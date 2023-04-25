Медведев сравнил влияние санкций Евросоюза на Россию и на саму Европу
Медведев: санкции на Россию особо не действуют, а вот Европа перезимовала с большим трудом
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Санкции на Россию особо не действуют, фатального воздействия не оказали и не окажут, а новые рестрикции преследует всего лишь одну цель - продемонстрировать лояльность Соединенным Штатам, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Санкции на нас особо не действуют, фатального воздействия не оказали и не окажут, поэтому принятие новых рестрикций преследует всего лишь одну цель - продемонстрировать лояльность США", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.