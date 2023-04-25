https://ria.ru/20230425/sanktsii-1867507395.html

Медведев сравнил влияние санкций Евросоюза на Россию и на саму Европу

Медведев сравнил влияние санкций Евросоюза на Россию и на саму Европу - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев сравнил влияние санкций Евросоюза на Россию и на саму Европу

Санкции на Россию особо не действуют, фатального воздействия не оказали и не окажут, а новые рестрикции преследует всего лишь одну цель - продемонстрировать... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:23

2023-04-25T10:23

2023-04-25T11:04

россия

санкции в отношении россии

дмитрий медведев

экономика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Санкции на Россию особо не действуют, фатального воздействия не оказали и не окажут, а новые рестрикции преследует всего лишь одну цель - продемонстрировать лояльность Соединенным Штатам, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Санкции на нас особо не действуют, фатального воздействия не оказали и не окажут, поэтому принятие новых рестрикций преследует всего лишь одну цель - продемонстрировать лояльность США", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html

россия

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Кирилл Волков

россия, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, экономика