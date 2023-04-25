https://ria.ru/20230425/sbr-1867528950.html
СБР Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны в небе над Омдурманом
СБР Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны в небе над Омдурманом - РИА Новости, 25.04.2023
СБР Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны в небе над Омдурманом
Силы быстрого реагирования открыли огонь по самолетам военно-воздушных сил Судана, которые появились в небе над городом Омдурман, входящим в столичную... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:13
2023-04-25T11:13
2023-04-25T11:13
в мире
судан
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 25 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования открыли огонь по самолетам военно-воздушных сил Судана, которые появились в небе над городом Омдурман, входящим в столичную агломерацию, на фоне объявленного перемирия, передает корреспондент РИА Новости. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который начнется в полночь и продлится 72 часа. По информации РИА Новости, в небе над Омдурманом барражируют самолёты ВВС Судана, слышен звук зенитных орудий, которыми противостоящие армии Силы быстрого реагирования их обстреливают.
https://ria.ru/20230425/sudan-1867472674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме
СБР Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны в небе над Омдурманом
Силы быстрого реагирования Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны над Омдурманом