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РЭЦ организовал более 200 b2b-встреч для экспортеров на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 25.04.2023
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11:51 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/rets-1867541931.html
РЭЦ организовал более 200 b2b-встреч для экспортеров на выставке "Иннопром"
РЭЦ организовал более 200 b2b-встреч для экспортеров на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 25.04.2023
РЭЦ организовал более 200 b2b-встреч для экспортеров на выставке "Иннопром"
Свыше 200 переговоров российские экспортеры провели с потенциальными покупателями в первый день выставки "Иннопром. Центральная Азия", рассказала генеральный... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:51
2023-04-25T11:51
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
ташкент
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 200 переговоров российские экспортеры провели с потенциальными покупателями в первый день выставки "Иннопром. Центральная Азия", рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на пленарной сессии "Международные промышленные проекты в Центральной Азии: конкурентные преимущества на фоне новых вызовов"."Потенциал проведенных переговоров уже превысил 15 миллионов долларов. В b2b-встречах приняли участие более 40 узбекских компаний", - сказала Никишина.Переговоры проводятся в рамках коллективной экспозиции Made in Russia, а организуют их специалисты Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ)."Одна из эффективных мер поддержки для выхода на внешние рынки и переориентации экспорта - это участие в коллективных экспозициях Made in Russia, которые организует Российский экспортный центр. В этом году на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте принимают участие как состоявшиеся российские экспортеры, так и дебютанты. Причем дебютанты конкурентоспособные, для которых именно сложившаяся непростая ситуация послужила экономическим стимулом начать экспортировать свою продукцию на внешние рынки", - сказала глава РЭЦ.Никишина добавила, что все компании под зонтичным брендом Made in Russia обладают очень серьезным экспортным активом, а качество их продукции и деловая репутация подтверждены и находятся на высоком уровне. Кроме того, размещение продукции на национальной экспозиции подчеркивает тот факт, что компании пользуются мерами государственной поддержки, а это говорит, прежде всего, об их надежности и стабильности.Выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля.
https://ria.ru/20230424/rets-1867285400.html
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, ташкент, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Ташкент, Россия

РЭЦ организовал более 200 b2b-встреч для экспортеров на выставке "Иннопром"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
Офис АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 200 переговоров российские экспортеры провели с потенциальными покупателями в первый день выставки "Иннопром. Центральная Азия", рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на пленарной сессии "Международные промышленные проекты в Центральной Азии: конкурентные преимущества на фоне новых вызовов".
"Потенциал проведенных переговоров уже превысил 15 миллионов долларов. В b2b-встречах приняли участие более 40 узбекских компаний", - сказала Никишина.
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РЭЦ: число участников стенда Made in Russia на "Иннопроме" выросло втрое
24 апреля, 11:08
Переговоры проводятся в рамках коллективной экспозиции Made in Russia, а организуют их специалисты Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).
"Одна из эффективных мер поддержки для выхода на внешние рынки и переориентации экспорта - это участие в коллективных экспозициях Made in Russia, которые организует Российский экспортный центр. В этом году на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте принимают участие как состоявшиеся российские экспортеры, так и дебютанты. Причем дебютанты конкурентоспособные, для которых именно сложившаяся непростая ситуация послужила экономическим стимулом начать экспортировать свою продукцию на внешние рынки", - сказала глава РЭЦ.
Никишина добавила, что все компании под зонтичным брендом Made in Russia обладают очень серьезным экспортным активом, а качество их продукции и деловая репутация подтверждены и находятся на высоком уровне. Кроме того, размещение продукции на национальной экспозиции подчеркивает тот факт, что компании пользуются мерами государственной поддержки, а это говорит, прежде всего, об их надежности и стабильности.
Выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаТашкентРоссия
 
 
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