https://ria.ru/20230425/rzhd-1867652109.html
Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры
Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры - РИА Новости, 25.04.2023
Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры
Российские производители строят для РЖД локомотивы-трансформеры под разные источники энергии: например, дизельный локомотив можно быстро переделать в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:49
2023-04-25T16:49
2023-04-25T16:49
экономика
ржд
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские производители строят для РЖД локомотивы-трансформеры под разные источники энергии: например, дизельный локомотив можно быстро переделать в электрический, сообщил на брифинге замгендиректора РЖД Олег Валинский. "Есть локомотив дизель-электрический. Локомотив проектируется по блочному принципу, где электровоз мы можем переделать в тепловоз без каких-то длительных ремонтов. Грубо говоря, дизель-генераторная установка снимается, высоковольтная камера и преобразователь ставится. По такому пути наши локомотивостроители сегодня идут", - рассказал Валинский. Он напомнил, что есть контактно-аккумуляторный локомотив. Пока в единственном экземпляре. "Мы в принципе, планируем покупать в ближайшее время", - добавил Валинский. О таких локомотивах для маневровой работы летом 2022 года рассказывал и первый замглавы РЖД Сергей Кобзев. РЖД в настоящее время эксплуатируют локомотивы на электричестве, дизельном топливе и природном газе.
https://ria.ru/20230425/lastochka-1867646239.html
https://ria.ru/20230411/rzhd-1864548994.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ржд
Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры
Российские заводы строят для РЖД локомотивы-трансформеры под разные источники энергии
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские производители строят для РЖД локомотивы-трансформеры под разные источники энергии: например, дизельный локомотив можно быстро переделать в электрический, сообщил на брифинге замгендиректора РЖД Олег Валинский.
"Есть локомотив дизель-электрический. Локомотив проектируется по блочному принципу, где электровоз мы можем переделать в тепловоз без каких-то длительных ремонтов. Грубо говоря, дизель-генераторная установка снимается, высоковольтная камера и преобразователь ставится. По такому пути наши локомотивостроители сегодня идут", - рассказал Валинский.
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Он напомнил, что есть контактно-аккумуляторный локомотив. Пока в единственном экземпляре. "Мы в принципе, планируем покупать в ближайшее время", - добавил Валинский. О таких локомотивах для маневровой работы летом 2022 года рассказывал и первый замглавы РЖД Сергей Кобзев.
РЖД в настоящее время эксплуатируют локомотивы на электричестве, дизельном топливе и природном газе.
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