https://ria.ru/20230425/sudokhodstvo-1867743606.html

Власти Украины изменили правила судоходства в Херсонской области

Власти Украины изменили правила судоходства в Херсонской области - РИА Новости, 25.04.2023

Власти Украины изменили правила судоходства в Херсонской области

На подконтрольной Киеву части Херсонской области гражданским запретили выходить на водную поверхность на лодках и иных плавсредствах на период военного... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T22:27

2023-04-25T22:27

2023-04-25T23:46

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На подконтрольной Киеву части Херсонской области гражданским запретили выходить на водную поверхность на лодках и иных плавсредствах на период военного положения.Запрет распространяется на все виды плавсредств — спортивные, рыбацкие, развлекательные и прочие, исключение сделали только для судов сил обороны Украины и специалистов, охраняющих украинские воды. Ограничение будет действовать до отмены военного положения или вынесения отдельного распоряжения.Соответствующий приказ подписали назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый.Херсонская область стала субъектом Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230418/kherson-1866143798.html

украина

херсонская область

россия

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, киев