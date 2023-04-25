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Киев готовит 12 бригад для наступления в мае, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 25.04.2023 (обновлено: 12:27 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867493620.html
Киев готовит 12 бригад для наступления в мае, сообщили СМИ
Киев готовит 12 бригад для наступления в мае, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.04.2023
Киев готовит 12 бригад для наступления в мае, сообщили СМИ
Киев готовит 12 бригад, чтобы начать контрнаступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:57
2023-04-25T12:27
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
александр устинов
денис шмыгаль
владимир рогов
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Киев готовит 12 бригад, чтобы начать контрнаступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. Как отмечается, США и союзники по НАТО занимаются обучением и снабжением девяти из 12 бригад. По данным издания, Киев мало делится с Вашингтоном деталями своего оперативного плана, однако ожидается, что операция, скорее всего, развернется на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря.Американские чиновники не считают, что наступление ВСУ приведет к резкому изменению ситуации в пользу Украины, пишет NYT. В частности, интенсивные бои под Артемовском истощили запасы боеприпасов и привели к большим потерям личного состава. В связи с этим наиболее вероятным исходом остается "тупиковая ситуация", добавляет издание.Звучат различные версии, когда может начаться украинское контрнаступление, но опрошенные РИА Новости эксперты призывают не верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона: это может быть частью кампании по дезинформации.Пентагон расследует утечку материалов, где описывается состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могло попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. По этому делу 13 апреля задержали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. The Washington Post утверждает, что Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230425/mask-1867480292.html
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киев, украина, россия, александр устинов, денис шмыгаль, владимир рогов, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Александр Устинов, Денис Шмыгаль, Владимир Рогов, Министерство обороны США, НАТО
Киев готовит 12 бригад для наступления в мае, сообщили СМИ

NYT: Киев решил подготовить 12 бригад по четыре тысячи военных к концу апреля

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Киев готовит 12 бригад, чтобы начать контрнаступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.
«

"Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в следующем месяце. <...> Согласно просочившимся документам Пентагона, которые дают представление о графике Киева, ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около четырех тысяч солдат в каждой будут готовы к концу апреля", — пишет издание.

Как отмечается, США и союзники по НАТО занимаются обучением и снабжением девяти из 12 бригад.
По данным издания, Киев мало делится с Вашингтоном деталями своего оперативного плана, однако ожидается, что операция, скорее всего, развернется на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря.
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Американские чиновники не считают, что наступление ВСУ приведет к резкому изменению ситуации в пользу Украины, пишет NYT. В частности, интенсивные бои под Артемовском истощили запасы боеприпасов и привели к большим потерям личного состава. В связи с этим наиболее вероятным исходом остается "тупиковая ситуация", добавляет издание.
Звучат различные версии, когда может начаться украинское контрнаступление, но опрошенные РИА Новости эксперты призывают не верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона: это может быть частью кампании по дезинформации.
Пентагон расследует утечку материалов, где описывается состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могло попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. По этому делу 13 апреля задержали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. The Washington Post утверждает, что Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияАлександр УстиновДенис ШмыгальВладимир РоговМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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