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Власти Украины изменили правила судоходства в Херсонской области - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:27 25.04.2023 (обновлено: 23:46 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/sudokhodstvo-1867743606.html
Власти Украины изменили правила судоходства в Херсонской области
Власти Украины изменили правила судоходства в Херсонской области - РИА Новости, 25.04.2023
Власти Украины изменили правила судоходства в Херсонской области
На подконтрольной Киеву части Херсонской области гражданским запретили выходить на водную поверхность на лодках и иных плавсредствах на период военного... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T22:27
2023-04-25T23:46
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На подконтрольной Киеву части Херсонской области гражданским запретили выходить на водную поверхность на лодках и иных плавсредствах на период военного положения.Запрет распространяется на все виды плавсредств — спортивные, рыбацкие, развлекательные и прочие, исключение сделали только для судов сил обороны Украины и специалистов, охраняющих украинские воды. Ограничение будет действовать до отмены военного положения или вынесения отдельного распоряжения.Соответствующий приказ подписали назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый.Херсонская область стала субъектом Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230418/kherson-1866143798.html
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херсонская область
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украина, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
Власти Украины изменили правила судоходства в Херсонской области

Власти Украины запретили гражданским плавсредствам выходить на воду в Херсонской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На подконтрольной Киеву части Херсонской области гражданским запретили выходить на водную поверхность на лодках и иных плавсредствах на период военного положения.
«

"Решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины", — говорится в Telegram-канале украинской администрации.

Запрет распространяется на все виды плавсредств — спортивные, рыбацкие, развлекательные и прочие, исключение сделали только для судов сил обороны Украины и специалистов, охраняющих украинские воды. Ограничение будет действовать до отмены военного положения или вынесения отдельного распоряжения.
Соответствующий приказ подписали назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый.
Херсонская область стала субъектом Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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