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Омский дом престарелых отправил гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 25.04.2023 (обновлено: 05:13 07.05.2023)
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261839.html
Омский дом престарелых отправил гуманитарную помощь в зону СВО
Омский дом престарелых отправил гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Омский дом престарелых отправил гуманитарную помощь в зону СВО
Более 100 килограммов гуманитарной помощи участникам СВО передали специалисты Нежинского геронтологического центра, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-25T14:02
2023-05-07T05:13
специальная военная операция на украине
общество
омская область
омск
седельниковский район
надежные люди
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ОМСК, 25 апр - РИА Новости. Более 100 килограммов гуманитарной помощи участникам СВО передали специалисты Нежинского геронтологического центра, рассказали в пресс-службе областного правительства. Соцучреждения Омской области продолжают оказывать поддержку военнослужащим и их семьям. В зону СВО регулярно отправляют гуманитарную помощь. Специалисты Нежинского геронтологического центра собрали и передали бойцам более 100 килограммов гуманитарного груза. В него вошло все самое необходимое — средства гигиены, медикаменты, спреи от насекомых, консервы и другое. "Сотрудники и получатели социальных услуг нашего учреждения с первых дней специальной военной операции присоединились к акциям по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Акции носят постоянный характер, на собранные денежные средства мы приобретаем гигиенические товары, непортящиеся продовольствие, медикаменты, нательное белье, удобные головные уборы под каски, необходимое электрооборудование. Наши проживающие пишут солдатам письма со словами поддержки, вяжут шерстяные носки, делают заготовки для маскировочных сетей", – рассказали в пресс-службе областного правительства. Помимо этого, в регионе действуют и комплексные центры, которые оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО. Например, в рамках общероссийской акции "Весенняя неделя добра" специалисты учреждения Центрального округа Омска "Рябинушка" передали семьям бойцов продуктовые наборы. А дети Седельниковского района изготовили для бойцов фигурное мыло.
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260636.html
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омская область
омск
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общество, омская область, омск, седельниковский район, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Омская область, Омск, Седельниковский район, Надежные люди
Омский дом престарелых отправил гуманитарную помощь в зону СВО

Омский дом престарелых собрал для участников СВО более 100 килограммов гуманитарной помощи

© Федеральная служба войск национальной гвардии Сотрудники Росгвардии доставляют продукты для школьных учреждений Донбасса
Сотрудники Росгвардии доставляют продукты для школьных учреждений Донбасса
© Федеральная служба войск национальной гвардии
Сотрудники Росгвардии доставляют продукты для школьных учреждений Донбасса. Архивное фото
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ОМСК, 25 апр - РИА Новости. Более 100 килограммов гуманитарной помощи участникам СВО передали специалисты Нежинского геронтологического центра, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Соцучреждения Омской области продолжают оказывать поддержку военнослужащим и их семьям. В зону СВО регулярно отправляют гуманитарную помощь. Специалисты Нежинского геронтологического центра собрали и передали бойцам более 100 килограммов гуманитарного груза. В него вошло все самое необходимое — средства гигиены, медикаменты, спреи от насекомых, консервы и другое.
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"Сотрудники и получатели социальных услуг нашего учреждения с первых дней специальной военной операции присоединились к акциям по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Акции носят постоянный характер, на собранные денежные средства мы приобретаем гигиенические товары, непортящиеся продовольствие, медикаменты, нательное белье, удобные головные уборы под каски, необходимое электрооборудование. Наши проживающие пишут солдатам письма со словами поддержки, вяжут шерстяные носки, делают заготовки для маскировочных сетей", – рассказали в пресс-службе областного правительства.
Помимо этого, в регионе действуют и комплексные центры, которые оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО. Например, в рамках общероссийской акции "Весенняя неделя добра" специалисты учреждения Центрального округа Омска "Рябинушка" передали семьям бойцов продуктовые наборы. А дети Седельниковского района изготовили для бойцов фигурное мыло.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоОмская областьОмскСедельниковский районНадежные люди
 
 
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