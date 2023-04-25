https://ria.ru/20230425/tsvetenie-1867882849.html

Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится

Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится - РИА Новости, 26.04.2023

Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится

Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится, вслед зацветут березы и клёны, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-25T19:05

2023-04-25T19:05

2023-04-26T15:21

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москва

деревья

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Цветение лещины и ольхи в Москве скоро завершится, вслед зацветут березы и клёны, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что для озеленения столицы подбираются гипоаллергенные цветы, кустарники и деревья. При этом на природных территориях города растут более 2 тысяч растений, некоторые из которых могут стать причиной чихания и слез. "В марте начинается цветение ореха лещина и ольхи. В ближайшее время оно завершится. Однако вслед за ними, в первую неделю мая, активно зацветут березы и клёны, чуть позже ива, тополь, ясень, вяз, клен и дуб. В летние месяцы – одуванчики, лебеда, подорожник, крапива, полынь и амброзия", - говорится в сообщении комплекса.

https://ria.ru/20230423/vdnkh-1867164272.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, деревья, городское хозяйство москвы