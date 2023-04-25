https://ria.ru/20230425/sanktsiya-1867473941.html

Постпред Белоруссии назвал цель санкционной политики США

Постпред Белоруссии назвал цель санкционной политики США - РИА Новости, 25.04.2023

Постпред Белоруссии назвал цель санкционной политики США

Санкции фактически стали повседневным инструментом США и их союзников для давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение, заявил постпред Белоруссии... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T00:52

2023-04-25T00:52

2023-04-25T00:52

белоруссия

вашингтон (штат)

сша

валентин рыбаков

оон

в мире

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Санкции фактически стали повседневным инструментом США и их союзников для давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Постпред добавил, что Белоруссия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, которое ограничивает возможности развития простых людей. "Беларусь открыта к возвращению к нормальным отношениям со всеми странами и во всех сферах, но не в обмен на наши национальные интересы и ценности", - резюмировал Рыбаков.

https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html

белоруссия

вашингтон (штат)

сша

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белоруссия, вашингтон (штат), сша, валентин рыбаков, оон, в мире