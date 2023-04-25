https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867574468.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.04.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.04.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:29

2023-04-25T17:29

2023-04-25T17:38

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 апреля 2023 годаЗа минувшие сутки российские части нанесли поражение противнику в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Штурмовые отряды продолжили боевые действия в западных районах Артёмовска. Авиация и артиллерия Южной группировки войск совместно с подразделениями ВДВ пресекли попытки ВСУ перебросить резервы.Параллельно ликвидированы 98 артиллерийских расчетов, 124 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили 15 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 411 самолетов, 228 вертолетов, 3849 беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 1094 реактивные системы залпового огня, 8849 танков и других бронемашин, 4655 орудий полевой артиллерии и 9762 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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