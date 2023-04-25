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Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 25.04.2023 (обновлено: 04:48 07.05.2023)
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870260636.html
Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО
Магаданские волонтёры доставили в зону специальной военной операции адресные посылки, генератор и бронежилеты, написал в своем телеграм-канале руководитель... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-25T12:21
2023-05-07T04:48
специальная военная операция на украине
общество
сергей носов
боевое братство
госдума рф
надежные люди
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МАГАДАН, 25 апр – РИА Новости. Магаданские волонтёры доставили в зону специальной военной операции адресные посылки, генератор и бронежилеты, написал в своем телеграм-канале руководитель магаданского регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Колымские бойцы получили адресные посылки, генератор и бронежилеты. Наши ребята благодарят колымчан, губернатора Сергея Носова, депутата Госдумы Антона Басанского, "Боевое братство", волонтера Юлию Домрину за отправку посылок", - написал Козлов. Он процитировал слова участников специальной военной операции, получивших посылки: "Теперь у нас есть генератор и постоянно будет электричество. Особая благодарность за броники, которые помогут нам выполнять боевые задачи. Спасибо еще раз. Победа за нами!"
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870259406.html
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общество, сергей носов, боевое братство, госдума рф, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Носов, Боевое братство, Госдума РФ, Надежные люди
Магаданские волонтеры доставили снаряжение в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили генератор и бронежилеты в зону спецоперации

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время выдачи комплекта боевой экипировки мобилизованного на пункте приема личного состава
Военнослужащий ВС РФ во время выдачи комплекта боевой экипировки мобилизованного на пункте приема личного состава - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военнослужащий ВС РФ во время выдачи комплекта боевой экипировки мобилизованного на пункте приема личного состава. Архивное фото
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МАГАДАН, 25 апр – РИА Новости. Магаданские волонтёры доставили в зону специальной военной операции адресные посылки, генератор и бронежилеты, написал в своем телеграм-канале руководитель магаданского регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Колымские бойцы получили адресные посылки, генератор и бронежилеты. Наши ребята благодарят колымчан, губернатора Сергея Носова, депутата Госдумы Антона Басанского, "Боевое братство", волонтера Юлию Домрину за отправку посылок", - написал Козлов.
Он процитировал слова участников специальной военной операции, получивших посылки: "Теперь у нас есть генератор и постоянно будет электричество. Особая благодарность за броники, которые помогут нам выполнять боевые задачи. Спасибо еще раз. Победа за нами!"
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей НосовБоевое братствоГосдума РФНадежные люди
 
 
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