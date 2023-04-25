Власти Украины изменили правила судоходства в Херсонской области
Власти Украины запретили гражданским плавсредствам выходить на воду в Херсонской области
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На подконтрольной Киеву части Херсонской области гражданским запретили выходить на водную поверхность на лодках и иных плавсредствах на период военного положения.
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"Решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины", — говорится в Telegram-канале украинской администрации.
Запрет распространяется на все виды плавсредств — спортивные, рыбацкие, развлекательные и прочие, исключение сделали только для судов сил обороны Украины и специалистов, охраняющих украинские воды. Ограничение будет действовать до отмены военного положения или вынесения отдельного распоряжения.
Соответствующий приказ подписали назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый.
Херсонская область стала субъектом Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.