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В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ

В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023

В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ

В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:30

2023-04-25T15:30

2023-04-25T16:13

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области 2023-04-25T15:30 true PT4M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр