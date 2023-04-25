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Путин поздравит Рошаля с 90-летием - РИА Новости, 25.04.2023
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12:43 25.04.2023 (обновлено: 12:52 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/roshal-1867555170.html
Путин поздравит Рошаля с 90-летием
Путин поздравит Рошаля с 90-летием - РИА Новости, 25.04.2023
Путин поздравит Рошаля с 90-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравит президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля с Днём рождения, у них тёплые отношения РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:43
2023-04-25T12:52
общество
леонид рошаль
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравит президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля с Днём рождения, у них тёплые отношения и они очень уважают друг друга, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Рошаль родился 27 апреля 1933 года."Уверен, что Путин будет его поздравлять с Днём рождения. Уверен, не сомневаюсь в этом. У них тёплые отношения, давние отношения, и рабочие, и дружеские. Путин очень уважает Рошаля и Рошаль очень уважает Путина, я тоже об этом говорил", - сказал Песков, отвечая на вопрос, посетит ли Путин Рошаля в его день рождения.Он добавил, что каким образом глава государства поздравит президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии неизвестно.В конце февраля сообщалось, что Рошаль был госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно. В начале марта его перевели из реанимации в обычную палату.
https://ria.ru/20230422/roshal-1867059739.html
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общество, леонид рошаль, владимир путин, россия, дмитрий песков
Общество, Леонид Рошаль, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Путин поздравит Рошаля с 90-летием

Песков: Путин поздравит Рошаля с Днем рождения, они очень уважают друг друга

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Леонид Рошаль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравит президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля с Днём рождения, у них тёплые отношения и они очень уважают друг друга, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Рошаль родился 27 апреля 1933 года.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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"Уверен, что Путин будет его поздравлять с Днём рождения. Уверен, не сомневаюсь в этом. У них тёплые отношения, давние отношения, и рабочие, и дружеские. Путин очень уважает Рошаля и Рошаль очень уважает Путина, я тоже об этом говорил", - сказал Песков, отвечая на вопрос, посетит ли Путин Рошаля в его день рождения.
Он добавил, что каким образом глава государства поздравит президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии неизвестно.
В конце февраля сообщалось, что Рошаль был госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно. В начале марта его перевели из реанимации в обычную палату.
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату
1 марта, 10:01
 
ОбществоЛеонид РошальВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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