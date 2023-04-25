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Лавров о ситуации в Судане: геополитическая инженерия до добра не доводит - РИА Новости, 25.04.2023
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20:20 25.04.2023 (обновлено: 21:00 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/sudan-1867728497.html
Лавров о ситуации в Судане: геополитическая инженерия до добра не доводит
Лавров о ситуации в Судане: геополитическая инженерия до добра не доводит - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров о ситуации в Судане: геополитическая инженерия до добра не доводит
Геополитическая инженерия до добра не доводит, стороны должны договариваться сами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя кризис в Судане. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:20
2023-04-25T21:00
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
сергей лавров
в мире
россия
южный судан
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Геополитическая инженерия до добра не доводит, стороны должны договариваться сами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя кризис в Судане.По его словам, "такая геополитическая инженерия до добра не доводит"."Я бы все-таки рекомендовал главный вывод сделать из суданского кризиса нынешнего - давайте не будем африканцам мешать договариваться между собой, давайте не будем к их усилиям решать свои собственные проблемы, африканским путем добавлять некие требование извне, которые не отражают интересов этих стран", - призвал он.
https://ria.ru/20230425/laboratoriya-1867595128.html
судан
хартум (город)
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судан, хартум (город), столкновения в хартуме, сергей лавров, в мире, россия, южный судан
Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме, Сергей Лавров, В мире, Россия, Южный Судан
Лавров о ситуации в Судане: геополитическая инженерия до добра не доводит

Лавров: геополитическая инженерия до добра не доводит, сторонам в Судане надо договориться

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Геополитическая инженерия до добра не доводит, стороны должны договариваться сами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя кризис в Судане.
«

"Вспомните, как развивалось суданское государство - сначала в единственном числе, а потом в числе Судана и Южного Судана. Это все было на наших глазах, когда американские коллеги сделали одной из своих приоритетных задач раздел Судана на две части... Американцы, как инициаторы этого развода, должны были помогать новым двум государствам сосуществовать, развивать экономику, обеспечивать благосостояние граждан. Но что-то американцам не понравилось, и они объявили санкции и против руководства Судана, и против руководства Южного Судана", - напомнил Лавров на своем брифинге.

По его словам, "такая геополитическая инженерия до добра не доводит".
"Я бы все-таки рекомендовал главный вывод сделать из суданского кризиса нынешнего - давайте не будем африканцам мешать договариваться между собой, давайте не будем к их усилиям решать свои собственные проблемы, африканским путем добавлять некие требование извне, которые не отражают интересов этих стран", - призвал он.
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