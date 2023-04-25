https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html

"Ничего не нарушаем": Европа по-хитрому поступила с Россией

"Ничего не нарушаем": Европа по-хитрому поступила с Россией - РИА Новости, 25.04.2023

"Ничего не нарушаем": Европа по-хитрому поступила с Россией

Под жесткими санкциями США и ЕС не только нефть, газ, уголь, но и золото. Эмбарго поддержала и Швейцария — местным компаниям запретили покупать драгметалл. Но,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T08:00

2023-04-25T08:00

2023-04-25T11:52

экономика

россия

оаэ

швейцария

жозеп боррель

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Под жесткими санкциями США и ЕС не только нефть, газ, уголь, но и золото. Эмбарго поддержала и Швейцария — местным компаниям запретили покупать драгметалл. Но, как выяснилось, там приобрели слитков на десятки миллионов долларов — из-за предусмотрительно оставленного пробела в законодательстве. Есть и другие лазейки, позволяющие Западу торговать с Москвой как ни в чем не бывало.Поступилась принципамиНа золото Совет ЕС наложил эмбарго еще в апреле прошлого года. "Мы фактически запрещаем самый важный после энергоносителей экспорт России", — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Речь шла о покупке, импорте или передаче — прямой или косвенной — золота российского происхождения, а также ювелирных изделий. Швейцария присоединилась к санкциям в августе.Это удивило международное сообщество. Женева исторически придерживалась нейтралитета в любых конфликтах и выстроила систему регулирования, защищающую секретность банковского и товарно-сырьевого секторов."Юридически независимые"Однако швейцарские компании проигнорировали запрет.Подобные сделки, как оказалось, вполне легитимны из-за прорех в законодательстве.В государственном секретариате по экономическим вопросам (Seco) пояснили: "На юридически независимые дочерние предприятия за рубежом санкционные требования не распространяются".Только на бумагеШвейцарский нефтяной трейдер Paramount Energy & Commodities, которому принадлежит базирующаяся в Дубае Paramount Energy and Commodities DMCC, продолжает продавать российское сырье из восточного порта Козьмино.Причем по цене выше потолка, установленного G7. Оправдания все те же: "юридическая независимость"."Все чисто"По данным таможенного управления, в мае 2022-го в Швейцарию ввезли около трех тонн золота на 200 миллионов долларов. Драгметалл поступил из Великобритании (сразу присоединившейся к эмбарго), при этом в документах содержалась информация о его российском происхождении.Британские парламентарии возмутились, потребовали прикрыть лазейку. Но дальше этого дело не пошло — "санкционные" закупки поставили на поток.В начале 2023-го Лондон уличили в резком наращивании поставок с крупнейшего в мире Джамнагарского нефтеперерабатывающего завода на западном побережье Индии. Сырье там — российское.Заменили прямой импорт на косвенный и продолжают поддерживать промышленность России, негодовали в газете The Telegraph.Собственно, вся Европа уже больше года покупает "запрещенную" нефть через страны-"прачечные". Таких как минимум пять: Китай, Индия, Турция, ОАЭ и Сингапур.И оттуда черное золото растекается по ЕС. По подсчетам Kpler, европейцы накупили "отмытой" санкционной нефти из третьих стран на 42 миллиарда евро.

https://ria.ru/20230407/neft-1863519445.html

https://ria.ru/20230405/neft-1862684555.html

https://ria.ru/20230316/gaz-1858114122.html

россия

оаэ

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, оаэ, швейцария, жозеп боррель, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, нефть