет издание.
Звучат различные версии, когда может начаться украинское контрнаступление, но опрошенные РИА Новости эксперты призывают не верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона: это может быть частью кампании по дезинформации.
Пентагон расследует утечку материалов, где описывается состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могло попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. По этому делу 13 апреля задержали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. The Washington Post утверждает, что Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации на Украине.