https://ria.ru/20230425/ugrozy-1867478046.html

Турки осадили Украину после громкой угрозы

Турки осадили Украину после громкой угрозы - РИА Новости, 25.04.2023

Турки осадили Украину после громкой угрозы

Читателей Haber7 возмутили угрозы Украины из-за возможного заключения спонсорского контракта между футбольным клубом "Бешикташ" и российским "Газпромом". РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T02:26

2023-04-25T02:26

2023-04-25T02:26

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украина

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газпром

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Читателей Haber7 возмутили угрозы Украины из-за возможного заключения спонсорского контракта между футбольным клубом "Бешикташ" и российским "Газпромом".Издание со ссылкой на местные СМИ сообщило, что чиновники министерства торговли Украины пригрозили подать иск о "косвенном переводе денег России и оправдании бренда" в случае заключения соглашения.Угрозы Киева возмутили читателей Haber7.""Бешикташ" может заключать спонсорский контракт с кем сам пожелает, это никого не касается", - заявил пользователь "омерБ"."Мышь обиделась на гору, а гора и не знает об этом", - заметил "Бшк 53"."Какого черта? Кто такая Украина? Украинцы приезжают в мою страну, а после этого будут запугивать мой "Бешикташ"! Подавать иски, делать еще неизвестно что. Вмешиваться в то, с кем заключать соглашения. Ни одно государство мира, не говоря уже о никчемной Украине, не может вмешиваться в дела моей турецкой команды", - возмутился "хасби"."Может быть, нам и хлеб с позволения Украины есть?" – выразил негодование "К.М."."Тогда пусть Украина даст 100 миллионов евро, чтобы соглашения не было", - предложил "Хаккы ходжа"."Я как болельщик "Фенербахче" считаю, что Турция не имеет отношения к этому военному конфликту, "Бешикташ" может подписывать любые соглашения на этот счет — у него долг, — на мой взгляд, даже не думая", - выразил мнение "Фатих"."Мы будем делать то, чего требуют наши интересы. Кто такая Украина? Если им так интересно, тогда пускай станут спонсорами и дадут много денег. Им никто не мешает", - добавил "Черный орел".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://rsport.ria.ru/20230422/ukraina-1867108323.html

https://rsport.ria.ru/20230424/rpl-1867308337.html

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в мире, украина, россия, газпром, турция