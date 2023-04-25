https://ria.ru/20230425/soglasheniya-1867610087.html
Пензенская область заключила соглашения с двумя регионами Узбекистана
Пензенская область заключила соглашения с двумя регионами Узбекистана - РИА Новости, 25.04.2023
Пензенская область заключила соглашения с двумя регионами Узбекистана
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил о подписании с Ташкентской и Андижанской областями Узбекистана соглашений о сотрудничестве в сфере... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:53
2023-04-25T14:53
2023-04-25T14:53
пензенская область
экономика
андижанская область
пензенская область
узбекистан
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил о подписании с Ташкентской и Андижанской областями Узбекистана соглашений о сотрудничестве в сфере туризма, промышленности, строительства. "Официально закрепили сотрудничество с партнерами из Республики Узбекистан. Подписали соглашение с Ташкентской и Андижанской областями. Хоким Ташкентской области Зойир Тоирович Мирзаев предложил начать сотрудничество с развития туризма между нашими регионами. Начнем туристический обмен в ближайшее время. Будем сотрудничать в сфере промышленности и строительства. В Ташкентской области есть свободная экономическая зона, которая привлекает бизнесменов со всего мира, и пензенцы, думаю, не станут исключением", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Он отметил, что Пензенской области нужны партнеры в машиностроении, которое развито в Андижанской области. "Обсудили взаимодействие в этой и других сферах с заместителем хокима Андижанской области Хамраевым Бортижоном Бахромжоновичем. С этим регионом мы работаем не первый год, в 2018 году делегация Андижанской области уже приезжала в Пензенский регион познакомиться с нашим потенциалом. Уверен, подписанное соглашение даст новый импульс нашему сотрудничеству", - подчеркнул губернатор. Пресс-служба правительства области уточняет, что соглашения подписаны во вторник в Ташкенте в рамках визита пензенской делегации в Узбекистан.
https://ria.ru/20230424/vstrecha-1867413433.html
https://ria.ru/20230418/ekonomika-1866183451.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андижанская область, пензенская область, узбекистан, олег мельниченко
Пензенская область, Экономика, Андижанская область, Пензенская область, Узбекистан, Олег Мельниченко