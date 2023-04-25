https://ria.ru/20230425/spekulyatsii-1867693945.html
Лавров заявил, что США и Европа грубо спекулируют на теме Украины
Лавров заявил, что США и Европа грубо спекулируют на теме Украины - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров заявил, что США и Европа грубо спекулируют на теме Украины
США и Европа грубо спекулируют на теме Украины, пытаясь угрозами перетянуть на свою сторону развивающиеся страны и отвлечь их внимание от Ближнего Востока,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:19
2023-04-25T18:19
2023-04-25T19:15
в мире
ближний восток
россия
сша
сергей лавров
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_d595140d9f5197e0da1e055ce088b097.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США и Европа грубо спекулируют на теме Украины, пытаясь угрозами перетянуть на свою сторону развивающиеся страны и отвлечь их внимание от Ближнего Востока, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Американцы и европейцы грубо спекулируют на украинской теме, пытаясь шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны и тем самым отвлечь их внимание от проблем Ближнего Востока и других регионов Глобального Юга: дескать, вот сейчас победим Россию, и все устроится само собой", - сказал Лавров на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. "Тем самым кризисы, в урегулировании которых заинтересованы развивающиеся страны, становятся жертвой двойных стандартов и колониальных инстинктов Запада, который одержим эгоистичными интересами диктовать всему миру свои требования, игнорируя культуру и традиции других народов, и в общем-то издеваясь над международным правом", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
ближний восток
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_7b1f14be495644a18aed135a86c4848c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, россия, сша, сергей лавров, оон
В мире, Ближний Восток, Россия, США, Сергей Лавров, ООН
Лавров заявил, что США и Европа грубо спекулируют на теме Украины
Лавров: Запад грубо спекулирует на теме Украины, отвлекая внимание от Ближнего Востока