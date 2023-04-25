https://ria.ru/20230425/ssha-1867501506.html

"Полетят головы". СМИ раскрыли, что ждет США из-за Украины

"Полетят головы". СМИ раскрыли, что ждет США из-за Украины - РИА Новости, 25.04.2023

"Полетят головы". СМИ раскрыли, что ждет США из-за Украины

США понесут ответственность за любые агрессивные действия Украины, которая стремится вывести конфликт с Россией на мировой уровень, заявил обозреватель The... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:52

2023-04-25T09:52

2023-04-25T14:10

в мире

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сша

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пентагон

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США понесут ответственность за любые агрессивные действия Украины, которая стремится вывести конфликт с Россией на мировой уровень, заявил обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.По мнению автора статьи, данные Вашингтона о провокациях киевского режима, запланированных к годовщине начала специальной военной операции России, позволяют считать, что Белый дом не справляется или не хочет справляться с контролем над Украиной, что может привести к катастрофе."Украина хочет расширить масштабы конфликта за пределы континентальной Европы. <...> Разве это не планы мировой войны? Разве Соединенные Штаты не будут нести ответственность, если украинское правительство, которое и в военном, и в финансовом отношении было бы мертво без помощи США почти в сто миллиардов долларов, решит реализовать такие планы?" — задался вопросом журналист.Девлин заметил, что подобная связь между Вашингтоном и Киевом демонстрирует реального бенефициара украинского кризиса.При этом расширение финансирования и снабжения Украины оружием со стороны США только усугубит это положение, буквально соблазняя киевский режим продолжить провокации против России, добавил автор статьи."Головы должны полететь по Пентагону, Государственному департаменту и Белому дому за то, что они слепо ввязались в конфликт, который Украина хочет сделать глобальным", — заключил Девлин.В понедельник газета The Washington Post со ссылкой на документы из утечки данных Пентагона сообщила о том, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

https://ria.ru/20230425/ugrozy-1867478046.html

https://ria.ru/20230424/kuleba-1867432770.html

украина

сша

россия

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, россия, пентагон, хантер байден