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Глава Камчатки Солодов заработал меньше, чем в прошлом году - РИА Новости, 25.04.2023
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09:07 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/solodov-1867494817.html
Глава Камчатки Солодов заработал меньше, чем в прошлом году
Глава Камчатки Солодов заработал меньше, чем в прошлом году - РИА Новости, 25.04.2023
Глава Камчатки Солодов заработал меньше, чем в прошлом году
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов за год заработал почти 7 миллионов рублей - на триста тысяч рублей меньше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:07
2023-04-25T09:07
камчатка
камчатский край
россия
владимир солодов
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов за год заработал почти 7 миллионов рублей - на триста тысяч рублей меньше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе правительства региона. С 1 марта 2023 года декларации депутатов и сенаторов публикуются в РФ в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных. Солодов заявлял, что продолжит публиковать свою декларацию о доходах, потому что считает это важным. "Доходы главы региона за прошлый год составили 6 млн 989 тыс 413 рублей 90 копеек", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Уточняется, что в эту сумму вошли выплаты по основному месту работы, а также доходы от вклада, педагогической и научной деятельности. Солодов владеет квартирой площадью 79 квадратных метров, 1/5 долей квартиры площадью 70,2 квадратных метра и машино-местом. У главы региона есть автомобиль BMV X1. В пользовании у Солодова служебная квартира площадью 90,7 квадратных метров, добавили в пресс-службе. В 2022 году губернатор Камчатки опубликовал декларацию, согласно которой он заработал 7,3 миллиона рублей. В эту сумму вошли доходы по основному месту работы, в том числе оплата отпускных, от продажи автомобиля Toyota Harrier, от вклада в банке, а также от педагогической и научной деятельности.
https://ria.ru/20230421/deklaratsii-1866849116.html
https://ria.ru/20230419/deklaratsii-1866456932.html
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камчатка, камчатский край, россия, владимир солодов, общество
Камчатка, Камчатский край, Россия, Владимир Солодов, Общество
Глава Камчатки Солодов заработал меньше, чем в прошлом году

Глава Камчатки Солодов за год заработал около семи миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов за год заработал почти 7 миллионов рублей - на триста тысяч рублей меньше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе правительства региона.
С 1 марта 2023 года декларации депутатов и сенаторов публикуются в РФ в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных. Солодов заявлял, что продолжит публиковать свою декларацию о доходах, потому что считает это важным.
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"Доходы главы региона за прошлый год составили 6 млн 989 тыс 413 рублей 90 копеек", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Уточняется, что в эту сумму вошли выплаты по основному месту работы, а также доходы от вклада, педагогической и научной деятельности.
Солодов владеет квартирой площадью 79 квадратных метров, 1/5 долей квартиры площадью 70,2 квадратных метра и машино-местом. У главы региона есть автомобиль BMV X1.
В пользовании у Солодова служебная квартира площадью 90,7 квадратных метров, добавили в пресс-службе.
В 2022 году губернатор Камчатки опубликовал декларацию, согласно которой он заработал 7,3 миллиона рублей. В эту сумму вошли доходы по основному месту работы, в том числе оплата отпускных, от продажи автомобиля Toyota Harrier, от вклада в банке, а также от педагогической и научной деятельности.
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