https://ria.ru/20230425/ugrozy-1867478046.html
Турки осадили Украину после громкой угрозы
Турки осадили Украину после громкой угрозы - РИА Новости, 25.04.2023
Турки осадили Украину после громкой угрозы
Читателей Haber7 возмутили угрозы Украины из-за возможного заключения спонсорского контракта между футбольным клубом "Бешикташ" и российским "Газпромом". РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T02:26
2023-04-25T02:26
2023-04-25T02:26
в мире
украина
россия
газпром
турция
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Читателей Haber7 возмутили угрозы Украины из-за возможного заключения спонсорского контракта между футбольным клубом "Бешикташ" и российским "Газпромом".Издание со ссылкой на местные СМИ сообщило, что чиновники министерства торговли Украины пригрозили подать иск о "косвенном переводе денег России и оправдании бренда" в случае заключения соглашения.Угрозы Киева возмутили читателей Haber7.""Бешикташ" может заключать спонсорский контракт с кем сам пожелает, это никого не касается", - заявил пользователь "омерБ"."Мышь обиделась на гору, а гора и не знает об этом", - заметил "Бшк 53"."Какого черта? Кто такая Украина? Украинцы приезжают в мою страну, а после этого будут запугивать мой "Бешикташ"! Подавать иски, делать еще неизвестно что. Вмешиваться в то, с кем заключать соглашения. Ни одно государство мира, не говоря уже о никчемной Украине, не может вмешиваться в дела моей турецкой команды", - возмутился "хасби"."Может быть, нам и хлеб с позволения Украины есть?" – выразил негодование "К.М."."Тогда пусть Украина даст 100 миллионов евро, чтобы соглашения не было", - предложил "Хаккы ходжа"."Я как болельщик "Фенербахче" считаю, что Турция не имеет отношения к этому военному конфликту, "Бешикташ" может подписывать любые соглашения на этот счет — у него долг, — на мой взгляд, даже не думая", - выразил мнение "Фатих"."Мы будем делать то, чего требуют наши интересы. Кто такая Украина? Если им так интересно, тогда пускай станут спонсорами и дадут много денег. Им никто не мешает", - добавил "Черный орел".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://rsport.ria.ru/20230422/ukraina-1867108323.html
https://rsport.ria.ru/20230424/rpl-1867308337.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, газпром, турция
В мире, Украина, Россия, Газпром, Турция
Турки осадили Украину после громкой угрозы
Читателей Haber7 возмутили угрозы минторга Украины в адрес турецкого клуба "Бешикташ"
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости.
Читателей Haber7
возмутили угрозы Украины из-за возможного заключения спонсорского контракта между футбольным клубом "Бешикташ" и российским "Газпромом".
Издание со ссылкой на местные СМИ сообщило, что чиновники министерства торговли Украины пригрозили подать иск о "косвенном переводе денег России
и оправдании бренда" в случае заключения соглашения.
В МОК упрекнули Украину за бойкот турниров с участием россиян
Угрозы Киева возмутили читателей Haber7.
""Бешикташ" может заключать спонсорский контракт с кем сам пожелает, это никого не касается", - заявил пользователь "омерБ".
"Мышь обиделась на гору, а гора и не знает об этом", - заметил "Бшк 53".
"Какого черта? Кто такая Украина? Украинцы приезжают в мою страну, а после этого будут запугивать мой "Бешикташ"! Подавать иски, делать еще неизвестно что. Вмешиваться в то, с кем заключать соглашения. Ни одно государство мира, не говоря уже о никчемной Украине, не может вмешиваться в дела моей турецкой команды", - возмутился "хасби".
"Может быть, нам и хлеб с позволения Украины есть?" – выразил негодование "К.М.".
"Тогда пусть Украина даст 100 миллионов евро, чтобы соглашения не было", - предложил "Хаккы ходжа".
"Я как болельщик "Фенербахче" считаю, что Турция
не имеет отношения к этому военному конфликту, "Бешикташ" может подписывать любые соглашения на этот счет — у него долг, — на мой взгляд, даже не думая", - выразил мнение "Фатих".
"Мы будем делать то, чего требуют наши интересы. Кто такая Украина? Если им так интересно, тогда пускай станут спонсорами и дадут много денег. Им никто не мешает", - добавил "Черный орел".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Сделка "Газпрома" откроет футболистам РПЛ путь в западные клубы, пишут СМИ