https://ria.ru/20230425/torgovlya-1867626821.html

В Узбекистане откроется Торговый дом Югры

В Узбекистане откроется Торговый дом Югры - РИА Новости, 25.04.2023

В Узбекистане откроется Торговый дом Югры

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют открыть в Узбекистане первый Торговый дом Югры, сообщает фонд развития региона. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:42

2023-04-25T15:42

2023-04-25T15:42

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

узбекистан

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют открыть в Узбекистане первый Торговый дом Югры, сообщает фонд развития региона. Соглашение о создании Торгового дома Югры на полях Иннопрома в Ташкенте подписали генеральный директор Фонда "Мой Бизнес" Роман Колупаев и учредитель ООО International Export Promotion Agency Юрий Шурыгин. Документ подразумевает развитие и укрепление международных связей между малыми и средними предприятиями округа и Узбекистана, установление и развитие взаимовыгодного сотрудничества, а также объединение информационных ресурсов для продвижения предприятий. "Мы проанализировали выручку с экспортных контрактов по ряду стран и приняли положительное решение в сторону Узбекистана. Республика была и остается надежным партнером Югры, с которым выстроены крепкие экономические отношения. Несмотря на сложный с геополитической точки зрения 2022 год, экспортный оборот автономного округа и республики увеличился в 2,8 раза. Так, в 2021 году он составлял 14 миллионов долларов, а в конце 2022 года – 39,7 миллионов долларов. В основном югорские компании продают древесину, пиломатериалы, оборудование, изделия из черных металлов", - приводятся в сообщении слова директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Романа Генкеля. Как уточнил Колупаев, в первое время Торговый дом Югры в Узбекистане будет работать как представительство, где будет формироваться спрос от узбекских компаний. В дальнейшем в нем будут организованы витрины с югорской продукцией, проводиться презентации и переговоры. Делегацию Югры на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит с 24 по 26 апреля в Ташкенте, возглавляет заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, также в нее вошли руководители регионального департамента промышленности, департамента экономического развития, Фонда развития Югры, фонда "Мой Бизнес" и руководители предприятий автономного округа. Стенд региона на выставке организовал Фонд развития Югры. На нем представлены производимые в Югре плиты ДСП, МДФ, пиломатериалы, насосы и электродвигатели для нефтедобычи, мобильные буровые установки, литиевые батареи и полиуретановые комплектующие.

https://ria.ru/20230420/yugra-1866684400.html

ханты-мансийский автономный округ

узбекистан

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, узбекистан