Рейтинг@Mail.ru
Вооруженные люди захватили медицинские учреждения в Судане, заявили в МККК - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/sudan-1867612018.html
Вооруженные люди захватили медицинские учреждения в Судане, заявили в МККК
Вооруженные люди захватили медицинские учреждения в Судане, заявили в МККК - РИА Новости, 25.04.2023
Вооруженные люди захватили медицинские учреждения в Судане, заявили в МККК
Вооруженные люди взяли под свой контроль несколько медицинских объектов в Судане, были разграблены медицинские запасы международных организаций, заявил на... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:00
2023-04-25T15:00
в мире
судан
женева (город)
африка
международный комитет красного креста (мккк)
воз
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867549145_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_e21dca5f9afef2b083fc474509ea5d51.jpg
ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости. Вооруженные люди взяли под свой контроль несколько медицинских объектов в Судане, были разграблены медицинские запасы международных организаций, заявил на брифинге в Женеве региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф. "Как мы подтвердили совместно с ВОЗ и министерством здравоохранения Судана, ряд медицинских объектов, в том числе два больничных центра и ряд центров неотложной медицинской помощи, были захвачены вооруженными силами", - сказал он. Юсеф добавил, что сотрудники МККК физически не смогли прибыть на место, чтобы подтвердить этот факт, но фотографии и видео, размещенные в социальных сетях, подтверждают это. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявляли о готовности держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Нима Саид Абид на еженедельном брифинге ООН в Женеве во вторник сообщил, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 459 человек, 4072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230425/laboratoriya-1867595128.html
https://ria.ru/20230425/sudan-1867472674.html
судан
женева (город)
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867549145_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_39f946d48bdb8907b4e5afa75167a451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, женева (город), африка, международный комитет красного креста (мккк), воз, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Женева (город), Африка, Международный комитет Красного Креста (МККК), ВОЗ, Столкновения в Хартуме
Вооруженные люди захватили медицинские учреждения в Судане, заявили в МККК

МККК: вооруженные люди захватили медицинские учреждения в Судане, запасы были разграблены

© AFP 2023 / ABUBAKARR JALLOHОчередь из автомобилей, покидающих Хартум
Очередь из автомобилей, покидающих Хартум - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / ABUBAKARR JALLOH
Очередь из автомобилей, покидающих Хартум
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости. Вооруженные люди взяли под свой контроль несколько медицинских объектов в Судане, были разграблены медицинские запасы международных организаций, заявил на брифинге в Женеве региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф.
"Как мы подтвердили совместно с ВОЗ и министерством здравоохранения Судана, ряд медицинских объектов, в том числе два больничных центра и ряд центров неотложной медицинской помощи, были захвачены вооруженными силами", - сказал он.
Дым над столицей Судана - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний
Вчера, 14:09
Юсеф добавил, что сотрудники МККК физически не смогли прибыть на место, чтобы подтвердить этот факт, но фотографии и видео, размещенные в социальных сетях, подтверждают это.
«
"Наши запасы и запасы других организаций были разграблены, и теперь мы наблюдаем тенденцию к таким нарушениям. Еще слишком рано определять лиц, ответственных за эти нарушения. Но гибель более 450 мирных жителей за одиннадцать дней конфликта - это катастрофа", - считает региональный директор МККК.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявляли о готовности держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Нима Саид Абид на еженедельном брифинге ООН в Женеве во вторник сообщил, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 459 человек, 4072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
СМИ: в Судан прибыли британские военные с разведывательной миссией
Вчера, 00:08
 
В миреСуданЖенева (город)АфрикаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ВОЗСтолкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала