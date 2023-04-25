https://ria.ru/20230425/solodov-1867494817.html

Глава Камчатки Солодов заработал меньше, чем в прошлом году

Глава Камчатки Солодов заработал меньше, чем в прошлом году - РИА Новости, 25.04.2023

Глава Камчатки Солодов заработал меньше, чем в прошлом году

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов за год заработал почти 7 миллионов рублей - на триста тысяч рублей меньше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:07

2023-04-25T09:07

2023-04-25T09:07

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камчатский край

россия

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов за год заработал почти 7 миллионов рублей - на триста тысяч рублей меньше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе правительства региона. С 1 марта 2023 года декларации депутатов и сенаторов публикуются в РФ в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных. Солодов заявлял, что продолжит публиковать свою декларацию о доходах, потому что считает это важным. "Доходы главы региона за прошлый год составили 6 млн 989 тыс 413 рублей 90 копеек", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Уточняется, что в эту сумму вошли выплаты по основному месту работы, а также доходы от вклада, педагогической и научной деятельности. Солодов владеет квартирой площадью 79 квадратных метров, 1/5 долей квартиры площадью 70,2 квадратных метра и машино-местом. У главы региона есть автомобиль BMV X1. В пользовании у Солодова служебная квартира площадью 90,7 квадратных метров, добавили в пресс-службе. В 2022 году губернатор Камчатки опубликовал декларацию, согласно которой он заработал 7,3 миллиона рублей. В эту сумму вошли доходы по основному месту работы, в том числе оплата отпускных, от продажи автомобиля Toyota Harrier, от вклада в банке, а также от педагогической и научной деятельности.

https://ria.ru/20230421/deklaratsii-1866849116.html

https://ria.ru/20230419/deklaratsii-1866456932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, камчатский край, россия, владимир солодов, общество