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Путин на встрече с главой ЯНАО поручил проработать вопрос доступности школ - РИА Новости, 25.04.2023
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13:38 25.04.2023 (обновлено: 13:56 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/shkoly-1867582714.html
Путин на встрече с главой ЯНАО поручил проработать вопрос доступности школ
Путин на встрече с главой ЯНАО поручил проработать вопрос доступности школ - РИА Новости, 25.04.2023
Путин на встрече с главой ЯНАО поручил проработать вопрос доступности школ
Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову поработать над вопросом доступности школ. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:38
2023-04-25T13:56
владимир путин
россия
дмитрий артюхов
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову поработать над вопросом доступности школ."Что касается школ, то здесь вам еще надо поработать", - сказал Путин на встрече с Артюховым в ответ на его заявление о том, что среди задач округа - строительство школ и детских садов.Глава государства отметил, что в Ямало-Ненецком округе в целом по основным показателям везде плюсы, но есть и сложные вопросы."Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела, – это рост постоянного населения, причём за счёт естественного прироста. Тем не менее, есть и сложные вопросы", - сказал он.Он также попросил передать привет многодетной семье из региона, мать ранее получила звание "Мать-героиня".Президент обратил внимание и на большое количество ветхого, аварийного жилья в регионе.
https://ria.ru/20230331/internet-1862125895.html
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владимир путин, россия, дмитрий артюхов, общество
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Артюхов, Общество
Путин на встрече с главой ЯНАО поручил проработать вопрос доступности школ

Путин на встрече с главой ЯНАО Артюховым поручил поработать над вопросом доступности школ

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову поработать над вопросом доступности школ.
"Что касается школ, то здесь вам еще надо поработать", - сказал Путин на встрече с Артюховым в ответ на его заявление о том, что среди задач округа - строительство школ и детских садов.
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Глава государства отметил, что в Ямало-Ненецком округе в целом по основным показателям везде плюсы, но есть и сложные вопросы.
"Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела, – это рост постоянного населения, причём за счёт естественного прироста. Тем не менее, есть и сложные вопросы", - сказал он.
Он также попросил передать привет многодетной семье из региона, мать ранее получила звание "Мать-героиня".
Президент обратил внимание и на большое количество ветхого, аварийного жилья в регионе.
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