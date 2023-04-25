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Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится - РИА Новости, 26.04.2023
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19:05 25.04.2023 (обновлено: 15:21 26.04.2023)
https://ria.ru/20230425/tsvetenie-1867882849.html
Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится
Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится - РИА Новости, 26.04.2023
Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится
Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится, вслед зацветут березы и клёны, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-25T19:05
2023-04-26T15:21
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москва
деревья
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится, вслед зацветут березы и клёны, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что для озеленения столицы подбираются гипоаллергенные цветы, кустарники и деревья. При этом на природных территориях города растут более 2 тысяч растений, некоторые из которых могут стать причиной чихания и слез. "В марте начинается цветение ореха лещина и ольхи. В ближайшее время оно завершится. Однако вслед за ними, в первую неделю мая, активно зацветут березы и клёны, чуть позже ива, тополь, ясень, вяз, клен и дуб. В летние месяцы – одуванчики, лебеда, подорожник, крапива, полынь и амброзия", - говорится в сообщении комплекса.
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москва, деревья, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Деревья, Городское хозяйство Москвы

Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится

© iStock.com / Gregory_DUBUSЛещина
Лещина - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© iStock.com / Gregory_DUBUS
Лещина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится, вслед зацветут березы и клёны, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что для озеленения столицы подбираются гипоаллергенные цветы, кустарники и деревья. При этом на природных территориях города растут более 2 тысяч растений, некоторые из которых могут стать причиной чихания и слез.
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"В марте начинается цветение ореха лещина и ольхи. В ближайшее время оно завершится. Однако вслед за ними, в первую неделю мая, активно зацветут березы и клёны, чуть позже ива, тополь, ясень, вяз, клен и дуб. В летние месяцы – одуванчики, лебеда, подорожник, крапива, полынь и амброзия", - говорится в сообщении комплекса.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДеревьяГородское хозяйство Москвы
 
 
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