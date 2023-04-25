https://ria.ru/20230425/rzhd-1867652109.html

Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры

Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры - РИА Новости, 25.04.2023

Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры

Российские производители строят для РЖД локомотивы-трансформеры под разные источники энергии: например, дизельный локомотив можно быстро переделать в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:49

2023-04-25T16:49

2023-04-25T16:49

экономика

ржд

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские производители строят для РЖД локомотивы-трансформеры под разные источники энергии: например, дизельный локомотив можно быстро переделать в электрический, сообщил на брифинге замгендиректора РЖД Олег Валинский. "Есть локомотив дизель-электрический. Локомотив проектируется по блочному принципу, где электровоз мы можем переделать в тепловоз без каких-то длительных ремонтов. Грубо говоря, дизель-генераторная установка снимается, высоковольтная камера и преобразователь ставится. По такому пути наши локомотивостроители сегодня идут", - рассказал Валинский. Он напомнил, что есть контактно-аккумуляторный локомотив. Пока в единственном экземпляре. "Мы в принципе, планируем покупать в ближайшее время", - добавил Валинский. О таких локомотивах для маневровой работы летом 2022 года рассказывал и первый замглавы РЖД Сергей Кобзев. РЖД в настоящее время эксплуатируют локомотивы на электричестве, дизельном топливе и природном газе.

https://ria.ru/20230425/lastochka-1867646239.html

https://ria.ru/20230411/rzhd-1864548994.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ржд