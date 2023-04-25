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"Полетят головы". СМИ раскрыли, что ждет США из-за Украины - РИА Новости, 25.04.2023
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09:52 25.04.2023 (обновлено: 14:10 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/ssha-1867501506.html
"Полетят головы". СМИ раскрыли, что ждет США из-за Украины
"Полетят головы". СМИ раскрыли, что ждет США из-за Украины - РИА Новости, 25.04.2023
"Полетят головы". СМИ раскрыли, что ждет США из-за Украины
США понесут ответственность за любые агрессивные действия Украины, которая стремится вывести конфликт с Россией на мировой уровень, заявил обозреватель The... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:52
2023-04-25T14:10
в мире
украина
сша
россия
пентагон
хантер байден
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США понесут ответственность за любые агрессивные действия Украины, которая стремится вывести конфликт с Россией на мировой уровень, заявил обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.По мнению автора статьи, данные Вашингтона о провокациях киевского режима, запланированных к годовщине начала специальной военной операции России, позволяют считать, что Белый дом не справляется или не хочет справляться с контролем над Украиной, что может привести к катастрофе."Украина хочет расширить масштабы конфликта за пределы континентальной Европы. &lt;...&gt; Разве это не планы мировой войны? Разве Соединенные Штаты не будут нести ответственность, если украинское правительство, которое и в военном, и в финансовом отношении было бы мертво без помощи США почти в сто миллиардов долларов, решит реализовать такие планы?" — задался вопросом журналист.Девлин заметил, что подобная связь между Вашингтоном и Киевом демонстрирует реального бенефициара украинского кризиса.При этом расширение финансирования и снабжения Украины оружием со стороны США только усугубит это положение, буквально соблазняя киевский режим продолжить провокации против России, добавил автор статьи."Головы должны полететь по Пентагону, Государственному департаменту и Белому дому за то, что они слепо ввязались в конфликт, который Украина хочет сделать глобальным", — заключил Девлин.В понедельник газета The Washington Post со ссылкой на документы из утечки данных Пентагона сообщила о том, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
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в мире, украина, сша, россия, пентагон, хантер байден
В мире, Украина, США, Россия, Пентагон, Хантер Байден
"Полетят головы". СМИ раскрыли, что ждет США из-за Украины

TAC: США несут ответственность за планы Зеленского наносить удары по России

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США понесут ответственность за любые агрессивные действия Украины, которая стремится вывести конфликт с Россией на мировой уровень, заявил обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.
По мнению автора статьи, данные Вашингтона о провокациях киевского режима, запланированных к годовщине начала специальной военной операции России, позволяют считать, что Белый дом не справляется или не хочет справляться с контролем над Украиной, что может привести к катастрофе.
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"Украина хочет расширить масштабы конфликта за пределы континентальной Европы. <...> Разве это не планы мировой войны? Разве Соединенные Штаты не будут нести ответственность, если украинское правительство, которое и в военном, и в финансовом отношении было бы мертво без помощи США почти в сто миллиардов долларов, решит реализовать такие планы?" — задался вопросом журналист.
Девлин заметил, что подобная связь между Вашингтоном и Киевом демонстрирует реального бенефициара украинского кризиса.
«
"Это показывает, кто на самом деле ведет этот конфликт против России. Украина, которая в последнее десятилетие была площадкой для операций по отмыванию денег для людей с хорошими связями на Западе (вроде Хантера Байдена), продолжает оставаться ею. Украина — доверенное лицо американской либеральной империи в прямом смысле этого слова", — уверен он.
При этом расширение финансирования и снабжения Украины оружием со стороны США только усугубит это положение, буквально соблазняя киевский режим продолжить провокации против России, добавил автор статьи.
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"Головы должны полететь по Пентагону, Государственному департаменту и Белому дому за то, что они слепо ввязались в конфликт, который Украина хочет сделать глобальным", — заключил Девлин.
В понедельник газета The Washington Post со ссылкой на документы из утечки данных Пентагона сообщила о том, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала специальной военной операции.
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