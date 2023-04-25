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Губернатор Тюменской области провел для школьников экскурсии по городу
Губернатор Тюменской области провел для школьников экскурсии по городу - РИА Новости, 25.04.2023
Губернатор Тюменской области провел для школьников экскурсии по городу
Губернатор Тюменской области Александр Моор показал ученикам тюменских школ и гимназий кабинеты и залы в правительстве области, где принимаются важные... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:30
2023-04-25T07:30
2023-04-25T07:30
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ТЮМЕНЬ, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор показал ученикам тюменских школ и гимназий кабинеты и залы в правительстве области, где принимаются важные управленческие решения, а затем во время поездки по Тюмени рассказал им об истории города. Встреча была организована в рамках всероссийской акции "Прогулка со Знанием". "Побыл в роли экскурсовода у группы из 20 школьников. Вспомнили легендарных руководителей Тюменской области: Бориса Щербину и Геннадия Богомякова. Показал здание правительства изнутри. Заглянули в мой рабочий кабинет. Ребята даже успели посидеть в кресле губернатора", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Встреча продолжилась автобусной экскурсией по областному центру. Во время поездки и у памятного камня на месте основания Тюмени губернатор рассказал юным экскурсантам об истории первого русского города за Уралом. "Надеюсь, что после экскурсии ребятам захочется что-то дополнительно почитать о прошлом Тюмени. Очень важно пробудить в детях интерес к краеведению, чувство сопричастности к истории нашей малой Родины", – подчеркнул Моор. Помимо истории региона и города, губернатор обсудил со школьниками вопросы выбора будущей профессии и дал им несколько советов. По его словам, встреча получилась интересной и познавательной.
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тюменская область, александр моор, тюмень, урал
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, Урал
Губернатор Тюменской области провел для школьников экскурсии по городу
Губернатор Моор провел для школьников экскурсии по правительству региона и улицам Тюмени
ТЮМЕНЬ, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор показал ученикам тюменских школ и гимназий кабинеты и залы в правительстве области, где принимаются важные управленческие решения, а затем во время поездки по Тюмени рассказал им об истории города.
Встреча была организована в рамках всероссийской акции "Прогулка со Знанием".
"Побыл в роли экскурсовода у группы из 20 школьников. Вспомнили легендарных руководителей Тюменской области: Бориса Щербину и Геннадия Богомякова. Показал здание правительства изнутри. Заглянули в мой рабочий кабинет. Ребята даже успели посидеть в кресле губернатора", - сообщил
Моор в своем Telegram-канале.
Встреча продолжилась автобусной экскурсией по областному центру. Во время поездки и у памятного камня на месте основания Тюмени губернатор рассказал юным экскурсантам об истории первого русского города за Уралом
.
"Надеюсь, что после экскурсии ребятам захочется что-то дополнительно почитать о прошлом Тюмени. Очень важно пробудить в детях интерес к краеведению, чувство сопричастности к истории нашей малой Родины", – подчеркнул Моор.
Помимо истории региона и города, губернатор обсудил со школьниками вопросы выбора будущей профессии и дал им несколько советов. По его словам, встреча получилась интересной и познавательной.
Моор назвал рост населения одним из главных итогов года в Тюменской области