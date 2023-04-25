https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260927.html
Воронежские активисты передали партию снаряжения в зону СВО
Воронежские активисты передали партию снаряжения в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Воронежские активисты передали партию снаряжения в зону СВО
Воронежские активисты передали землякам в зону СВО партию обуви, аптечки и тепловизоры, сообщает во вторник региональное отделение Общероссийского народного... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-25T12:26
2023-04-25T12:26
2023-05-07T04:54
специальная военная операция на украине
общество
общероссийский народный фронт
надежные люди
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ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Воронежские активисты передали землякам в зону СВО партию обуви, аптечки и тепловизоры, сообщает во вторник региональное отделение Общероссийского народного фронта. "Передали "за ленточку" партию демисезонной обуви, тактических аптечек и тепловизоров на 700 тысяч рублей... Бойцы говорят, что в полевых условиях ботинки показали себя почти идеально", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас активисты собирают новую партию помощи. Туда войдут средства от насекомых, предметы личной гигиены, влажные салфетки.
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260636.html
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РИА Новости
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общество, общероссийский народный фронт, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Общероссийский народный фронт, Надежные люди
Воронежские активисты передали партию снаряжения в зону СВО
Воронежские активисты передали партию обуви, аптечек и тепловизоров в зону СВО
ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Воронежские активисты передали землякам в зону СВО партию обуви, аптечки и тепловизоры, сообщает во вторник региональное отделение Общероссийского народного фронта.
"Передали "за ленточку" партию демисезонной обуви, тактических аптечек и тепловизоров на 700 тысяч рублей... Бойцы говорят, что в полевых условиях ботинки показали себя почти идеально", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас активисты собирают новую партию помощи. Туда войдут средства от насекомых, предметы личной гигиены, влажные салфетки.
Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО