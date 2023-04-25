https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867738460.html

Спецоперация, 25 апреля: британские снаряды, зерновая сделка под вопросом

Спецоперация, 25 апреля: британские снаряды, зерновая сделка под вопросом - РИА Новости, 25.04.2023

Спецоперация, 25 апреля: британские снаряды, зерновая сделка под вопросом

Обстоятельства пока складываются не в пользу "зерновой сделки": она до сих пор не выполнена и не приобрела пакетный характер, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T21:38

2023-04-25T21:38

2023-04-25T23:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей лавров

дмитрий песков

антониу гутерреш

евросоюз

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Обстоятельства пока складываются не в пользу "зерновой сделки": она до сих пор не выполнена и не приобрела пакетный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Заявление Пескова прозвучало после того, как Минобороны РФ в понедельник вечером сообщило, что Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, что ставит под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных беспилотников по бухте Севастополя стоит Украина, сообщило издание "Общественное". Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал несерьезным подход Запада, в том числе США, по реализации зерновой сделки, а ситуация вокруг нее в тупике. РФ отреагирует на послание генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке президенту России Владимиру Путину будет после того, как адресат с ним ознакомится, добавил Лавров. Ход операцииМинобороны РФ во вторник в ходе брифинга сообщило, что украинские силы на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки потеряли более 120 украинских военных и 13 единиц техники. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 360 военных и наемников и 25 единиц техники, добавили в ведомстве. Британия направила снаряды, а ЕС выделит траншВеликобритания направила Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами, заявил замглавы министерства обороны страны Джеймс Хиппи. Великобритания не обязана помогать украинским силам обезвреживать снаряды с обедненным ураном. Тем не менее, Лондон все еще готов продолжать оказание поддержки Киеву в рамках украинского конфликта, а также после него, добавил Хиппи. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Лондон осознавать свою ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Киеву. По его словам, "может быть, (Британии) не так важно, где этот обедненный уран будет излучать или не излучать то, что в нем содержится". Представитель Еврокомиссии Веерле Нуйтс заявила, что ЕС предоставит Украине в мае и июне еще два транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро каждый.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, сергей лавров, дмитрий песков, антониу гутерреш, евросоюз, оон, еврокомиссия, зерновая сделка