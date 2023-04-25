https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260636.html
Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО
Магаданские волонтёры доставили в зону специальной военной операции адресные посылки, генератор и бронежилеты, написал в своем телеграм-канале руководитель... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-25T12:21
2023-04-25T12:21
2023-05-07T04:48
специальная военная операция на украине
общество
сергей носов
боевое братство
госдума рф
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831144471_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_7b1647ed4852ab59f75906c0e8c5dd4a.jpg
МАГАДАН, 25 апр – РИА Новости. Магаданские волонтёры доставили в зону специальной военной операции адресные посылки, генератор и бронежилеты, написал в своем телеграм-канале руководитель магаданского регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Колымские бойцы получили адресные посылки, генератор и бронежилеты. Наши ребята благодарят колымчан, губернатора Сергея Носова, депутата Госдумы Антона Басанского, "Боевое братство", волонтера Юлию Домрину за отправку посылок", - написал Козлов. Он процитировал слова участников специальной военной операции, получивших посылки: "Теперь у нас есть генератор и постоянно будет электричество. Особая благодарность за броники, которые помогут нам выполнять боевые задачи. Спасибо еще раз. Победа за нами!"
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870259406.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831144471_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_164d29552c97808eb75c411ec507e493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей носов, боевое братство, госдума рф, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Носов, Боевое братство, Госдума РФ, Надежные люди
Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили генератор и бронежилеты в зону спецоперации