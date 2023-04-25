https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html
"Ничего не нарушаем": Европа по-хитрому поступила с Россией
"Ничего не нарушаем": Европа по-хитрому поступила с Россией - РИА Новости, 25.04.2023
"Ничего не нарушаем": Европа по-хитрому поступила с Россией
Под жесткими санкциями США и ЕС не только нефть, газ, уголь, но и золото. Эмбарго поддержала и Швейцария — местным компаниям запретили покупать драгметалл. Но,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:00
2023-04-25T08:00
2023-04-25T11:52
экономика
россия
оаэ
швейцария
жозеп боррель
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Под жесткими санкциями США и ЕС не только нефть, газ, уголь, но и золото. Эмбарго поддержала и Швейцария — местным компаниям запретили покупать драгметалл. Но, как выяснилось, там приобрели слитков на десятки миллионов долларов — из-за предусмотрительно оставленного пробела в законодательстве. Есть и другие лазейки, позволяющие Западу торговать с Москвой как ни в чем не бывало.Поступилась принципамиНа золото Совет ЕС наложил эмбарго еще в апреле прошлого года. "Мы фактически запрещаем самый важный после энергоносителей экспорт России", — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Речь шла о покупке, импорте или передаче — прямой или косвенной — золота российского происхождения, а также ювелирных изделий. Швейцария присоединилась к санкциям в августе.Это удивило международное сообщество. Женева исторически придерживалась нейтралитета в любых конфликтах и выстроила систему регулирования, защищающую секретность банковского и товарно-сырьевого секторов."Юридически независимые"Однако швейцарские компании проигнорировали запрет.Подобные сделки, как оказалось, вполне легитимны из-за прорех в законодательстве.В государственном секретариате по экономическим вопросам (Seco) пояснили: "На юридически независимые дочерние предприятия за рубежом санкционные требования не распространяются".Только на бумагеШвейцарский нефтяной трейдер Paramount Energy & Commodities, которому принадлежит базирующаяся в Дубае Paramount Energy and Commodities DMCC, продолжает продавать российское сырье из восточного порта Козьмино.Причем по цене выше потолка, установленного G7. Оправдания все те же: "юридическая независимость"."Все чисто"По данным таможенного управления, в мае 2022-го в Швейцарию ввезли около трех тонн золота на 200 миллионов долларов. Драгметалл поступил из Великобритании (сразу присоединившейся к эмбарго), при этом в документах содержалась информация о его российском происхождении.Британские парламентарии возмутились, потребовали прикрыть лазейку. Но дальше этого дело не пошло — "санкционные" закупки поставили на поток.В начале 2023-го Лондон уличили в резком наращивании поставок с крупнейшего в мире Джамнагарского нефтеперерабатывающего завода на западном побережье Индии. Сырье там — российское.Заменили прямой импорт на косвенный и продолжают поддерживать промышленность России, негодовали в газете The Telegraph.Собственно, вся Европа уже больше года покупает "запрещенную" нефть через страны-"прачечные". Таких как минимум пять: Китай, Индия, Турция, ОАЭ и Сингапур.И оттуда черное золото растекается по ЕС. По подсчетам Kpler, европейцы накупили "отмытой" санкционной нефти из третьих стран на 42 миллиарда евро.
https://ria.ru/20230407/neft-1863519445.html
https://ria.ru/20230405/neft-1862684555.html
https://ria.ru/20230316/gaz-1858114122.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оаэ, швейцария, жозеп боррель, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, нефть
Экономика, Россия, ОАЭ, Швейцария, Жозеп Боррель, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России, Нефть
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Под жесткими санкциями США и ЕС не только нефть, газ, уголь, но и золото. Эмбарго поддержала и Швейцария — местным компаниям запретили покупать драгметалл. Но, как выяснилось, там приобрели слитков на десятки миллионов долларов — из-за предусмотрительно оставленного пробела в законодательстве. Есть и другие лазейки, позволяющие Западу торговать с Москвой как ни в чем не бывало.
На золото Совет ЕС наложил эмбарго еще в апреле прошлого года. "Мы фактически запрещаем самый важный после энергоносителей экспорт России", — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Речь шла о покупке, импорте или передаче — прямой или косвенной — золота российского происхождения, а также ювелирных изделий. Швейцария присоединилась к санкциям в августе.
Это удивило международное сообщество. Женева исторически придерживалась нейтралитета в любых конфликтах и выстроила систему регулирования, защищающую секретность банковского и товарно-сырьевого секторов.
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Однако швейцарские компании проигнорировали запрет.
«
Как пишет Financial Times, Open Mineral Ltd, зарегистрированная в Абу-Даби год назад и полностью принадлежащая базирующейся в Цуге Open Mineral AG, с августа по январь импортировала в ОАЭ шесть партий драгметалла на 44 миллиона долларов.
Подобные сделки, как оказалось, вполне легитимны из-за прорех в законодательстве.
В государственном секретариате по экономическим вопросам (Seco) пояснили: "На юридически независимые дочерние предприятия за рубежом санкционные требования не распространяются".
«
"Сделка Open Mineral в ОАЭ — еще одно доказательство того, что у трейдеров есть схемы для торговли российскими нефтью и золотом", — отмечает FT.
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Швейцарский нефтяной трейдер Paramount Energy & Commodities, которому принадлежит базирующаяся в Дубае Paramount Energy and Commodities DMCC, продолжает продавать российское сырье из восточного порта Козьмино.
Причем по цене выше потолка, установленного G7. Оправдания все те же: "юридическая независимость".
«
Как указали в швейцарской неправительственной организации Public Eye, в обоих случаях было бы разумно изучить связь между организациями. Поскольку "вполне очевидно, что юридическое разделение существует лишь на бумаге, а все решения, разумеется, принимаются в Женеве".
Угодили в ловушку: российский газ для Европы оказался с сюрпризом
По данным таможенного управления, в мае 2022-го в Швейцарию ввезли около трех тонн золота на 200 миллионов долларов. Драгметалл поступил из Великобритании (сразу присоединившейся к эмбарго), при этом в документах содержалась информация о его российском происхождении.
«
В Лондоне обкатали и схемы с нефтью. С января по июль 2022-го в Британию доставили сырья из России на 275 миллионов долларов. Суда приходили из Нидерландов, Германии, Бельгии, Польши. Формально законы не нарушались, потому что импортером считается страна-отправитель, а не производитель.
Британские парламентарии возмутились, потребовали прикрыть лазейку. Но дальше этого дело не пошло — "санкционные" закупки поставили на поток.
В начале 2023-го Лондон уличили в резком наращивании поставок с крупнейшего в мире Джамнагарского нефтеперерабатывающего завода на западном побережье Индии. Сырье там — российское.
Заменили прямой импорт на косвенный и продолжают поддерживать промышленность России, негодовали в газете The Telegraph.
Собственно, вся Европа уже больше года покупает "запрещенную" нефть через страны-"прачечные". Таких как минимум пять: Китай, Индия, Турция, ОАЭ и Сингапур.
«
Экспорт сырой нефти из России в Китай, Индию, Турцию, ОАЭ и Сингапур взлетел на 140% в натуральном выражении. Сумма за год — рекордные 74,8 миллиарда евро, 70% от общего показателя.
И оттуда черное золото растекается по ЕС. По подсчетам Kpler, европейцы накупили "отмытой" санкционной нефти из третьих стран на 42 миллиарда евро.