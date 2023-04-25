https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260636.html

Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023

Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО

Магаданские волонтёры доставили в зону специальной военной операции адресные посылки, генератор и бронежилеты, написал в своем телеграм-канале руководитель... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-25T12:21

2023-04-25T12:21

2023-05-07T04:48

специальная военная операция на украине

общество

сергей носов

боевое братство

госдума рф

надежные люди

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МАГАДАН, 25 апр – РИА Новости. Магаданские волонтёры доставили в зону специальной военной операции адресные посылки, генератор и бронежилеты, написал в своем телеграм-канале руководитель магаданского регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Колымские бойцы получили адресные посылки, генератор и бронежилеты. Наши ребята благодарят колымчан, губернатора Сергея Носова, депутата Госдумы Антона Басанского, "Боевое братство", волонтера Юлию Домрину за отправку посылок", - написал Козлов. Он процитировал слова участников специальной военной операции, получивших посылки: "Теперь у нас есть генератор и постоянно будет электричество. Особая благодарность за броники, которые помогут нам выполнять боевые задачи. Спасибо еще раз. Победа за нами!"

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870259406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей носов, боевое братство, госдума рф, надежные люди