https://ria.ru/20230425/sanktsiya-1867473941.html
Постпред Белоруссии назвал цель санкционной политики США
Постпред Белоруссии назвал цель санкционной политики США - РИА Новости, 25.04.2023
Постпред Белоруссии назвал цель санкционной политики США
Санкции фактически стали повседневным инструментом США и их союзников для давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение, заявил постпред Белоруссии... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:52
2023-04-25T00:52
2023-04-25T00:52
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сша
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Санкции фактически стали повседневным инструментом США и их союзников для давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Постпред добавил, что Белоруссия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, которое ограничивает возможности развития простых людей. "Беларусь открыта к возвращению к нормальным отношениям со всеми странами и во всех сферах, но не в обмен на наши национальные интересы и ценности", - резюмировал Рыбаков.
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html
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белоруссия, вашингтон (штат), сша, валентин рыбаков, оон, в мире
Белоруссия, Вашингтон (штат), США, Валентин Рыбаков, ООН, В мире
Постпред Белоруссии назвал цель санкционной политики США
Постпред Белоруссии Рыбаков: санкции стали инструментом давления США на неугодные страны
ООН, 25 апр - РИА Новости. Санкции фактически стали повседневным инструментом США и их союзников для давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
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"Санкции - современная форма неоколониализма. Санкции фактически стали повседневным инструментом Вашингтона и его сателлитов для оказания давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение" - заявил он на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.
Постпред добавил, что Белоруссия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, которое ограничивает возможности развития простых людей.
"Беларусь открыта к возвращению к нормальным отношениям со всеми странами и во всех сферах, но не в обмен на наши национальные интересы и ценности", - резюмировал Рыбаков.
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