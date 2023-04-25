https://ria.ru/20230425/raboty-1867651305.html

Весенние полевые работы начались в Вологодской области

Весенние полевые работы начались в Вологодской области - РИА Новости, 25.04.2023

Весенние полевые работы начались в Вологодской области

В центральной и западной частях области уже засеяли порядка 17 тысяч гектаров, в северных и восточных – завершают подготовительные работы, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:46

2023-04-25T16:46

2023-04-25T16:46

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867640016_0:58:1501:902_1920x0_80_0_0_a9b250b7daae758cbdaeda2883ccb729.jpg

ВОЛОГДА, 25 апр – РИА Новости. В центральной и западной частях области уже засеяли порядка 17 тысяч гектаров, в северных и восточных – завершают подготовительные работы, сообщил губернатор Олег Кувшинников.По его словам, в этом сезоне весенний сев пройдет на площади 136 тысяч гектаров, что соответствует показателям прошлого года. Семенами и техникой сельхозпредприятия обеспечены в полном объеме благодаря мерам государственной поддержки. В 2023 году общий объем бюджетных средств, выделенных на сельское хозяйство, составил порядка 3,7 миллиарда рублей.Кроме того, в этом году вновь заключено соглашение между правительством области и "ФосАгро-СевероЗапад" о поставке азотосодержащих удобрений для сельскохозяйственных работ в регионе. Под урожай текущего года планируется внести порядка 37 тысяч тонн удобрений.

https://ria.ru/20230411/byudzhet-1864462305.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, олег кувшинников