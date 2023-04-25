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Медведев сравнил влияние санкций Евросоюза на Россию и на саму Европу - РИА Новости, 25.04.2023
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10:23 25.04.2023 (обновлено: 11:04 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/sanktsii-1867507395.html
Медведев сравнил влияние санкций Евросоюза на Россию и на саму Европу
Медведев сравнил влияние санкций Евросоюза на Россию и на саму Европу - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев сравнил влияние санкций Евросоюза на Россию и на саму Европу
Санкции на Россию особо не действуют, фатального воздействия не оказали и не окажут, а новые рестрикции преследует всего лишь одну цель - продемонстрировать... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:23
2023-04-25T11:04
россия
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
экономика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Санкции на Россию особо не действуют, фатального воздействия не оказали и не окажут, а новые рестрикции преследует всего лишь одну цель - продемонстрировать лояльность Соединенным Штатам, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Санкции на нас особо не действуют, фатального воздействия не оказали и не окажут, поэтому принятие новых рестрикций преследует всего лишь одну цель - продемонстрировать лояльность США", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html
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россия, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, экономика
Россия, Санкции в отношении России, Дмитрий Медведев, Экономика
Медведев сравнил влияние санкций Евросоюза на Россию и на саму Европу

Медведев: санкции на Россию особо не действуют, а вот Европа перезимовала с большим трудом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Санкции на Россию особо не действуют, фатального воздействия не оказали и не окажут, а новые рестрикции преследует всего лишь одну цель - продемонстрировать лояльность Соединенным Штатам, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Санкции на нас особо не действуют, фатального воздействия не оказали и не окажут, поэтому принятие новых рестрикций преследует всего лишь одну цель - продемонстрировать лояльность США", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились
23 апреля, 08:00
 
РоссияСанкции в отношении РоссииДмитрий МедведевЭкономика
 
 
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