Рейтинг@Mail.ru
Глава Оренбуржья предложил чиновникам перевести заработок за день на СВО - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867700177.html
Глава Оренбуржья предложил чиновникам перевести заработок за день на СВО
Глава Оренбуржья предложил чиновникам перевести заработок за день на СВО - РИА Новости, 25.04.2023
Глава Оренбуржья предложил чиновникам перевести заработок за день на СВО
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил региональным чиновникам перечислить однодневный заработок на покупку дорогостоящей техники для участников РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:37
2023-04-25T18:37
специальная военная операция на украине
общество
оренбургская область
денис паслер
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_e45ebefef63346d6ab554142124c1246.jpg
УФА, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил региональным чиновникам перечислить однодневный заработок на покупку дорогостоящей техники для участников специальной военной операции, областное правительство поддержало эту инициативу. Паслер в своем телеграм-канале рассказал, что с первых дней спецоперации власти Оренбургской области оказывают бойцам всестороннюю поддержку. "Выстроена четкая система отправки гуманитарной помощи. О том, что необходимо и чего не хватает личному составу, нам сообщает командование воинских частей. На основе этой информации формируется очередная партия. Доставка в зону СВО осуществляется при содействии правительства области. На линию боевых действий из Оренбуржья уже отправлено более 200 тонн гуманитарных грузов", - сообщил губернатор. Он отметил, что помощь участникам специальной военной операции стала по-настоящему всенародным делом. Оренбуржцы вяжут для бойцов теплые вещи, плетут сети, мастерят своими руками окопные свечи. "Вместе с тем поступают заявки на более сложное и дорогостоящее оборудование. На это необходимы средства. Сегодня на заседании областного правительства коллеги поддержали мое предложение перечислить однодневный заработок на нужды участников СВО. Часть зарплаты направим в фонд "Защитник". Надеюсь, инициатива будет поддержана и в муниципалитетах. Сплоченность и единодушие в это непростое время важны, как никогда", - рассказал Паслер. В правительстве области РИА Новости пояснили, что власти региона создали благотворительный фонд "Защитник" для оказания помощи участникам спецоперации и их семьям.
https://ria.ru/20230421/batalon-1866842143.html
https://ria.ru/20230304/zhaloby-1855849584.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0596b868cca04c740031b3ba77900b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, оренбургская область, денис паслер, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Оренбургская область, Денис Паслер, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Оренбуржья предложил чиновникам перевести заработок за день на СВО

Глава Оренбуржья Паслер предложил чиновникам перевести однодневный заработок бойцам СВО

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил региональным чиновникам перечислить однодневный заработок на покупку дорогостоящей техники для участников специальной военной операции, областное правительство поддержало эту инициативу.
Паслер в своем телеграм-канале рассказал, что с первых дней спецоперации власти Оренбургской области оказывают бойцам всестороннюю поддержку. "Выстроена четкая система отправки гуманитарной помощи. О том, что необходимо и чего не хватает личному составу, нам сообщает командование воинских частей. На основе этой информации формируется очередная партия. Доставка в зону СВО осуществляется при содействии правительства области. На линию боевых действий из Оренбуржья уже отправлено более 200 тонн гуманитарных грузов", - сообщил губернатор.
Военнослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Батальон "Колыма" сформируют в Оренбургской области
21 апреля, 11:26
Он отметил, что помощь участникам специальной военной операции стала по-настоящему всенародным делом. Оренбуржцы вяжут для бойцов теплые вещи, плетут сети, мастерят своими руками окопные свечи.
"Вместе с тем поступают заявки на более сложное и дорогостоящее оборудование. На это необходимы средства. Сегодня на заседании областного правительства коллеги поддержали мое предложение перечислить однодневный заработок на нужды участников СВО. Часть зарплаты направим в фонд "Защитник". Надеюсь, инициатива будет поддержана и в муниципалитетах. Сплоченность и единодушие в это непростое время важны, как никогда", - рассказал Паслер.
В правительстве области РИА Новости пояснили, что власти региона создали благотворительный фонд "Защитник" для оказания помощи участникам спецоперации и их семьям.
Мобилизованные военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных
4 марта, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоОренбургская областьДенис ПаслерСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала