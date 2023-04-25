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Из Бурятии в зону СВО отправили автомобили и гуманитарную помощь - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 25.04.2023 (обновлено: 03:51 07.05.2023)
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870259406.html
Из Бурятии в зону СВО отправили автомобили и гуманитарную помощь
Из Бурятии в зону СВО отправили автомобили и гуманитарную помощь - РИА Новости, 07.05.2023
Из Бурятии в зону СВО отправили автомобили и гуманитарную помощь
Шесть автомобилей и две фуры гуманитарной помощи отправили жители Бурятии военным в зону спецоперации, сообщил во вторник глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-25T12:03
2023-05-07T03:51
специальная военная операция на украине
боевое братство
алексей цыденов
надежные люди
общество
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УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Шесть автомобилей и две фуры гуманитарной помощи отправили жители Бурятии военным в зону спецоперации, сообщил во вторник глава республики Алексей Цыденов. По словам Цыденова, автомобили передают неравнодушные жители Бурятии, предприниматели и правительство обеспечивают полный ремонт и замену запчастей, с доставкой помогают "Боевое братство", организации, фирмы, главы районов, мэрия и правительство. "Это и называется единением", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что за март военным в зону спецоперации отправлено девять фур, 25 единиц техники, больше 20 тонн адресных посылок.
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боевое братство, алексей цыденов, надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Боевое братство, Алексей Цыденов, Надежные люди, Общество
Из Бурятии в зону СВО отправили автомобили и гуманитарную помощь

Глава Бурятии: автомобили и гуманитарная помощь отправились из Бурятии в зону СВО

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМобилизованный военнослужащий РФ передает гуманитарную помощь местной женщине в городе Каменке-Днепровской Запорожской области
Мобилизованный военнослужащий РФ передает гуманитарную помощь местной женщине в городе Каменке-Днепровской Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Мобилизованный военнослужащий РФ передает гуманитарную помощь местной женщине в городе Каменке-Днепровской Запорожской области. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Шесть автомобилей и две фуры гуманитарной помощи отправили жители Бурятии военным в зону спецоперации, сообщил во вторник глава республики Алексей Цыденов.
«
"Вчера в зону проведения СВО отправилось еще шесть автомобилей и две фуры, груженные гуманитарной помощью. Воинам от республики отправляются квадрокоптеры, медикаменты, пилы, сетки маскировочные, переносные бани и многое другое", - говорится в сообщении.
По словам Цыденова, автомобили передают неравнодушные жители Бурятии, предприниматели и правительство обеспечивают полный ремонт и замену запчастей, с доставкой помогают "Боевое братство", организации, фирмы, главы районов, мэрия и правительство.
"Это и называется единением", - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что за март военным в зону спецоперации отправлено девять фур, 25 единиц техники, больше 20 тонн адресных посылок.
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