РЭЦ организовал более 200 b2b-встреч для экспортеров на выставке "Иннопром"

Свыше 200 переговоров российские экспортеры провели с потенциальными покупателями в первый день выставки "Иннопром. Центральная Азия", рассказала генеральный... РИА Новости, 25.04.2023

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 200 переговоров российские экспортеры провели с потенциальными покупателями в первый день выставки "Иннопром. Центральная Азия", рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на пленарной сессии "Международные промышленные проекты в Центральной Азии: конкурентные преимущества на фоне новых вызовов"."Потенциал проведенных переговоров уже превысил 15 миллионов долларов. В b2b-встречах приняли участие более 40 узбекских компаний", - сказала Никишина.Переговоры проводятся в рамках коллективной экспозиции Made in Russia, а организуют их специалисты Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ)."Одна из эффективных мер поддержки для выхода на внешние рынки и переориентации экспорта - это участие в коллективных экспозициях Made in Russia, которые организует Российский экспортный центр. В этом году на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте принимают участие как состоявшиеся российские экспортеры, так и дебютанты. Причем дебютанты конкурентоспособные, для которых именно сложившаяся непростая ситуация послужила экономическим стимулом начать экспортировать свою продукцию на внешние рынки", - сказала глава РЭЦ.Никишина добавила, что все компании под зонтичным брендом Made in Russia обладают очень серьезным экспортным активом, а качество их продукции и деловая репутация подтверждены и находятся на высоком уровне. Кроме того, размещение продукции на национальной экспозиции подчеркивает тот факт, что компании пользуются мерами государственной поддержки, а это говорит, прежде всего, об их надежности и стабильности.Выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля.

