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СБР Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны в небе над Омдурманом - РИА Новости, 25.04.2023
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11:13 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/sbr-1867528950.html
СБР Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны в небе над Омдурманом
СБР Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны в небе над Омдурманом - РИА Новости, 25.04.2023
СБР Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны в небе над Омдурманом
Силы быстрого реагирования открыли огонь по самолетам военно-воздушных сил Судана, которые появились в небе над городом Омдурман, входящим в столичную... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:13
2023-04-25T11:13
в мире
судан
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 25 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования открыли огонь по самолетам военно-воздушных сил Судана, которые появились в небе над городом Омдурман, входящим в столичную агломерацию, на фоне объявленного перемирия, передает корреспондент РИА Новости. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который начнется в полночь и продлится 72 часа. По информации РИА Новости, в небе над Омдурманом барражируют самолёты ВВС Судана, слышен звук зенитных орудий, которыми противостоящие армии Силы быстрого реагирования их обстреливают.
https://ria.ru/20230425/sudan-1867472674.html
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в мире, судан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме
СБР Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны в небе над Омдурманом

Силы быстрого реагирования Судана ведут огонь по самолетам ВВС страны над Омдурманом

© AP Photo / Marwan AliСудан
Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 25 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования открыли огонь по самолетам военно-воздушных сил Судана, которые появились в небе над городом Омдурман, входящим в столичную агломерацию, на фоне объявленного перемирия, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который начнется в полночь и продлится 72 часа.
По информации РИА Новости, в небе над Омдурманом барражируют самолёты ВВС Судана, слышен звук зенитных орудий, которыми противостоящие армии Силы быстрого реагирования их обстреливают.
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