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Калужская область отправила в Донбасс передвижной рентген-аппарат - РИА Новости, 07.05.2023
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17:53 25.04.2023 (обновлено: 05:32 07.05.2023)
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870262450.html
Калужская область отправила в Донбасс передвижной рентген-аппарат
Калужская область отправила в Донбасс передвижной рентген-аппарат - РИА Новости, 07.05.2023
Калужская область отправила в Донбасс передвижной рентген-аппарат
Калужская область направила в Донбасс очередную партию гуманитарного груза, содержащего, в частности, передвижной рентген-аппарат, сообщает областное... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-25T17:53
2023-05-07T05:32
специальная военная операция на украине
надежные люди
общество
калужская область
первомайск
донбасс
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Калужская область направила в Донбасс очередную партию гуманитарного груза, содержащего, в частности, передвижной рентген-аппарат, сообщает областное правительство. По данным областного правительства, во вторник Калужская область направила в подшефный город Первомайск Луганской Народной Республики очередную партию гуманитарного груза. "В составе гуманитарной помощи: картофель, мука, рапсовое масло, продукты питания, передвижной рентген аппарат, автомобиль для оказания помощи при аварийных работах и автомобиль ГАЗ-66", - говорится в сообщении. По словам главы администрации города Первомайска Сергея Колягина, который находится в Калужской области с рабочей поездкой, помощь нужна, особенно освобождённым территориям, где очень тяжелые условия проживания, отметил он. "Собирать гуманитарный конвой, как всегда, помогали волонтеры, неравнодушные люди, бизнес. Благодарю всех за это. Наша помощь так нужна жителям Донбасса. Поддержка, единство и сплочённость людей позволяют преодолевать любые трудности. Главное - чтобы нормальная жизнь поскорее вернулась в Первомайск и на другие новые российские территории. Будем всё для этого делать", - написал в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. Шапша отметил, что в прошлом году дети из Первомайска отдыхали в оздоровительных лагерях в Калужской области. По его словам, он пригласил детей приехать и в этом году.
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260636.html
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калужская область
первомайск
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надежные люди, общество, калужская область, первомайск, донбасс, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Общество, Калужская область, Первомайск, Донбасс, Владислав Шапша
Калужская область отправила в Донбасс передвижной рентген-аппарат

Правительство Калужской области: регион отправил в Донбасс передвижной рентген-аппарат

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинский работник смотрит снимки пациента помещенного в модернизированный аппарат "Гамма-нож"
Медицинский работник смотрит снимки пациента помещенного в модернизированный аппарат Гамма-нож - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Калужская область направила в Донбасс очередную партию гуманитарного груза, содержащего, в частности, передвижной рентген-аппарат, сообщает областное правительство.
По данным областного правительства, во вторник Калужская область направила в подшефный город Первомайск Луганской Народной Республики очередную партию гуманитарного груза.
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"В составе гуманитарной помощи: картофель, мука, рапсовое масло, продукты питания, передвижной рентген аппарат, автомобиль для оказания помощи при аварийных работах и автомобиль ГАЗ-66", - говорится в сообщении.
По словам главы администрации города Первомайска Сергея Колягина, который находится в Калужской области с рабочей поездкой, помощь нужна, особенно освобождённым территориям, где очень тяжелые условия проживания, отметил он.
"Собирать гуманитарный конвой, как всегда, помогали волонтеры, неравнодушные люди, бизнес. Благодарю всех за это. Наша помощь так нужна жителям Донбасса. Поддержка, единство и сплочённость людей позволяют преодолевать любые трудности. Главное - чтобы нормальная жизнь поскорее вернулась в Первомайск и на другие новые российские территории. Будем всё для этого делать", - написал в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Шапша отметил, что в прошлом году дети из Первомайска отдыхали в оздоровительных лагерях в Калужской области. По его словам, он пригласил детей приехать и в этом году.
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Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиОбществоКалужская областьПервомайскДонбассВладислав Шапша
 
 
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