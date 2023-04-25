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В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 25.04.2023 (обновлено: 16:13 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/sklad-1867619821.html
В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ
В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ
В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:30
2023-04-25T16:13
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
харьковская область
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Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ

Минобороны: в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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