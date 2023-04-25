https://ria.ru/20230425/sdelka-1867499160.html

В Госдуме призвали пересмотреть условия зерновой сделки

В Госдуме призвали пересмотреть условия зерновой сделки - РИА Новости, 25.04.2023

В Госдуме призвали пересмотреть условия зерновой сделки

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал пересмотреть условия зерновой сделки из-за атаки беспилотников на Крым. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:38

2023-04-25T09:38

2023-04-25T09:38

экономика

украина

россия

черное море

михаил шеремет

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оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал пересмотреть условия зерновой сделки из-за атаки беспилотников на Крым. Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, террористические акции ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая, заявили ранее в Минобороны РФ. "Учитывая последние атаки надводных беспилотников на Крым, необходимо кардинально пересмотреть условия и наши обязательства по зерновой сделке. Если украинская сторона сохранит свои агрессивные намерения в отношении полуострова, зерновая сделка должна быть расторгнута", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, зерновая сделка предполагает возможность спокойного прохождения кораблей и гуманитарных миссий. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

https://ria.ru/20230424/sdelka-1867468718.html

https://ria.ru/20230424/krym-1867461915.html

украина

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, россия, черное море, михаил шеремет, госдума рф, оон