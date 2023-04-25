Рейтинг@Mail.ru
Постпред Белоруссии назвал цель санкционной политики США - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/sanktsiya-1867473941.html
Постпред Белоруссии назвал цель санкционной политики США
Постпред Белоруссии назвал цель санкционной политики США - РИА Новости, 25.04.2023
Постпред Белоруссии назвал цель санкционной политики США
Санкции фактически стали повседневным инструментом США и их союзников для давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение, заявил постпред Белоруссии... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:52
2023-04-25T00:52
белоруссия
вашингтон (штат)
сша
валентин рыбаков
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
ООН, 25 апр - РИА Новости. Санкции фактически стали повседневным инструментом США и их союзников для давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Постпред добавил, что Белоруссия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, которое ограничивает возможности развития простых людей. "Беларусь открыта к возвращению к нормальным отношениям со всеми странами и во всех сферах, но не в обмен на наши национальные интересы и ценности", - резюмировал Рыбаков.
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html
белоруссия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, вашингтон (штат), сша, валентин рыбаков, оон, в мире
Белоруссия, Вашингтон (штат), США, Валентин Рыбаков, ООН, В мире
Постпред Белоруссии назвал цель санкционной политики США

Постпред Белоруссии Рыбаков: санкции стали инструментом давления США на неугодные страны

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 апр - РИА Новости. Санкции фактически стали повседневным инструментом США и их союзников для давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
«
"Санкции - современная форма неоколониализма. Санкции фактически стали повседневным инструментом Вашингтона и его сателлитов для оказания давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение" - заявил он на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.
Постпред добавил, что Белоруссия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, которое ограничивает возможности развития простых людей.
"Беларусь открыта к возвращению к нормальным отношениям со всеми странами и во всех сферах, но не в обмен на наши национальные интересы и ценности", - резюмировал Рыбаков.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Венгрия не поддержит даже частичные санкции против российского атома
Вчера, 14:41
 
БелоруссияВашингтон (штат)СШАВалентин РыбаковООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала