https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260927.html

Воронежские активисты передали партию снаряжения в зону СВО

Воронежские активисты передали партию снаряжения в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023

Воронежские активисты передали партию снаряжения в зону СВО

Воронежские активисты передали землякам в зону СВО партию обуви, аптечки и тепловизоры, сообщает во вторник региональное отделение Общероссийского народного... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-25T12:26

2023-04-25T12:26

2023-05-07T04:54

специальная военная операция на украине

общество

общероссийский народный фронт

надежные люди

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ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Воронежские активисты передали землякам в зону СВО партию обуви, аптечки и тепловизоры, сообщает во вторник региональное отделение Общероссийского народного фронта. "Передали "за ленточку" партию демисезонной обуви, тактических аптечек и тепловизоров на 700 тысяч рублей... Бойцы говорят, что в полевых условиях ботинки показали себя почти идеально", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас активисты собирают новую партию помощи. Туда войдут средства от насекомых, предметы личной гигиены, влажные салфетки.

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260636.html

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2023

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общество, общероссийский народный фронт, надежные люди