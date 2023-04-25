https://ria.ru/20230425/roshal-1867555170.html

Путин поздравит Рошаля с 90-летием

Путин поздравит Рошаля с 90-летием - РИА Новости, 25.04.2023

Путин поздравит Рошаля с 90-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравит президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля с Днём рождения, у них тёплые отношения РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:43

2023-04-25T12:43

2023-04-25T12:52

общество

леонид рошаль

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравит президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля с Днём рождения, у них тёплые отношения и они очень уважают друг друга, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Рошаль родился 27 апреля 1933 года."Уверен, что Путин будет его поздравлять с Днём рождения. Уверен, не сомневаюсь в этом. У них тёплые отношения, давние отношения, и рабочие, и дружеские. Путин очень уважает Рошаля и Рошаль очень уважает Путина, я тоже об этом говорил", - сказал Песков, отвечая на вопрос, посетит ли Путин Рошаля в его день рождения.Он добавил, что каким образом глава государства поздравит президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии неизвестно.В конце февраля сообщалось, что Рошаль был госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно. В начале марта его перевели из реанимации в обычную палату.

https://ria.ru/20230422/roshal-1867059739.html

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Дарья Буймова

общество, леонид рошаль, владимир путин, россия, дмитрий песков