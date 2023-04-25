Омский дом престарелых отправил гуманитарную помощь в зону СВО
Омский дом престарелых собрал для участников СВО более 100 килограммов гуманитарной помощи
© Федеральная служба войск национальной гвардии Сотрудники Росгвардии доставляют продукты для школьных учреждений Донбасса
Сотрудники Росгвардии доставляют продукты для школьных учреждений Донбасса. Архивное фото
ОМСК, 25 апр - РИА Новости. Более 100 килограммов гуманитарной помощи участникам СВО передали специалисты Нежинского геронтологического центра, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Соцучреждения Омской области продолжают оказывать поддержку военнослужащим и их семьям. В зону СВО регулярно отправляют гуманитарную помощь. Специалисты Нежинского геронтологического центра собрали и передали бойцам более 100 килограммов гуманитарного груза. В него вошло все самое необходимое — средства гигиены, медикаменты, спреи от насекомых, консервы и другое.
"Сотрудники и получатели социальных услуг нашего учреждения с первых дней специальной военной операции присоединились к акциям по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Акции носят постоянный характер, на собранные денежные средства мы приобретаем гигиенические товары, непортящиеся продовольствие, медикаменты, нательное белье, удобные головные уборы под каски, необходимое электрооборудование. Наши проживающие пишут солдатам письма со словами поддержки, вяжут шерстяные носки, делают заготовки для маскировочных сетей", – рассказали в пресс-службе областного правительства.
Помимо этого, в регионе действуют и комплексные центры, которые оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО. Например, в рамках общероссийской акции "Весенняя неделя добра" специалисты учреждения Центрального округа Омска "Рябинушка" передали семьям бойцов продуктовые наборы. А дети Седельниковского района изготовили для бойцов фигурное мыло.