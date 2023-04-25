Из Бурятии в зону СВО отправили автомобили и гуманитарную помощь
Глава Бурятии: автомобили и гуманитарная помощь отправились из Бурятии в зону СВО
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМобилизованный военнослужащий РФ передает гуманитарную помощь местной женщине в городе Каменке-Днепровской Запорожской области
Мобилизованный военнослужащий РФ передает гуманитарную помощь местной женщине в городе Каменке-Днепровской Запорожской области. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Шесть автомобилей и две фуры гуманитарной помощи отправили жители Бурятии военным в зону спецоперации, сообщил во вторник глава республики Алексей Цыденов.
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"Вчера в зону проведения СВО отправилось еще шесть автомобилей и две фуры, груженные гуманитарной помощью. Воинам от республики отправляются квадрокоптеры, медикаменты, пилы, сетки маскировочные, переносные бани и многое другое", - говорится в сообщении.
По словам Цыденова, автомобили передают неравнодушные жители Бурятии, предприниматели и правительство обеспечивают полный ремонт и замену запчастей, с доставкой помогают "Боевое братство", организации, фирмы, главы районов, мэрия и правительство.
"Это и называется единением", - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что за март военным в зону спецоперации отправлено девять фур, 25 единиц техники, больше 20 тонн адресных посылок.