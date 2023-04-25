Спецоперация, 25 апреля: британские снаряды, зерновая сделка под вопросом
Военные на танке Challenger 2. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Обстоятельства пока складываются не в пользу "зерновой сделки": она до сих пор не выполнена и не приобрела пакетный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая.
Заявление Пескова прозвучало после того, как Минобороны РФ в понедельник вечером сообщило, что Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, что ставит под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая.
Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных беспилотников по бухте Севастополя стоит Украина, сообщило издание "Общественное".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал несерьезным подход Запада, в том числе США, по реализации зерновой сделки, а ситуация вокруг нее в тупике. РФ отреагирует на послание генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке президенту России Владимиру Путину будет после того, как адресат с ним ознакомится, добавил Лавров.
Ход операции
Минобороны РФ во вторник в ходе брифинга сообщило, что украинские силы на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки потеряли более 120 украинских военных и 13 единиц техники. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 360 военных и наемников и 25 единиц техники, добавили в ведомстве.
Британия направила снаряды, а ЕС выделит транш
Великобритания направила Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами, заявил замглавы министерства обороны страны Джеймс Хиппи.
Великобритания не обязана помогать украинским силам обезвреживать снаряды с обедненным ураном. Тем не менее, Лондон все еще готов продолжать оказание поддержки Киеву в рамках украинского конфликта, а также после него, добавил Хиппи.
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Лондон осознавать свою ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Киеву. По его словам, "может быть, (Британии) не так важно, где этот обедненный уран будет излучать или не излучать то, что в нем содержится".
Представитель Еврокомиссии Веерле Нуйтс заявила, что ЕС предоставит Украине в мае и июне еще два транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро каждый.