Вооруженные люди захватили медицинские учреждения в Судане, заявили в МККК
МККК: вооруженные люди захватили медицинские учреждения в Судане, запасы были разграблены
ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости. Вооруженные люди взяли под свой контроль несколько медицинских объектов в Судане, были разграблены медицинские запасы международных организаций, заявил на брифинге в Женеве региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф.
"Как мы подтвердили совместно с ВОЗ и министерством здравоохранения Судана, ряд медицинских объектов, в том числе два больничных центра и ряд центров неотложной медицинской помощи, были захвачены вооруженными силами", - сказал он.
Юсеф добавил, что сотрудники МККК физически не смогли прибыть на место, чтобы подтвердить этот факт, но фотографии и видео, размещенные в социальных сетях, подтверждают это.
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"Наши запасы и запасы других организаций были разграблены, и теперь мы наблюдаем тенденцию к таким нарушениям. Еще слишком рано определять лиц, ответственных за эти нарушения. Но гибель более 450 мирных жителей за одиннадцать дней конфликта - это катастрофа", - считает региональный директор МККК.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявляли о готовности держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Нима Саид Абид на еженедельном брифинге ООН в Женеве во вторник сообщил, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 459 человек, 4072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.