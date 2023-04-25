https://ria.ru/20230425/tyumen-1867488064.html

Губернатор Тюменской области провел для школьников экскурсии по городу

Губернатор Тюменской области провел для школьников экскурсии по городу - РИА Новости, 25.04.2023

Губернатор Тюменской области провел для школьников экскурсии по городу

Губернатор Тюменской области Александр Моор показал ученикам тюменских школ и гимназий кабинеты и залы в правительстве области, где принимаются важные... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T07:30

2023-04-25T07:30

2023-04-25T07:30

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тюменская область

александр моор

тюмень

урал

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ТЮМЕНЬ, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор показал ученикам тюменских школ и гимназий кабинеты и залы в правительстве области, где принимаются важные управленческие решения, а затем во время поездки по Тюмени рассказал им об истории города. Встреча была организована в рамках всероссийской акции "Прогулка со Знанием". "Побыл в роли экскурсовода у группы из 20 школьников. Вспомнили легендарных руководителей Тюменской области: Бориса Щербину и Геннадия Богомякова. Показал здание правительства изнутри. Заглянули в мой рабочий кабинет. Ребята даже успели посидеть в кресле губернатора", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Встреча продолжилась автобусной экскурсией по областному центру. Во время поездки и у памятного камня на месте основания Тюмени губернатор рассказал юным экскурсантам об истории первого русского города за Уралом. "Надеюсь, что после экскурсии ребятам захочется что-то дополнительно почитать о прошлом Тюмени. Очень важно пробудить в детях интерес к краеведению, чувство сопричастности к истории нашей малой Родины", – подчеркнул Моор. Помимо истории региона и города, губернатор обсудил со школьниками вопросы выбора будущей профессии и дал им несколько советов. По его словам, встреча получилась интересной и познавательной.

https://ria.ru/20230420/naselenie-1866751521.html

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тюменская область, александр моор, тюмень, урал