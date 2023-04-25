https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261839.html

Омский дом престарелых отправил гуманитарную помощь в зону СВО

Омский дом престарелых отправил гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023

Омский дом престарелых отправил гуманитарную помощь в зону СВО

Более 100 килограммов гуманитарной помощи участникам СВО передали специалисты Нежинского геронтологического центра, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-25T14:02

2023-04-25T14:02

2023-05-07T05:13

специальная военная операция на украине

общество

омская область

омск

седельниковский район

надежные люди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855942399_0:16:2560:1456_1920x0_80_0_0_2dc45b1d843509d828ed8bf652b65938.jpg

ОМСК, 25 апр - РИА Новости. Более 100 килограммов гуманитарной помощи участникам СВО передали специалисты Нежинского геронтологического центра, рассказали в пресс-службе областного правительства. Соцучреждения Омской области продолжают оказывать поддержку военнослужащим и их семьям. В зону СВО регулярно отправляют гуманитарную помощь. Специалисты Нежинского геронтологического центра собрали и передали бойцам более 100 килограммов гуманитарного груза. В него вошло все самое необходимое — средства гигиены, медикаменты, спреи от насекомых, консервы и другое. "Сотрудники и получатели социальных услуг нашего учреждения с первых дней специальной военной операции присоединились к акциям по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Акции носят постоянный характер, на собранные денежные средства мы приобретаем гигиенические товары, непортящиеся продовольствие, медикаменты, нательное белье, удобные головные уборы под каски, необходимое электрооборудование. Наши проживающие пишут солдатам письма со словами поддержки, вяжут шерстяные носки, делают заготовки для маскировочных сетей", – рассказали в пресс-службе областного правительства. Помимо этого, в регионе действуют и комплексные центры, которые оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО. Например, в рамках общероссийской акции "Весенняя неделя добра" специалисты учреждения Центрального округа Омска "Рябинушка" передали семьям бойцов продуктовые наборы. А дети Седельниковского района изготовили для бойцов фигурное мыло.

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260636.html

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261045.html

омская область

омск

седельниковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, омская область, омск, седельниковский район, надежные люди