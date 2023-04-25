https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867700177.html

Глава Оренбуржья предложил чиновникам перевести заработок за день на СВО

Глава Оренбуржья предложил чиновникам перевести заработок за день на СВО - РИА Новости, 25.04.2023

Глава Оренбуржья предложил чиновникам перевести заработок за день на СВО

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил региональным чиновникам перечислить однодневный заработок на покупку дорогостоящей техники для участников РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:37

2023-04-25T18:37

2023-04-25T18:37

специальная военная операция на украине

общество

оренбургская область

денис паслер

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_e45ebefef63346d6ab554142124c1246.jpg

УФА, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил региональным чиновникам перечислить однодневный заработок на покупку дорогостоящей техники для участников специальной военной операции, областное правительство поддержало эту инициативу. Паслер в своем телеграм-канале рассказал, что с первых дней спецоперации власти Оренбургской области оказывают бойцам всестороннюю поддержку. "Выстроена четкая система отправки гуманитарной помощи. О том, что необходимо и чего не хватает личному составу, нам сообщает командование воинских частей. На основе этой информации формируется очередная партия. Доставка в зону СВО осуществляется при содействии правительства области. На линию боевых действий из Оренбуржья уже отправлено более 200 тонн гуманитарных грузов", - сообщил губернатор. Он отметил, что помощь участникам специальной военной операции стала по-настоящему всенародным делом. Оренбуржцы вяжут для бойцов теплые вещи, плетут сети, мастерят своими руками окопные свечи. "Вместе с тем поступают заявки на более сложное и дорогостоящее оборудование. На это необходимы средства. Сегодня на заседании областного правительства коллеги поддержали мое предложение перечислить однодневный заработок на нужды участников СВО. Часть зарплаты направим в фонд "Защитник". Надеюсь, инициатива будет поддержана и в муниципалитетах. Сплоченность и единодушие в это непростое время важны, как никогда", - рассказал Паслер. В правительстве области РИА Новости пояснили, что власти региона создали благотворительный фонд "Защитник" для оказания помощи участникам спецоперации и их семьям.

https://ria.ru/20230421/batalon-1866842143.html

https://ria.ru/20230304/zhaloby-1855849584.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, оренбургская область, денис паслер, ситуация в днр и лнр