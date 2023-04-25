https://ria.ru/20230425/sudan-1867612018.html

Вооруженные люди захватили медицинские учреждения в Судане, заявили в МККК

Вооруженные люди захватили медицинские учреждения в Судане, заявили в МККК - РИА Новости, 25.04.2023

Вооруженные люди захватили медицинские учреждения в Судане, заявили в МККК

Вооруженные люди взяли под свой контроль несколько медицинских объектов в Судане, были разграблены медицинские запасы международных организаций, заявил на... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:00

2023-04-25T15:00

2023-04-25T15:00

в мире

судан

женева (город)

африка

международный комитет красного креста (мккк)

воз

столкновения в хартуме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867549145_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_e21dca5f9afef2b083fc474509ea5d51.jpg

ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости. Вооруженные люди взяли под свой контроль несколько медицинских объектов в Судане, были разграблены медицинские запасы международных организаций, заявил на брифинге в Женеве региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф. "Как мы подтвердили совместно с ВОЗ и министерством здравоохранения Судана, ряд медицинских объектов, в том числе два больничных центра и ряд центров неотложной медицинской помощи, были захвачены вооруженными силами", - сказал он. Юсеф добавил, что сотрудники МККК физически не смогли прибыть на место, чтобы подтвердить этот факт, но фотографии и видео, размещенные в социальных сетях, подтверждают это. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявляли о готовности держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Нима Саид Абид на еженедельном брифинге ООН в Женеве во вторник сообщил, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 459 человек, 4072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230425/laboratoriya-1867595128.html

https://ria.ru/20230425/sudan-1867472674.html

судан

женева (город)

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, женева (город), африка, международный комитет красного креста (мккк), воз, столкновения в хартуме