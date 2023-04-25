https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870259406.html

Из Бурятии в зону СВО отправили автомобили и гуманитарную помощь

Из Бурятии в зону СВО отправили автомобили и гуманитарную помощь - РИА Новости, 07.05.2023

Из Бурятии в зону СВО отправили автомобили и гуманитарную помощь

Шесть автомобилей и две фуры гуманитарной помощи отправили жители Бурятии военным в зону спецоперации, сообщил во вторник глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-25T12:03

2023-04-25T12:03

2023-05-07T03:51

специальная военная операция на украине

боевое братство

алексей цыденов

надежные люди

общество

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УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Шесть автомобилей и две фуры гуманитарной помощи отправили жители Бурятии военным в зону спецоперации, сообщил во вторник глава республики Алексей Цыденов. По словам Цыденова, автомобили передают неравнодушные жители Бурятии, предприниматели и правительство обеспечивают полный ремонт и замену запчастей, с доставкой помогают "Боевое братство", организации, фирмы, главы районов, мэрия и правительство. "Это и называется единением", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что за март военным в зону спецоперации отправлено девять фур, 25 единиц техники, больше 20 тонн адресных посылок.

https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1870254311.html

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боевое братство, алексей цыденов, надежные люди, общество