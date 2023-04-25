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В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ
В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ
В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:30
2023-04-25T15:30
2023-04-25T16:13
специальная военная операция на украине
харьковская область
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безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
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Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области
2023-04-25T15:30
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PT4M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ
Минобороны: в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ