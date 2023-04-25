https://ria.ru/20230425/shkoly-1867582714.html

Путин на встрече с главой ЯНАО поручил проработать вопрос доступности школ

Путин на встрече с главой ЯНАО поручил проработать вопрос доступности школ - РИА Новости, 25.04.2023

Путин на встрече с главой ЯНАО поручил проработать вопрос доступности школ

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову поработать над вопросом доступности школ. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:38

2023-04-25T13:38

2023-04-25T13:56

владимир путин

россия

дмитрий артюхов

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову поработать над вопросом доступности школ."Что касается школ, то здесь вам еще надо поработать", - сказал Путин на встрече с Артюховым в ответ на его заявление о том, что среди задач округа - строительство школ и детских садов.Глава государства отметил, что в Ямало-Ненецком округе в целом по основным показателям везде плюсы, но есть и сложные вопросы."Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела, – это рост постоянного населения, причём за счёт естественного прироста. Тем не менее, есть и сложные вопросы", - сказал он.Он также попросил передать привет многодетной семье из региона, мать ранее получила звание "Мать-героиня".Президент обратил внимание и на большое количество ветхого, аварийного жилья в регионе.

https://ria.ru/20230331/internet-1862125895.html

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владимир путин, россия, дмитрий артюхов, общество