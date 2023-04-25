https://ria.ru/20230425/sudan-1867728497.html

Лавров о ситуации в Судане: геополитическая инженерия до добра не доводит

Лавров о ситуации в Судане: геополитическая инженерия до добра не доводит - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров о ситуации в Судане: геополитическая инженерия до добра не доводит

Геополитическая инженерия до добра не доводит, стороны должны договариваться сами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя кризис в Судане. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T20:20

2023-04-25T20:20

2023-04-25T21:00

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

сергей лавров

в мире

россия

южный судан

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Геополитическая инженерия до добра не доводит, стороны должны договариваться сами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя кризис в Судане.По его словам, "такая геополитическая инженерия до добра не доводит"."Я бы все-таки рекомендовал главный вывод сделать из суданского кризиса нынешнего - давайте не будем африканцам мешать договариваться между собой, давайте не будем к их усилиям решать свои собственные проблемы, африканским путем добавлять некие требование извне, которые не отражают интересов этих стран", - призвал он.

https://ria.ru/20230425/laboratoriya-1867595128.html

судан

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россия

южный судан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

судан, хартум (город), столкновения в хартуме, сергей лавров, в мире, россия, южный судан