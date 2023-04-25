Рейтинг@Mail.ru
Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/rzhd-1867652109.html
Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры
Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры - РИА Новости, 25.04.2023
Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры
Российские производители строят для РЖД локомотивы-трансформеры под разные источники энергии: например, дизельный локомотив можно быстро переделать в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:49
2023-04-25T16:49
экономика
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155807/38/1558073879_0:236:2804:1813_1920x0_80_0_0_ed75af26fe538d11946ed892a3bb5351.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские производители строят для РЖД локомотивы-трансформеры под разные источники энергии: например, дизельный локомотив можно быстро переделать в электрический, сообщил на брифинге замгендиректора РЖД Олег Валинский. "Есть локомотив дизель-электрический. Локомотив проектируется по блочному принципу, где электровоз мы можем переделать в тепловоз без каких-то длительных ремонтов. Грубо говоря, дизель-генераторная установка снимается, высоковольтная камера и преобразователь ставится. По такому пути наши локомотивостроители сегодня идут", - рассказал Валинский. Он напомнил, что есть контактно-аккумуляторный локомотив. Пока в единственном экземпляре. "Мы в принципе, планируем покупать в ближайшее время", - добавил Валинский. О таких локомотивах для маневровой работы летом 2022 года рассказывал и первый замглавы РЖД Сергей Кобзев. РЖД в настоящее время эксплуатируют локомотивы на электричестве, дизельном топливе и природном газе.
https://ria.ru/20230425/lastochka-1867646239.html
https://ria.ru/20230411/rzhd-1864548994.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155807/38/1558073879_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_e36aa9808eba4b1715a5c78433a1d5a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ржд
Экономика, РЖД
Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры

Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры под разные источники энергии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПрибытие грузового поезда к станции Владивосток
Прибытие грузового поезда к станции Владивосток - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Прибытие грузового поезда к станции Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские производители строят для РЖД локомотивы-трансформеры под разные источники энергии: например, дизельный локомотив можно быстро переделать в электрический, сообщил на брифинге замгендиректора РЖД Олег Валинский.
"Есть локомотив дизель-электрический. Локомотив проектируется по блочному принципу, где электровоз мы можем переделать в тепловоз без каких-то длительных ремонтов. Грубо говоря, дизель-генераторная установка снимается, высоковольтная камера и преобразователь ставится. По такому пути наши локомотивостроители сегодня идут", - рассказал Валинский.
Электропоезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
"Страшно": глава РЖД рассказал о первой поездке на беспилотной "Ласточке"
Вчера, 16:37
Он напомнил, что есть контактно-аккумуляторный локомотив. Пока в единственном экземпляре. "Мы в принципе, планируем покупать в ближайшее время", - добавил Валинский. О таких локомотивах для маневровой работы летом 2022 года рассказывал и первый замглавы РЖД Сергей Кобзев.
РЖД в настоящее время эксплуатируют локомотивы на электричестве, дизельном топливе и природном газе.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Архангельская область стала лидером по росту инвестиций со стороны РЖД
11 апреля, 16:19
 
ЭкономикаРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала