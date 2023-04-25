https://ria.ru/20230425/spekulyatsii-1867693945.html

Лавров заявил, что США и Европа грубо спекулируют на теме Украины

Лавров заявил, что США и Европа грубо спекулируют на теме Украины - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров заявил, что США и Европа грубо спекулируют на теме Украины

США и Европа грубо спекулируют на теме Украины, пытаясь угрозами перетянуть на свою сторону развивающиеся страны и отвлечь их внимание от Ближнего Востока,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:19

2023-04-25T18:19

2023-04-25T19:15

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россия

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США и Европа грубо спекулируют на теме Украины, пытаясь угрозами перетянуть на свою сторону развивающиеся страны и отвлечь их внимание от Ближнего Востока, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Американцы и европейцы грубо спекулируют на украинской теме, пытаясь шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны и тем самым отвлечь их внимание от проблем Ближнего Востока и других регионов Глобального Юга: дескать, вот сейчас победим Россию, и все устроится само собой", - сказал Лавров на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. "Тем самым кризисы, в урегулировании которых заинтересованы развивающиеся страны, становятся жертвой двойных стандартов и колониальных инстинктов Запада, который одержим эгоистичными интересами диктовать всему миру свои требования, игнорируя культуру и традиции других народов, и в общем-то издеваясь над международным правом", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

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в мире, ближний восток, россия, сша, сергей лавров, оон