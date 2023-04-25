Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 25 апреля: британские снаряды, зерновая сделка под вопросом - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 25.04.2023 (обновлено: 23:17 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867738460.html
Спецоперация, 25 апреля: британские снаряды, зерновая сделка под вопросом
Спецоперация, 25 апреля: британские снаряды, зерновая сделка под вопросом - РИА Новости, 25.04.2023
Спецоперация, 25 апреля: британские снаряды, зерновая сделка под вопросом
Обстоятельства пока складываются не в пользу "зерновой сделки": она до сих пор не выполнена и не приобрела пакетный характер, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T21:38
2023-04-25T23:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей лавров
дмитрий песков
антониу гутерреш
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867730352_0:130:2400:1480_1920x0_80_0_0_0611c2b5ebfc65d19ad2ffdd8489d491.jpg
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Обстоятельства пока складываются не в пользу "зерновой сделки": она до сих пор не выполнена и не приобрела пакетный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Заявление Пескова прозвучало после того, как Минобороны РФ в понедельник вечером сообщило, что Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, что ставит под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных беспилотников по бухте Севастополя стоит Украина, сообщило издание "Общественное". Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал несерьезным подход Запада, в том числе США, по реализации зерновой сделки, а ситуация вокруг нее в тупике. РФ отреагирует на послание генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке президенту России Владимиру Путину будет после того, как адресат с ним ознакомится, добавил Лавров. Ход операцииМинобороны РФ во вторник в ходе брифинга сообщило, что украинские силы на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки потеряли более 120 украинских военных и 13 единиц техники. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 360 военных и наемников и 25 единиц техники, добавили в ведомстве. Британия направила снаряды, а ЕС выделит траншВеликобритания направила Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами, заявил замглавы министерства обороны страны Джеймс Хиппи. Великобритания не обязана помогать украинским силам обезвреживать снаряды с обедненным ураном. Тем не менее, Лондон все еще готов продолжать оказание поддержки Киеву в рамках украинского конфликта, а также после него, добавил Хиппи. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Лондон осознавать свою ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Киеву. По его словам, "может быть, (Британии) не так важно, где этот обедненный уран будет излучать или не излучать то, что в нем содержится". Представитель Еврокомиссии Веерле Нуйтс заявила, что ЕС предоставит Украине в мае и июне еще два транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро каждый.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области
2023-04-25T21:38
true
PT4M18S
Ремонт военной техники на Запорожском направлении
График работы - 24 часа в сутки. Ремонтные бригады Вооруженных сил России готовы к любой ситуации на запорожском направлении, техника ремонтируется быстрее нормативов, а проблем в обеспечении нет, рассказал журналистам командир ремонтного подразделения ВС РФ
2023-04-25T21:38
true
PT1M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867730352_41:0:2173:1599_1920x0_80_0_0_8b3159ec6fdcefb4b3646e33de954190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, сергей лавров, дмитрий песков, антониу гутерреш, евросоюз, оон, еврокомиссия, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Антониу Гутерреш, Евросоюз, ООН, Еврокомиссия, Зерновая сделка

Спецоперация, 25 апреля: британские снаряды, зерновая сделка под вопросом

© Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLCВоенные на танке Challenger 2
Военные на танке Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLC
Военные на танке Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Обстоятельства пока складываются не в пользу "зерновой сделки": она до сих пор не выполнена и не приобрела пакетный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая.
Заявление Пескова прозвучало после того, как Минобороны РФ в понедельник вечером сообщило, что Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, что ставит под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая.
Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных беспилотников по бухте Севастополя стоит Украина, сообщило издание "Общественное".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал несерьезным подход Запада, в том числе США, по реализации зерновой сделки, а ситуация вокруг нее в тупике. РФ отреагирует на послание генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке президенту России Владимиру Путину будет после того, как адресат с ним ознакомится, добавил Лавров.

Ход операции

Минобороны РФ во вторник в ходе брифинга сообщило, что украинские силы на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки потеряли более 120 украинских военных и 13 единиц техники. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 360 военных и наемников и 25 единиц техники, добавили в ведомстве.

Британия направила снаряды, а ЕС выделит транш

Великобритания направила Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами, заявил замглавы министерства обороны страны Джеймс Хиппи.
Великобритания не обязана помогать украинским силам обезвреживать снаряды с обедненным ураном. Тем не менее, Лондон все еще готов продолжать оказание поддержки Киеву в рамках украинского конфликта, а также после него, добавил Хиппи.
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Лондон осознавать свою ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Киеву. По его словам, "может быть, (Британии) не так важно, где этот обедненный уран будет излучать или не излучать то, что в нем содержится".
Представитель Еврокомиссии Веерле Нуйтс заявила, что ЕС предоставит Украине в мае и июне еще два транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро каждый.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровДмитрий ПесковАнтониу ГутеррешЕвросоюзООНЕврокомиссияЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала