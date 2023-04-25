"Полетят головы". СМИ раскрыли, что ждет США из-за Украины
TAC: США несут ответственность за планы Зеленского наносить удары по России
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США понесут ответственность за любые агрессивные действия Украины, которая стремится вывести конфликт с Россией на мировой уровень, заявил обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.
По мнению автора статьи, данные Вашингтона о провокациях киевского режима, запланированных к годовщине начала специальной военной операции России, позволяют считать, что Белый дом не справляется или не хочет справляться с контролем над Украиной, что может привести к катастрофе.
"Украина хочет расширить масштабы конфликта за пределы континентальной Европы. <...> Разве это не планы мировой войны? Разве Соединенные Штаты не будут нести ответственность, если украинское правительство, которое и в военном, и в финансовом отношении было бы мертво без помощи США почти в сто миллиардов долларов, решит реализовать такие планы?" — задался вопросом журналист.
Девлин заметил, что подобная связь между Вашингтоном и Киевом демонстрирует реального бенефициара украинского кризиса.
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"Это показывает, кто на самом деле ведет этот конфликт против России. Украина, которая в последнее десятилетие была площадкой для операций по отмыванию денег для людей с хорошими связями на Западе (вроде Хантера Байдена), продолжает оставаться ею. Украина — доверенное лицо американской либеральной империи в прямом смысле этого слова", — уверен он.
При этом расширение финансирования и снабжения Украины оружием со стороны США только усугубит это положение, буквально соблазняя киевский режим продолжить провокации против России, добавил автор статьи.
"Головы должны полететь по Пентагону, Государственному департаменту и Белому дому за то, что они слепо ввязались в конфликт, который Украина хочет сделать глобальным", — заключил Девлин.
В понедельник газета The Washington Post со ссылкой на документы из утечки данных Пентагона сообщила о том, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала специальной военной операции.