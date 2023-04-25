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Киев посылает ложные сигналы в преддверии контрнаступления, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/signaly-1867576930.html
Киев посылает ложные сигналы в преддверии контрнаступления, пишут СМИ
Киев посылает ложные сигналы в преддверии контрнаступления, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023
Киев посылает ложные сигналы в преддверии контрнаступления, пишут СМИ
Украина посылает как можно больше ложных сигналов относительно места и времени возможного контрнаступления, пишет издание Politico. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:27
2023-04-25T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Украина посылает как можно больше ложных сигналов относительно места и времени возможного контрнаступления, пишет издание Politico. "По мере того, как высшие официальные лица Украины дорабатывают свои планы и пытаются внести путаницу с помощью методов визуального обмана, радиопереговоров, наземной активности и периодов бездействия, а также публичных заявлений, они остро осознают, что им нужны серьезные территориальные захваты и что судьба войны вполне может зависеть от этого контрнаступления", - сообщает издание. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей".
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев посылает ложные сигналы в преддверии контрнаступления, пишут СМИ

Politico: Украина посылает как можно больше ложных сигналов в преддверии контрнаступления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Украина посылает как можно больше ложных сигналов относительно места и времени возможного контрнаступления, пишет издание Politico.
"По мере того, как высшие официальные лица Украины дорабатывают свои планы и пытаются внести путаницу с помощью методов визуального обмана, радиопереговоров, наземной активности и периодов бездействия, а также публичных заявлений, они остро осознают, что им нужны серьезные территориальные захваты и что судьба войны вполне может зависеть от этого контрнаступления", - сообщает издание.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
"Завышенные ожидания". Запад готовят к провалу контрнаступа
Вчера, 08:00
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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