https://ria.ru/20230425/sbr-1867528950.html

СБР Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны в небе над Омдурманом

СБР Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны в небе над Омдурманом - РИА Новости, 25.04.2023

СБР Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны в небе над Омдурманом

Силы быстрого реагирования открыли огонь по самолетам военно-воздушных сил Судана, которые появились в небе над городом Омдурман, входящим в столичную... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:13

2023-04-25T11:13

2023-04-25T11:13

в мире

судан

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 25 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования открыли огонь по самолетам военно-воздушных сил Судана, которые появились в небе над городом Омдурман, входящим в столичную агломерацию, на фоне объявленного перемирия, передает корреспондент РИА Новости. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который начнется в полночь и продлится 72 часа. По информации РИА Новости, в небе над Омдурманом барражируют самолёты ВВС Судана, слышен звук зенитных орудий, которыми противостоящие армии Силы быстрого реагирования их обстреливают.

https://ria.ru/20230425/sudan-1867472674.html

судан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, столкновения в хартуме