https://ria.ru/20230425/trevoga-1867651601.html

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.04.2023

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:47

2023-04-25T16:47

2023-04-25T16:47

специальная военная операция на украине

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харьковская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги на подконтрольных Киеву территориях ДНР прозвучал в 16.04 (совпадает с мск). В 16.07 тревога объявлена в Харьковской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф