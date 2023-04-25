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Весенние полевые работы начались в Вологодской области - РИА Новости, 25.04.2023
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Вологодская область
 
16:46 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/raboty-1867651305.html
Весенние полевые работы начались в Вологодской области
Весенние полевые работы начались в Вологодской области - РИА Новости, 25.04.2023
Весенние полевые работы начались в Вологодской области
В центральной и западной частях области уже засеяли порядка 17 тысяч гектаров, в северных и восточных – завершают подготовительные работы, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:46
2023-04-25T16:46
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 25 апр – РИА Новости. В центральной и западной частях области уже засеяли порядка 17 тысяч гектаров, в северных и восточных – завершают подготовительные работы, сообщил губернатор Олег Кувшинников.По его словам, в этом сезоне весенний сев пройдет на площади 136 тысяч гектаров, что соответствует показателям прошлого года. Семенами и техникой сельхозпредприятия обеспечены в полном объеме благодаря мерам государственной поддержки. В 2023 году общий объем бюджетных средств, выделенных на сельское хозяйство, составил порядка 3,7 миллиарда рублей.Кроме того, в этом году вновь заключено соглашение между правительством области и "ФосАгро-СевероЗапад" о поставке азотосодержащих удобрений для сельскохозяйственных работ в регионе. Под урожай текущего года планируется внести порядка 37 тысяч тонн удобрений.
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вологодская область, олег кувшинников
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников

Весенние полевые работы начались в Вологодской области

© Фото : правительство Вологодской областиВесенние полевые работы начались в Вологодской области
Весенние полевые работы начались в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : правительство Вологодской области
Весенние полевые работы начались в Вологодской области
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ВОЛОГДА, 25 апр – РИА Новости. В центральной и западной частях области уже засеяли порядка 17 тысяч гектаров, в северных и восточных – завершают подготовительные работы, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
По его словам, в этом сезоне весенний сев пройдет на площади 136 тысяч гектаров, что соответствует показателям прошлого года. Семенами и техникой сельхозпредприятия обеспечены в полном объеме благодаря мерам государственной поддержки. В 2023 году общий объем бюджетных средств, выделенных на сельское хозяйство, составил порядка 3,7 миллиарда рублей.
«

"Эти средства направляются на приобретение техники, проведение комплекса агротехнологических работ, на модернизацию или строительство объектов, на поддержку собственного производства молока, мяса, кормов", - отметил глава региона.

Кроме того, в этом году вновь заключено соглашение между правительством области и "ФосАгро-СевероЗапад" о поставке азотосодержащих удобрений для сельскохозяйственных работ в регионе. Под урожай текущего года планируется внести порядка 37 тысяч тонн удобрений.
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