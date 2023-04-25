https://ria.ru/20230425/trevoga-1867651601.html
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.04.2023
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:47
2023-04-25T16:47
2023-04-25T16:47
специальная военная операция на украине
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харьковская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги на подконтрольных Киеву территориях ДНР прозвучал в 16.04 (совпадает с мск). В 16.07 тревога объявлена в Харьковской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу