Киев готовит 12 бригад для наступления в мае, сообщили СМИ

Киев готовит 12 бригад, чтобы начать контрнаступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.

2023-04-25T08:57

2023-04-25T08:57

2023-04-25T12:27

специальная военная операция на украине

киев

украина

россия

александр устинов

денис шмыгаль

владимир рогов

министерство обороны сша

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Киев готовит 12 бригад, чтобы начать контрнаступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. Как отмечается, США и союзники по НАТО занимаются обучением и снабжением девяти из 12 бригад. По данным издания, Киев мало делится с Вашингтоном деталями своего оперативного плана, однако ожидается, что операция, скорее всего, развернется на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря.Американские чиновники не считают, что наступление ВСУ приведет к резкому изменению ситуации в пользу Украины, пишет NYT. В частности, интенсивные бои под Артемовском истощили запасы боеприпасов и привели к большим потерям личного состава. В связи с этим наиболее вероятным исходом остается "тупиковая ситуация", добавляет издание.Звучат различные версии, когда может начаться украинское контрнаступление, но опрошенные РИА Новости эксперты призывают не верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона: это может быть частью кампании по дезинформации.Пентагон расследует утечку материалов, где описывается состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могло попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. По этому делу 13 апреля задержали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. The Washington Post утверждает, что Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации на Украине.

киев

украина

россия

2023

