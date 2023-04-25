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В Госдуме призвали пересмотреть условия зерновой сделки - РИА Новости, 25.04.2023
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09:38 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/sdelka-1867499160.html
В Госдуме призвали пересмотреть условия зерновой сделки
В Госдуме призвали пересмотреть условия зерновой сделки - РИА Новости, 25.04.2023
В Госдуме призвали пересмотреть условия зерновой сделки
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал пересмотреть условия зерновой сделки из-за атаки беспилотников на Крым. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:38
2023-04-25T09:38
экономика
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черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал пересмотреть условия зерновой сделки из-за атаки беспилотников на Крым. Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, террористические акции ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая, заявили ранее в Минобороны РФ. "Учитывая последние атаки надводных беспилотников на Крым, необходимо кардинально пересмотреть условия и наши обязательства по зерновой сделке. Если украинская сторона сохранит свои агрессивные намерения в отношении полуострова, зерновая сделка должна быть расторгнута", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, зерновая сделка предполагает возможность спокойного прохождения кораблей и гуманитарных миссий. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
https://ria.ru/20230424/sdelka-1867468718.html
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экономика, украина, россия, черное море, михаил шеремет, госдума рф, оон
Экономика, Украина, Россия, Черное море, Михаил Шеремет, Госдума РФ, ООН
В Госдуме призвали пересмотреть условия зерновой сделки

Депутат Шеремет призвал пересмотреть условия зерновой сделки из-за атаки дронов на Крым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал пересмотреть условия зерновой сделки из-за атаки беспилотников на Крым.
Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, террористические акции ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая, заявили ранее в Минобороны РФ.
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"Учитывая последние атаки надводных беспилотников на Крым, необходимо кардинально пересмотреть условия и наши обязательства по зерновой сделке. Если украинская сторона сохранит свои агрессивные намерения в отношении полуострова, зерновая сделка должна быть расторгнута", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, зерновая сделка предполагает возможность спокойного прохождения кораблей и гуманитарных миссий.
«
"Сегодня это физически невозможно. Киевские власти используют гуманитарные коридоры в Черном море для прикрытия своих атак в сторону Крыма. Этому пора положить конец, тем более что Украина продает зерно, а затем на вырученные средства закупает оружие, которым уничтожает мирных жителей", - сказал депутат.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
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ЭкономикаУкраинаРоссияЧерное мореМихаил ШереметГосдума РФООН
 
 
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